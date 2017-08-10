В Приморье пройдет конференция по IT-эффективности для бизнеса

Союз «Приморская Торгово-Промышленная Палата» совместно с ведущим мировым производителем информационных технологий компанией Veeam, системным интегратором «Акцент», приглашают принять участие в Конференции на тему: "Повышение эффективности IT -инфраструктуры, как избежать потерь данных и сократить простои в организации".

Основной темой мероприятия станет обсуждение комплекса мер, которые позволят минимизировать простои и снизить эксплуатационные затраты бизнеса или государственных учреждений.

Планируется обсудить административные и экономические вопросы внедрения интеллектуальных технологий в такие процессы как управление резервным копированием, доступность сервисов и данных, защита виртуальных сред и физических серверов.

Мероприятие пройдет 15 августа 2017г, в Актовом Зале Президиума Российской Академии Наук по адресу г. Владивосток, ул. Светланская 50. Участие бесплатное.

Организатор Конференции: Союз «Приморская Торгово-Промышленная Палата».

Соорганизаторы: Дальневосточное отделение Российской академии наук;

Мировой производитель программного обеспечения Veeam;

Системный интегратор компания «Акцент».