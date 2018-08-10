www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.29 р. 100 JPY: 59.68 р.
EUR: 76.83 р. 10 CNY: 97.08 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Еще одна южнокорейская авиакомпания планирует открыть рейс в Приморье

10 Августа 2018, 15:35 | Приморье

Авиакомпания Philip Group заинтересована в запуске регулярного авиарейса между Кванджу и Владивостоком. Новый рейс должен стать первым международным направлением в полетной карте компании. Об этом стало известно в ходе встречи директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова с генеральным директором авиакомпании Ом Иль Соком.

Иностранный партнер рассказал, что Philip Group – самая молодая авиакомпания в Республике Корея. Она была создана всего несколько месяцев назад и стала 11-ым профильным предприятием в стране. Компания базируется в городе Кванджу, расположенном в нескольких часах езды от Сеула и Пусана.

«Наш флот – небольшие суда вместимостью до 50 человек. В данный момент мы налаживаем авиасообщение между нашим городом и Сеулом. В ближайшие месяцы будем готовы к совершению международных перелетов», – отметил Ом Иль Сок, подчеркнув, что в скором времени компания рассчитывает приобрести самолет на 150-180 посадочных мест.

По его словам, первым иностранным направлением, куда планирует летать компания, станет Владивосток, поскольку этот город очень интересен гостям из Республики Корея.

«Когда я два года назад был во Владивостоке, попал на празднование Нового года, и тогда уже понял, что этот город есть и будет оставаться привлекательным для посещения корейскими туристами», – отметил Ом Иль Сок.

Кроме того, немаловажное значение в выборе первого международного маршрута сыграла личная заинтересованность руководителя Philip Group. Еще во времена перестройки корейский бизнесмен начал самостоятельно изучать русский язык и в результате глубоко проникся историей и богатой культурой нашего государства.

«В отличие от других корейских авиакомпаний, работающих на том же направлении, у нас есть преимущество – я лично знаком с Россией, люблю эту страну и, помимо авиабизнеса, рассматриваю и другие возможности для реализации проектов в вашей стране», – отметил он.

Константин Шестаков подчеркнул, что Администрация Приморья поддерживает инициативу открытия нового авиасообщения между краем и Республикой Корея и готова оказать партнерам всестороннее содействие как в запуске авиалинии, так и в развитии другого бизнеса в регионе.

Он акцентировал внимание присутствующих на том, что взаимные туристские потоки между Россией и Республикой Корея стремительно растут. При этом особенно яркую динамику показывает турпоток из Республики Корея в Приморье – более 100% прироста в 2017 году и первом полугодии 2018 года.

«Южнокорейские эксперты отмечают, что в Корее становится модным путешествовать в Приморье, нас это очень радует», – отметил глава департамента, подчеркнув, что с появлением новых авиакомпаний, открывших прямое авиасообщение с Владивостоком, стоимость перелетов в Южную Корею заметно упала.

Край заинтересован в дальнейшем расширении маршрутной карты на благо туристов, резюмировал он.

Далее представители департаментов международного сотрудничества, транспорта и дорожного хозяйства представили иностранным партнерам инвестиционный потенциал края для возможной реализации совместных проектов.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: аэропорт  авиа  владивосток  самолет  южная корея 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru