Во Владивостоке 22-я специализированная выставка "Строительство" готовится к открытию

За новыми технологиями, материалами, деловыми партнерами приходите на 22-ю специализированную выставку «Строительство» в СК «Чемпион».

17-19 сентября во Владивостоке пройдет важнейшее событие строительной отрасли – 22-я специализированная выставка «Строительство».

На выставке компании предложат полный комплекс услуг от нулевого цикла до строительства любых объектов под ключ.

Неоспоримым достоинством выставки является увеличивающееся из года в год количество производителей, которое возросло на 30% в этом сезоне. Производители уделяют большое внимание улучшению эксплуатационных свойств продукции и представляют на выставке множество новинок.

Приморские производители представят на выставке полистиролбетонные блоки, несъемную опалубку из вспененного полистирола, полимер-композитные материалы, вспученный вермикулит с улучшенными эксплуатационными свойствами. Также будут представлены профили ЛСТК для каркасного строительства, стеклопластиковая арматура, теплозвукоизоляционные плиты «ИСТплекс» из экструдированного пенополистирола.

Компании из Москвы, Тольятти, Челябинской области и Иркутска продемонстрируют продукцию собственного производства: индустриальную приводную технику, бетоносмесительное оборудование, армированный стеклопластик, битумные гидроизоляционные материалы, герметики, клеи, эпоксидные и полиуретановые материалы.

Южнокорейские производители представят на приморский строительный рынок системы кондиционирования и вентиляции, сантехническую продукцию.

Количество китайских участников выставки увеличилось в два раза. Они представят металлоконструкции, трубы, сантехнику, отопительные системы и многое другое. Китайские компании ищут официальных дилеров и партнеров на Дальнем Востоке.

Участники выставки предлагают изделия и технику для благоустройства города и разнообразные инженерные системы, а также спецтехнику для укладки дорожного покрытия и материалы для его ремонта.

Выставка «Строительство» вносит большой вклад в развитие малоэтажного домостроения.

Здесь будут представлены различные технологии малоэтажного домостроения: из клееного бруса, блоков (керамзитобетона, пенобетона, ячеистого бетона, многослойные стеновые блоки из кремнегранита), а также строительство домов по канадской технологии.

Традиционно выставка сопровождается насыщенной деловой программой. Это семинары и круглые столы по актуальным вопросам: «Современные энергосберегающие технологии для малоэтажного строительства», «Технические решения и системы безопасности и контроля расходов при эксплуатации малоэтажных жилых домов», «Возможность привлечения финансовых ресурсов для строительных проектов посредством кредитования», «Вопросы законодательного регулирования массовой малоэтажной застройки», «Внедрение стандартов СТО Нострой – практика, перспектива». Также в рамках выставки пройдет расширенное заседание Общественного экспертного совета по качеству услуг ЖКХ в Приморском крае.

Семинары и круглые столы рассчитаны как на специалистов, так и на обычных жителей края, особенно они будут полезны для тех, кто попадает под действие закона о предоставлении бесплатных участков земли под строительство индивидуального дома.

22-я специализированная выставка «Строительство» предоставляет возможность ознакомиться с новейшими технологиями, материалами и оборудованием, получить полезную информацию, повысить свой профессиональный уровень; получить консультации и узнать особенности технологий и материалов от самих производителей смогут специалисты и все желающие на 22-й специализированной выставке «Строительство».

Официальная церемония открытия состоится 17 сентября в 11:00 в СК «Чемпион» (Владивосток, ул. Гоголя, 41).

Телефоны для справок: (423) 2300-518, 245-03-47.

Вход свободный.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.