Представители мясной отрасли Дальнего Востока решили объединить свои усилия

Эмбарго и, как следствие, сложная ситуация с сырьем подтолкнула дальневосточные компании мясной отрасли объединиться в Дальневосточную мясную ассоциацию (ДВМА).

Свою готовность войти в объединение, призванное защитить интересы мясных и мясоперерабатывающих предприятий, выразили представители мясоперерабатывающих компаний региона, а также импортеры, работающие на этом рынке, и сельхозтоваропроизводители из Приморья, Хабаровского края, Магаданской и Сахалинской областей.

Инициаторами появления такой ассоциации выступили предприниматели Приморья. По словам президента Ассоциации мясоперерабатывающих предприятий Приморского края Павла КИТАЕВА, практика работы приморского объединения показала, что вопросы, которые возникают, гораздо шире рамок одного региона. «Для того, чтобы наш голос был услышан на федеральном уровне, мы должны объединиться – ведь проблемы сегодня у всех одни», - сказал он.

Основными задачами организации станут защита и представление участников в государственных структурах, участие в законотворческой деятельности с целью легализации бизнеса и создания комфортных условий при развитии рынка. Также в планах объединения: устранение избыточных административных барьеров, участие в разработке и реализации региональных программ по развитию мясной и мясоперерабатывающей промышленности, противодействие проникновению на российский рынок недоброкачественной продукции и защита внутреннего рынка от недобросовестных участников.

Создание ДВМА поддержала администрация Приморского края. «Для нас очень важно, чтобы ассоциация представляла интересы всего круга производителей. С тем, чтобы шло не только развитие мясопереработки, но и производства сырья на территории субъектов Дальнего Востока, чтобы снижалась наша импортозависимость», - подчеркнул на первом собрании ассоциации вице-губернатор Приморского края Сергей СИДОРЕНКО. Также вице-губернатор выразил надежду, что создание Дальневосточной мясной ассоциации должно оказать существенное влияние на ценообразование в условиях санкций. Он призвал участников в первую очередь руководствоваться интересами жителей региона.

Председателем ассоциации стал приморский предприниматель Владимир ЯРОВОЙ.

«Первый шаги, которые предпримет созданная ассоциация, будут направлены на решение сложной ситуации с сырьем, - сказал Владимир Яровой. - Кроме этого, мы будем заниматься защитой корпоративных интересов в различных структурах. В наших планах – заключение договоров и контрактов с такими же ассоциациями за рубежом. В составе ассоциации мы хотим видеть не только переработчиков, но и трейдеров, которые занимаются поставками мясного сырья, и сельхозпроизводителей. Мы планируем расширять свое присутствие в регионах и открыты для всех участников мясного рынка».

Досье "Золотого Рог": Яровой Владимир Владимирович работает в мясоперерабатывающей индустрии с 2000 года. Начинал свою деятельность в компании «ПИК и Ко», одном из ведущих импортеров мяса в регион. На протяжении десяти лет являлся учредителем ООО «Ярск», производящего колбасные изделия под торговой маркой «Дымов».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.