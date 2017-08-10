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В Приморье пройдет конференция по IT-эффективности для бизнеса
Союз «Приморская Торгово-Промышленная Палата» совместно с ведущим мировым производителем информационных технологий компанией Veeam, системным интегратором «Акцент», приглашают принять участие в Конференции на тему: "Повышение эффективности IT -инфраструктуры, как избежать потерь данных и сократить простои в организации".
Основной темой мероприятия станет обсуждение комплекса мер, которые позволят минимизировать простои и снизить эксплуатационные затраты бизнеса или государственных учреждений.
Планируется обсудить административные и экономические вопросы внедрения интеллектуальных технологий в такие процессы как управление резервным копированием, доступность сервисов и данных, защита виртуальных сред и физических серверов.
Мероприятие пройдет 15 августа 2017г, в Актовом Зале Президиума Российской Академии Наук по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 50. Участие бесплатное.
Организатор Конференции: Союз «Приморская Торгово-Промышленная Палата».
Соорганизаторы: Дальневосточное отделение Российской академии наук;
Мировой производитель программного обеспечения Veeam;
Системный интегратор компания «Акцент».
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