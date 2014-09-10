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Строительство завода СПГ в Приморье начнется после получении результатов экологической эскпертизы
Начало строительства завода по сжижению природного газа "СПГ-Владивосток" компании "Газпром" может начаться уже в этом году.
Однако дата значимого производственного события напрямую зависит от получения результатов главной государственной экологической экспертизы, которую сейчас проходит проект. Документы на прохождение процедуры были отправлены в Москву в июле текущего года после прохождения общественных слушаний.
Напомним, в ноябре 2013 года губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер подписали Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве при реализации проекта по строительству завода по производству сжиженного природного газа в Приморье.
Владимир Миклушевский отметил важность данного проекта для региона.
"В первую очередь это огромные инвестиции – 13,5 млрд долларов, которые будут вложены в строительство завода в Хасанском районе. Крайне важно, что налоги будут поступать в бюджет Хасанского района и Приморского края, начиная с момента строительства и после введения его в эксплуатацию. Мы специально договорились об этом с Алексеем Борисовичем Миллером. Для жителей края важно, что завод, который будет у нас строиться, будет приносить налоги в бюджет для развития социальной сферы", – заявил губернатор.
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пипец хасанскому морю. . .