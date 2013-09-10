Горнорудное предприятие в Приморье готовят к консервации на три года

Третий месяц не ведется добыча руды в Ярославской горнорудной компании.

Заговорили о возможной остановке и обогатительной фабрики. Компания приостановила добычу и все горные работы еще в начале июля, и продляет вынужденный простой уже в третий раз. Причина в ограниченном сбыте флюоритового концентрата. На сегодня полностью прекращены вскрышные работы, 126 человек, занятых в карьере, находятся в вынужденных отпусках.

Остановка обогатительной фабрики грозит потерей работы еще для 800 сотрудников предприятия.

Предприятие может быть законсервировано на три года, сообщил ZRPRESS.RU источник. Его собственник – «Русал» заявил, что проект неэффективен. Ярославская ГРК принадлежит ОК "Русал". Продукция ЯГРК поступала на криолитовые заводы, принадлежащие Русалу. Недавно в целях оптимизации затрат последний остановил Южно-Уральский завод.

Надежда ВОРОНЦОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.