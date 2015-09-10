Свободный порт Владивосток перепугал китайцев

Ведущие ученые умы Поднебесной собрались, чтобы разработать ответные меры

Активное обсуждение на всех уровнях власти и в СМИ форсированного развития российского Дальнего Востока и планов по созданию Свободного порта Владивосток, которые уже переросли в подписание официальных документов, заставляет китайских соседей нервничать и размышлять на тему защиты своих экономических интересов, пишет Деловая газета "Золотой Рог". Для обсуждения этой злободневной темы на круглом столе в редакции газеты «Хэйлунцзянская экономика» собралось более десятка ученых, чиновников различных ведомств и специалистов компаний, работающих в сфере ВЭД с Россией.

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» китайские коллеги, дискуссия была жаркой. Мнения разделились: некоторые из ученых считают, что нужно использовать новые возможности, а другие уверены: стоит разработать детальный план действий, чтобы достойно ответить на этот вызов.

Перед началом мероприятия присутствующим напомнили: Свободный порт Владивосток будет включать в себя 13 автономных районов, в которых проживает 75 процентов населения Приморского края. В законопроекте прописано, что граждане любой страны смогут останавливаться в Приморье на 8 дней в рамках безвизового режима. Кроме того, таможенный контроль будет осуществляться в рамках единого окна и упрощенного режима налогообложения. Данная политика будет действовать во всех портах Приморского края России, начиная с порта Зарубино и вплоть до Находки.

Первым выступил сотрудник комитета по реформам и развитию провинции Хэйлунцзян, доктор Чжан ЮНТАО, который представил информацию о сухопутно-морском экономическом поясе Шелкового пути и обозначил свою позицию относительно главной темы встречи. «Закон о Свободном порте Владивосток, прежде всего, направлен на привлечение инвестиций из Китая, Японии и Южной Кореи. Считаю, что китайские предприятия должны ухватиться за данную возможность. Тем более что пока китайские предприятия в данном направлении отстают от Южной Кореи и Японии. Строительство свободного порта является очень ценной возможностью для предприятий провинции Хэйлунцзян выйти на приморский рынок».

Начальник отдела финансов и торговли при правительстве провинции Хэйлунцзян Суй ШИЛЯН также считает, что свободный порт является новым шансом для сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян и Россией. По его мнению, сотрудничеству способствует и географическое расположение наших регионов. «Свободный порт Владивосток привнесет новую волну развития трансграничного сотрудничества Приморского края и Хэйлунцзян. В настоящее время предприятия провинции Хэйлунцзян должны договариваться о сотрудничестве и налаживать связи с российской стороной, чтобы, когда наступит подходящее время, сразу приступить к сотрудничеству», - уверен Суй Шилян.

По мнению начальника комитета научно-технических и экономических консультантов провинции Хэйлунцзян Чэнь Юнчана, строительство свободного порта во Владивостоке является не чем другим, как мерой реагирования правительства России на внутренний экономический кризис. При этом он уверен, что Китаю не стоит расслабляться - нужно разработать адекватную политику по данному вопросу, а также активно включиться в строительство свободного порта. После окончания строительства он посоветовал китайским компаниям развивать сотрудничество с Россией в области высоких технологий.

Начальник группы по делам внешней торговли комитета научно-технических и экономических консультантов провинции Хэйлунцзян Сун КУЙ сказал, что нужно как можно скорее создать трансграничную зону свободной торговли Суйфэньхэ - Пограничный, которая будет способствовать свободному обращению грузов, людей и денежных потоков. В этой СЭЗ он советует предоставить режим свободной торговли и налоговых льгот для инвесторов.

Начальник института по проблемам северо-восточной Азии академии общественных наук провинции Хэйлунцзян Да Чжиган считает, что благодаря Свободному порту Владивосток откроются новые возможности для интеграции России в АТР. В силу географической близости китайская провинция Хэйлунцзян первая почувствует на себе эту интеграцию.

В случае соединения стратегии «один пояс и один путь» и сухопутно-морского экономического пояса Шелкового пути провинция Хэйлунцзян получит благоприятные возможности для развития. В то же время логистическая отрасль будет развиваться преимущественно в регионе СВА. При всем при этом провинция Хэйлунцзян должна адекватно реагировать на вызовы, принесенные всесторонним освоением Дальнего Востока России и пользоваться нехваткой у Свободного порта Владивосток опыта работы в этом направлении.

По словам заместителя начальника законодательного отдела департамента торговли провинции Хэйлунцзян Лу Сянюя, cвободный порт принесет провинции Хэйлунцзян следующие вызовы: конкуренцию с компаниями Японии и Южной Кореи и необходимость адаптации к особенностям работы в свободному порту.

Руководитель института по исследованию России Академии общественных наук, доктор Мы Юцзюнь считает, что нужно разработать план создания зоны свободной торговли в приграничном Китае, ускорить темпы строительства ключевых проектов и при всем при этом усилить сотрудничество со свободным портом. «Необходимо усилить сотрудничество в области сельского хозяйства и стараться добиться взаимной выгоды в других областях китайско-российского сотрудничества», - считает он.

Профессор исследовательского института России Ци ВЭНЬХАЙ считает, что для успешной реализации проекта «Свободный порт Владивосток» российской стороне необходимо оптимизировать условия инвестиционных соглашений, ускорить строительство инфраструктуры и сделать ставку на инновационную составляющую.

Председатель правления логистической компании «Хаода» Му Ваньлун уверен, что закон о Свободном порте является не только возможностью, но и вызовом. С одной стороны, предприятия провинции Хэйлунцзян, которые сотрудничают с Россией, получат льготные условия, что даст толчок к развитию сотрудничества с Россией. Однако в связи с тем, что в свободном порту будут действовать удобные таможенные режимы, все больше грузов будет идти через Владивосток, что нанесет удар по товарообороту в приграничных регионах провинции Хэйлунцзян и центральному приграничному складу с Россией.

«Провинция Хэйлунцзян должна активно участвовать в проекте свободного порта, принять участие в строительстве логистического и перерабатывающего парков. Стараться стать инвестором и строителем платформы порта, а не только акцентировать внимание на перевозке грузов в приграничных регионах», - добавил он.

Окончательной точки в дискуссии поставлено не было - ведь, какие возможности и угрозы на практике принесет свободный порт Китаю и как это отразится на строительстве сухопутно-морского экономического пояса Шелкового пути, покажет только время.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.