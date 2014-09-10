Дальневосточная рыбная биржа заявила о себе на конгрессе рыбаков во Владивостоке

В рамках работы Международного конгресса рыбаков состоялась презентация недавно созданного ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа». Открывая церемонию, президент биржи Сергей ЛЕЛЮХИН отметил, что главная цель этого мероприятия - привлечь внимание рыбацкой общественности, органов власти всех уровней к проблеме организации биржевой торговли биоресурсами.

Буквально за час до начала презентации в офисе Дальневосточной биржи состоялось фактически выездное заседание с участием руководителя Росрыболовства Ильи ШЕСТАКОВА, вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, представителей Госдумы и Совета Федерации и других ответственных лиц. Итогом совещания стала положительная оценка проекта и обещание поддержать его в будущем.

- Это самый важный итог встречи, - отметил Сергей Лелюхин. - Несмотря на то что биржа уже существует как юридическое лицо, полноценно реализовать этот проект можно только общими усилиями.Единственное пожелание – это возможность введения в рамках закона о рыболовстве порядка реализации рыбопродукции на организованных торгах. Актуальность принятия такого решения мы обсуждали на состоявшейся встрече в числе прочих вопросов.

На церемонии презентации представитель департамента товарного рынка ЗАО «Биржа «Санкт-Петербург», которое является партнером «Дальневосточной рыбной биржи», продемонстрировал технику ведения биржевых торгов с участием реального продавца и покупателя рыбной продукции. Был продан лот красной икры. Продавцом выступило ООО «Корякморепродукт», покупателем - ООО «Новострой».

Выразив позитивное отношение к созданию новой биржевой площадки, президент Российского cоюза товаропроизводителей, бывший вице-премьер правительства РФ Олег СОСКОВЕЦ отметил, что при всех разумных оценках эффективности биржевой торговли, она вызовет конфликт интересов:

- Сегодня все приспособились как-то жить. Биржа обезличивает многие процедуры, которые сегодня укоренились в обществе. Это серые схемы, схемы, которые легализуют наличные средства, и т. д. Весь мир живет по определенным законам, а мы придумали свои и говорим, что это рыночные отношения. Отношения эти больше купеческие, чем рыночные. Кто имеет продукцию, тот и хозяин. Поэтому потребуется политическая воля, чтобы биржевая торговля биоресурсами в России стала действующим механизмом. В этом смысле хорошо, что руководитель Росрыболовства Илья Шестаков побывал здесь, проявил заинтересованность и участие в работе биржи. Он подробно интересовался деталями. Многие слышали его положительную оценку, что должно послужить сигналом для рынка.

На сегодня на площадке ЗАО «Дальневосточная рыбная биржа» зарегистрированы несколько предприятий из четырех субъектов Дальневосточного федерального округа: Республики Саха (Якутия), правительство которой заинтересовано в реализации на бирже арктических видов рыбы и в покупке дальневосточных видов для своего внутреннего рынка, предприятия из Камчатского и Приморского краев и Сахалинской области.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.