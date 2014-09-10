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Бизнес-проекты молодых предпринимателей в Приморье получат поддержку Венчурного фонда

10 Сентября 2014, 09:53 | Приморье

Четыре бизнес-проекта молодых предпринимателей Приморья вышли в финал отбора проектов в Венчурный Фонд малого и среднего бизнеса Промсвязьбанка, сообщает www.primorsky.ru

Теперь будущие предприниматели могут получить займ в размере до 10 миллионов рублей и поддержку Венчурного фонда в виде консультаций с успешными бизнесменами страны.

Всего в этом году приморские предприниматели представляли более 40 проектов. Отбор прошел в рамках мероприятий Национальной предпринимательской премии «Бизнес – Успех».

Заместитель директора департамента экономики и стратегического развития Приморья Елена Ромашко выступила экспертом в оценке проектов.

Она считает, что молодым предпринимателям нужно использовать все имеющиеся ресурсы для развития своего бизнеса. Один из них -  Венчурный фонд, который был создан в 2013 году в сотрудничестве с «Опорой России». Он ежегодно проводит конкурс бизнес-проектов, представленных молодыми бизнесменами в возрасте до 35 лет, которые имеют свой бизнес и хотят развиваться дальше.  

По ее словам, в Приморье уделяется особое внимание поддержке молодых бизнесменов через механизмы госпрограмм.

«Молодые предприниматели на начало деятельности получают гранты, претендуют на возмещение части затрат по лизинговым договорам. Также в регионе кредитные организации активно разрабатывают льготные программы для малого бизнеса»,- сообщила Елена Ромашко.

Отметим, что в Приморье ежегодно поддержку получают более 360 молодых предпринимателей.  В 2013 году на развитие малого и среднего предпринимательства в регионе направлено более 346 миллионов рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: предпринимательство  Промсвязьбанк  стартап  бизнес  приморье  банки  венчурный фонд  проекты  конкурсы 






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