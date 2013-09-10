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Горнорудное предприятие в Приморье готовят к консервации на три года
Третий месяц не ведется добыча руды в Ярославской горнорудной компании.
Заговорили о возможной остановке и обогатительной фабрики. Компания приостановила добычу и все горные работы еще в начале июля, и продляет вынужденный простой уже в третий раз. Причина в ограниченном сбыте флюоритового концентрата. На сегодня полностью прекращены вскрышные работы, 126 человек, занятых в карьере, находятся в вынужденных отпусках.
Остановка обогатительной фабрики грозит потерей работы еще для 800 сотрудников предприятия.
Предприятие может быть законсервировано на три года, сообщил ZRPRESS.RU источник. Его собственник – «Русал» заявил, что проект неэффективен. Ярославская ГРК принадлежит ОК "Русал". Продукция ЯГРК поступала на криолитовые заводы, принадлежащие Русалу. Недавно в целях оптимизации затрат последний остановил Южно-Уральский завод.
Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним08:51, 11.09.2013#
Это из-за того, что у нас практически нигде нет полного цикла производства. Например тот же солерс. Проще привезти готовые комплектующие и тупо их собрать. Нежели изготавливать детальки на месте с нуля (начиная как раз таки от добычи руды). Нет спроса, нет производства. . . И по-сути единственный шанс это стимулировать - это полностью запретить импорт и на начальном этапе обеспечить максимальную финансовую господдержку. Примерно это Путин и пытался с Автовазом сделать, чтобы спасти от банкротства. Там тоже спрос катастрофически низкий. Только вот не дожал. Остановился на полумерах. Чтобы был эффект, нужно было ПОЛНОСТЬЮ запрещать импорт автомобилей (на первом этапе кроме разве что спецтехники).
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Псевдоним12409:19, 11.09.2013#
То что отказываются от нашего-значит зарубежное дешевле. Просто у нас оборудование старое очень. И идут большие издержки на его обслуживание и эксплуатацию. Дешевле работникам выплачивать пособие все это время. С другой стороны, пусть оно лучше у нас в закромах лежит, чем погонят это сырье за границу.
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Помню09:50, 11.09.2013#
Русал? - Читаем Вмкмпедию:"Центром группы являлась компания Rusal Limited, зарегистрированная в 2005 году на острове Джерси. Её единственный бенефициар — Олег Дерипаска. В свою очередь, Rusal Limited владел четырьмя холдингами, также зарегистрированными в офшорных зонах: глинозёмным — World Wide Alumina, алюминиевым — Aluminium Group, а также тарным и упаковочным. Этим холдингам принадлежали акции заводов «Русала». Ранее, до 2005 года, 50%-я доля в «Русале» принадлежала структурам Романа Абрамовича". И т. д. Выход один: Требуйте национализации! А от этих добра не ждите.
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конечно закрывайте комбинат. зачем нам свое. мы лучше будем из за границы покупать и втридорого продавать на родине