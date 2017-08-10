Владелец приморского казино потирает рулетки

ООО «Джи1 Интертейнмент», первым в Приморье открывшее казино в интегрированной развлекательной курортной зоне (ИРКЗ) «Приморье», уже на второй год полноценной работы вышло на суперприбыльность. Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в 2016 году ООО получило 1 млрд 747,396 млн рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее был получен чистый убыток в размере 668 млн рублей. До этого «Джи1 Интертейнмент» не вело финансовой деятельности, пишет «Золотой Рог».

Пикантность ситуации в том, что налоговые поступления в краевой бюджет от работы интегрированного развлекательного курорта «Приморье» в общей сложности за все время работы первого казино составили лишь 494,8 млн рублей. При этом от налога на игорную деятельность бюджет Приморского края за период с октября 2015 года по апрель 2017 года получил лишь 150,5 млн рублей.

Первый хорошо пошел

Согласно официальным данным, «Джи1 Интертейнмент» инвестировало 8,24 млрд рублей в строительство и пуск в ноябре 2015 года на территории ИРЗ «Приморье» развлекательного комплекса Tigre de Cristal. Игорный зал казино насчитывает 224 игровых автомата и 57 игровых столов. В дальнейшем инвестор направил на улучшение общей инфраструктуры и благоустройство территории еще 816 млн рублей.

До 2019 года «Джи1 Интертейнмент» планирует вложить еще $500 млн в реализацию своего второго развлекательного объекта. На этот раз планируется построить объект площадью 100 тыс. кв. метров, включая гостиничный комплекс на 400-500 номеров, торговый центр, фуд-корт, рестораны и бары, помещения для проведения конференций и банкетов, спа-салон. Также инвестор рассматривает возможность строительства поля для гольфа.

Единственным учредителем «Джи1 Интертейнмент» в настоящее время выступает зарегистрированная в Гонконге Oriental Regent Limited. Но контролируется приморское казино магнатом из Макао Лоуренсом ХО, владеющим компанией Melco Crown Entertainment, крупнейшим оператором казино в Макао.

C 1 июля 2009 года на территории России запрещена любая игорная деятельность, за исключением cпециально отведенных территорий. На нынешний момент в России есть шесть официально утвержденных игорных зон: «Азов-Сити», «Приморье», «Янтарная», «Сибирская монета», Сочи и Крым. Помимо них на рассмотрении находятся возможные проекты в Республике Бурятия и Дагестане. Интегрированный развлекательный курорт «Приморье» строится в бухте Муравьиной под Владивостоком на площади 620 га. Помимо развлекательных центров и казино, здесь предполагается возвести отели и гостевые виллы, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, несколько кинотеатров, набережную и другие туристические объекты. Инфраструктура развлекательной зоны создается за счет краевого бюджета. Предполагается, что реализация проекта будет проходить в три этапа, последний завершится в 2022 году.

Отметим, что процветание «дальневосточного Макао» тесно связано с введением безвизового режима в свободном порту Владивосток. Однако эта норма закона до сих пор не реализована в полной мере. При этом с Китаем уже действует безвизовый режим на две недели в рамках организованных туристических групп в составе не менее пяти человек.

К особому режиму можно отнести и то, что объекты ИРКЗ «Приморье» рекомендованы для включения в список объектов, где необходимо ввести режимы duty-free и tax-free.

Вторым и третьим казино в ИРКЗ «Приморье» могут стать комплекс Selena (инвестор - ООО «Даймонд Форчун Холдингз Прим») и Naga Entertainment City («Маяк», инвестор - ООО «Приморский Энтертейнмент Резортс Сити»).

«Второй объект (в ИРКЗ «Приморье». - «ЗР») крупного азиатского инвестора Naga Corp будет построен к концу следующего года. На данный момент уже есть один состоявшийся проект, и инвестор, который занимался его реализацией, показал себя как надежный партнер. Другие проекты сейчас немного в подвешенном состоянии», - пояснял ранее вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ.

Казанцы ушли не сделав ставок

Два месяца назад Юрий Трутнев поручил расторгнуть договоры с не выполнившими свои обязательства инвесторами ИРКЗ «Приморье». Незадолго до того администрация края уже расторгла договор с ООО «Роял Тайм Приморье» (дочерняя компания казанской «Роял Тайм Групп»), которое должно было начать строительство казино еще в 2016 году.

«С одним из инвесторов, «Роял Тайм», мы в суде расторгли договор, потому что он не выполнил условия инвестирования. По сути, за то время, которое ему было отведено по графику, он не вложил ни копейки. Эти участки мы снова выставим на аукцион. Но теперь, когда уже первое казино успешно работает, за счет бюджета создана инфраструктура, цена входа поднялась», - пояснял на полях Петербургского международного форума (ПМЭФ) губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ.

В 2015 году ООО «Роял Тайм Приморье» заключило соглашение с АО «Корпорация развития Приморского края». Инвестор планировал возвести в игорной зоне интегрированный курорт «Феникс» с казино и гостиничным центром, куда войдут отели 3-5 звезд. Ожидаемый объем инвестиций составлял не менее $215 млн, общая площадь арендованных участков - более 151 тыс. кв. метров. Срок ввода в эксплуатацию первого отеля с казино на 320 номеров и развлекательного комплекса площадью 47,5 тыс. кв. м был намечен на ноябрь 2017 года. Завершение второго этапа строительства предполагалось в июне 2019 года, третьего - в конце декабря 2021 года.

«Есть один нереализовавшийся проект и куча «подвисших». Я попросил главу Приморья расторгнуть договоры со всеми инвесторами, которые не выполнили свои обязательства, а участки вновь выставить на аукцион. Инвесторы годами не выполняют свои обязательства. Вкладывают незначительные суммы. Складывается ощущение, что просто тянут время, чтобы потом перепродать участки. Нужен прозрачный аукцион, тогда инвестор будет биться за возврат средств», - отмечал Трутнев.

Выбор есть

Поручение вице-премьера выполнено: в настоящее время АО «Корпорация развития Приморского края» (КРПК, 100% принадлежит администрации региона) готовится к процедуре отбора новых инвесторов на свободные земельные участки. На 29 августа назначен открытый аукцион по продаже права на заключение договора субаренды части земельного участка, расположенного в ИРКЗ «Приморье».

Аукцион разбит на три лота. Каждый из лотов предусматривает право аренды земельных участков до 2025 года и заключения инвестиционных соглашений на постройку гостинично-развлекательных комплексов.

Первый лот включает земельный участок площадью 7,9 га и инвестсоглашение стоимостью от 7,2 млрд рублей. Стартовая цена лота - 400 млн рублей, шаг аукциона составляет 20 млн рублей.

Второй лот состоит из двух участков общей площадью 13,8 га, один из которых имеет выход к морю. Минимальная стоимость инвестиционного соглашения составляет 12,6 млрд рублей. Стартовая цена лота - 600 млн рублей, шаг аукциона составляет 30 млн рублей.

Третий лот состоит из участка площадью 19,7 га, минимальная стоимость инвестиционного соглашения - 18 млрд рублей. Стартовая цена лота - 900 млн рублей, шаг аукциона составляет 45 млн рублей.

«Одним из важных позитивных факторов для инвестора является то, что они не несут затрат на создание инженерной и транспортной инфраструктуры на площадке игорной зоны, - отмечает КРПК. - Так, все работы, необходимые для комфортной работы инвестора, осуществляются подрядной организацией, которую Корпорация, будучи техническим заказчиком, нанимает для работы на площадке. Работы начинаются после заключения инвестиционного соглашения с компанией-инвестором. Налоговые преференции для инвесторов предусмотрены как на федеральном, так и на региональном уровнях. Для резидентов, участвующих в проекте развития курорта, главная льгота заключается в минимальном налоговом сборе. Всем известно, что в России действуют самые низкие в мире налоговые ставки на игорный бизнес. На примере действующего в Приморье казино Tigre de Cristal можно подсчитать, что количество налогов за первый год составило 130 млн рублей: в месяц за каждый игровой стол инвестор платит 125 тыс. рублей, за игровой автомат – 7,5 тыс. рублей. В аукционной документации для будущих объектов предусмотрены свои технические характеристики, согласно которым на их территории должно быть установлено определенное количество единиц игорного оборудования на начальном этапе развития».