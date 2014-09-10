Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке 22-я специализированная выставка "Строительство" готовится к открытию
За новыми технологиями, материалами, деловыми партнерами приходите на 22-ю специализированную выставку «Строительство» в СК «Чемпион».
17-19 сентября во Владивостоке пройдет важнейшее событие строительной отрасли – 22-я специализированная выставка «Строительство».
На выставке компании предложат полный комплекс услуг от нулевого цикла до строительства любых объектов под ключ.
Неоспоримым достоинством выставки является увеличивающееся из года в год количество производителей, которое возросло на 30% в этом сезоне. Производители уделяют большое внимание улучшению эксплуатационных свойств продукции и представляют на выставке множество новинок.
Приморские производители представят на выставке полистиролбетонные блоки, несъемную опалубку из вспененного полистирола, полимер-композитные материалы, вспученный вермикулит с улучшенными эксплуатационными свойствами. Также будут представлены профили ЛСТК для каркасного строительства, стеклопластиковая арматура, теплозвукоизоляционные плиты «ИСТплекс» из экструдированного пенополистирола.
Компании из Москвы, Тольятти, Челябинской области и Иркутска продемонстрируют продукцию собственного производства: индустриальную приводную технику, бетоносмесительное оборудование, армированный стеклопластик, битумные гидроизоляционные материалы, герметики, клеи, эпоксидные и полиуретановые материалы.
Южнокорейские производители представят на приморский строительный рынок системы кондиционирования и вентиляции, сантехническую продукцию.
Количество китайских участников выставки увеличилось в два раза. Они представят металлоконструкции, трубы, сантехнику, отопительные системы и многое другое. Китайские компании ищут официальных дилеров и партнеров на Дальнем Востоке.
Участники выставки предлагают изделия и технику для благоустройства города и разнообразные инженерные системы, а также спецтехнику для укладки дорожного покрытия и материалы для его ремонта.
Выставка «Строительство» вносит большой вклад в развитие малоэтажного домостроения.
Здесь будут представлены различные технологии малоэтажного домостроения: из клееного бруса, блоков (керамзитобетона, пенобетона, ячеистого бетона, многослойные стеновые блоки из кремнегранита), а также строительство домов по канадской технологии.
Традиционно выставка сопровождается насыщенной деловой программой. Это семинары и круглые столы по актуальным вопросам: «Современные энергосберегающие технологии для малоэтажного строительства», «Технические решения и системы безопасности и контроля расходов при эксплуатации малоэтажных жилых домов», «Возможность привлечения финансовых ресурсов для строительных проектов посредством кредитования», «Вопросы законодательного регулирования массовой малоэтажной застройки», «Внедрение стандартов СТО Нострой – практика, перспектива». Также в рамках выставки пройдет расширенное заседание Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.
Семинары и круглые столы рассчитаны как на специалистов, так и на обычных жителей края, особенно они будут полезны для тех, кто попадает под действие закона о предоставлении бесплатных участков земли под строительство индивидуального дома.
22-я специализированная выставка «Строительство» предоставляет возможность ознакомиться с новейшими технологиями, материалами и оборудованием, получить полезную информацию, повысить свой профессиональный уровень; получить консультации и узнать особенности технологий и материалов от самих производителей смогут специалисты и все желающие на 22-й специализированной выставке «Строительство».
Официальная церемония открытия состоится 17 сентября в 11:00 в СК «Чемпион» (Владивосток, ул. Гоголя, 41).
Телефоны для справок: (423) 2300-518, 245-03-47.
Вход свободный.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Владельцы стройтехники, присоединяйтесь!
- Во Владивостоке над Снеговой Падью взойдет "Луч"
- Застройщикам помогут ускориться
- В Приморье завершают асфальтирование новой дороги в ТОР "Михайловский"
- Во Владивостоке продолжили строительство шести проблемных домов в Снеговой Пади
- Крупный инвестор из Франции заинтересован в строительстве парка в Приморье на 20 гектарах
- Строить нескучно и с пользой
- Как повысить уровень теплоизоляции помещения
- Владивостокцы обживают углы
Новости раздела
- Кожемяко и Худайнатов обсудили развитие топливного рынка в регионе
- Жителей и гостей Приморья пригласят полетать
- Предложение Приморья о пересмотре условий программы льготных авиаперевозок поддержал Минтранс
- Приморье получит на благоустройство городов и поселков более 700 млн рублей
- У жителей Приморья спросят о состоянии дорожной сети в регионе
- Инвесторов хотят взбодрить током
- Автозаправкам дольют пива
- Tele2 запускает в Приморье премиальный тариф
- Большие Huawei хорошо пошли
- При поддержке МЧС России: во Владивостоке с успехом прошла конференция по пожарной безопасности
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Николаев напрашивается на "бис"
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- "Суражевка" от Абрамовича
- Проходной банк
- Владельцев "айфонов" ожидает новый "удар"
- Хоккейный клуб "Адмирал" уверено идет ко дну
- В Якутии ищут пути экспорта в Китай изделий из бивня мамонта
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Стали известны даты ближайшей сельскохозяйственной ярмарки во Владивостоке
- Губернатора Приморья будут выбирать 16 декабря