Находкинский нефтетерминал отметил профессиональный праздник

В минувшую пятницу территорию «РН-Находканефтепродукт» было не узнать. И без того ухоженная, напоминающая скорее санаторно-курортную зону, чем нефтяной терминал, в этот день она превратилась в площадку массовых гуляний: сцена под открытым небом, украшенная шарами, раздающаяся из динамиков музыка, счастливые лица зрителей и «артистов»… - один из крупнейших нефтетерминалов Дальнего Востока, «РН-Находканефтепродукт», отмечал профессиональный праздник – День нефтяника. Причем делал это небанально, очень зрелищно и креативно.

Гостей с «порога» встречали веселые «бочки», стилизованные под нефтяные резервуары. То и дело раздавались радостные приветственные возгласы – мероприятие собрало не только действующих сотрудников, но и бывших работников нефтетерминала, ушедших на заслуженный отдых.

Программа началась с поздравления учеников Роснефть-классов, которые вот уже четыре года курирует «РН-Находканефтепродукт». Благодаря тесной дружбе с шефами будущие нефтяники отлично представляют сферу деятельности, в которой собираются работать. Их выступление стало ярким стартом целой череды невероятных сюрпризов, подготовленных сотрудниками предприятия.

На сцену по очереди выходили представители структурных подразделений нефтетерминала и обращались к коллегам весьма необычным образом: в этот день о серьезном производстве – перевалке нефтепродуктов – говорилось на языке танца, музыки и сценического искусства, что еще раз подчеркивало искреннюю привязанность к профессии: так вдохновлять может только любимое дело.

Так, блок генерального директора представил музыкально-поэтическую постановку, посвященную производственному процессу нефтетерминала. Это было увлекательное действо - со сменой декораций (паровоз с цистернами, танкер и чайки выглядели весьма реалистично) и пронизанное здоровым чувством юмора. Коммерческий блок сделал ставку на актерские таланты и показал задорную сценку про работу нефтетерминала по мотивам знаменитых «Бременских музыкантов». Диспетчерская служба исполнила авторскую песню под гитару, а специалисты резервуарного парка под выпуск шаров в небо прочитали поздравительные стихи своим коллегам. С неожиданной стороны открылся блок капитального строительства и тендерной службы: оказалось, здесь работают не только профессионалы своего дела, но и отличные вокалисты! К слову, исполненная ими песня – о родной компании, разумеется, - была написана также сотрудниками отдела. Искусство перевоплощения в жителей Японии и необычное звучание песни «Соловей мой, соловей» вызвала массу эмоций. Выступление финансового блока, чьи представители исполнили частушки на мотив «Бурановских бабушек», в буквальном смысле зажгло всех зрителей танцами. Технический блок был представлен экзотическим восточным танцем от сотрудницы паросилового цеха, который и вовсе сорвал шквал аплодисментов. Не отставали от коллег и представители механического цеха и отдела главного метролога, ребята инсценировали юмористическую сценку на тему «нефть и газ».

Яркой кульминацией праздничного концерта стало выступление признанных «звезд» - хора «Нефтебазовские бабушки», в который входят ветераны нефтетерминала. Без них на предприятии не обходится ни один праздник или творческий конкурс.

«Несмотря на то что я уже давно нахожусь на пенсии, чувствую себя неотъемлемой частью большого и дружного коллектива, - говорит его участница Екатерина Семеновна Титарева. – Уверена, со мной согласятся и другие ветераны предприятия. И эта связь выражается не в дежурных поздравлениях по праздникам. Мы в курсе всех событий, что происходят на нефтетерминале, чем она живет и кто на ней работает. Руководство регулярно организовывает для нас экскурсии по цехам, мы воочию видим плоды глобальной реконструкции и по-хорошему завидуем тем, кто трудится на предприятии сегодня: в наше бы время да такие технические ресурсы!».

Кроме того, в этот день чествовали лучших сотрудников нефтетерминала. Грамот и благодарностей было много: и от главного акционера НК «Роснефть», и от министерства энергетики, и от руководства «РН-Находканефтепродукт». Специально ко Дню нефтяника была обновлена Доска почета предприятия: там можно увидеть лучших работников 2013 года. Также накануне главного профессионального праздника были подведены итоги традиционных смотров-конкурсов: «Лучшее структурное подразделение в области охраны труда и промышленной безопасности», ими стали коллективы цеха №3 (нефтепирс), цеха №6 (электроцех), цеха №8 (механическим). В конкурсе «Лучшее структурное подразделение по производственным показателям» победителями стали – опять же коллектив нефтепирса, коллектив цеха №4 (фронт слива) и работники автотранспортного цеха. Большим сюрпризом для работников предприятия стал новый конкурс, который проводился под названием «Золотая осень». На суд жюри были представлены, всевозможные овощные и фруктовые заготовки, осенние экспозиции в номинациях: огородничество, декоративное цветоводство, флористика, редкие растительные культуры и т.д. Изюминкой конкурса стало то, что практически все представленное можно было продегустировать.

Словом, праздник удался. Расходиться его участникам долго не хотелось, тем более что многие увидели коллег с неожиданной стороны, что стало поводом для приятного удивления. Ну а в завершении праздника всем участникам и зрителям были предложены пироги, приготовленные по славным русским рецептам.

«Творческая самодеятельность поддерживается на предприятии в традициях НК «Роснефть» и уже давно, чего стоит очень популярный корпоративный фестиваль «Роснефть зажигает звезды», но каждый праздник, каждый конкурс преподносит все новые сюрпризы, - говорит генеральный директор «РН-Находканефтепродукт» Иван БАРЫШЕВ. – День нефтяника не стал исключением. Мы еще раз убедились, что коллектив нефтетерминала – огромная сила. Наши сотрудники и работают дружно, плечом к плечу, выкладываясь на все сто, и праздники отмечать умеют».

Накануне праздника в адрес «РН-Находканефтепродукт» поступили многочисленные поздравления от департаментов головной компании Роснефть, ее дочерних обществ, а также от компаний «КИПР», «Бенетон», «Базис», «Аляска» и других, благодарных нефтетерминалу за надежную и качественную работу. Признание коллег и партнеров – это тоже своего рода подарок, считают на предприятии.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото ООО "РН-Находканефтепродукт".