Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Бизнес-проекты молодых предпринимателей в Приморье получат поддержку Венчурного фонда
Четыре бизнес-проекта молодых предпринимателей Приморья вышли в финал отбора проектов в Венчурный Фонд малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, сообщает www.primorsky.ru
Теперь будущие предприниматели могут получить займ в размере до 10 миллионов рублей и поддержку Венчурного фонда в виде консультаций с успешными бизнесменами страны.
Всего в этом году приморские предприниматели представляли более 40 проектов. Отбор прошел в рамках мероприятий Национальной предпринимательской премии «Бизнес – Успех».
Заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Приморья Елена Ромашко выступила экспертом в оценке проектов.
Она считает, что молодым предпринимателям нужно использовать все имеющиеся ресурсы для развития своего бизнеса. Один из них - Венчурный фонд, который был создан в 2013 году в сотрудничестве с «Опорой России». Он ежегодно проводит конкурс бизнес-проектов, представленных молодыми бизнесменами в возрасте до 35 лет, которые имеют свой бизнес и хотят развиваться дальше.
По ее словам, в Приморье уделяется особое внимание поддержке молодых бизнесменов через механизмы госпрограмм.
«Молодые предприниматели на начало деятельности получают гранты, претендуют на возмещение части затрат по лизинговым договорам. Также в регионе кредитные организации активно разрабатывают льготные программы для малого бизнеса»,- сообщила Елена Ромашко.
Отметим, что в Приморье ежегодно поддержку получают более 360 молодых предпринимателей. В 2013 году на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе направлено более 346 миллионов рублей.
Новости тематики
- Предпринимателям Приморья расскажут о финансовых инструментах для роста бизнеса
- Правильные накопления с Россельхозбанком
- Индивидуальные предприниматели поверили в депозиты
- Cтавка ипотеки упадет до 8%
- Альфа-Банк предоставил "Примтеплоэнерго" 1 млрд рублей
- Без вины онлайн-вкладчики
- Перегрева рынка ипотеки не будет
- Детская ипотека
- Четверть приморских банков понесла убытки
- Валютная подстраховка
Новости раздела
- Подведены итоги седьмого ежегодного Форума "Актуальные вопросы информационной безопасности"
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
- Tele2 открывает салоны связи в цифровом формате во Владивостоке
- Более 9 тысяч гектаров морских акваторий под аквакультуру разыграют на ВЭФ в Приморье
- Во Владивостоке полиция и администрация продолжают борьбу с незаконной торговлей
- "Примавтодор" не рассчитался за сибирскую соль
- Почти 600 млн молоди гребешка высадили на "морских огородах" Приморья
- Tele2 и фонд "Навстречу переменам" нашли новых социальных предпринимателей
- Тереховский ЗБИ гарантирует качество
- Летняя акция в ЖК "Фрегат-2": экономия до 186 тысяч рублей!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством