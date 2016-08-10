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Во Владивостоке повышенным спросом пользуются квартиры для одиноких
Исследование рынка нового жилья в преддверии Дня строителя на базе объявлений и рекламы на сайтах VL.ru и FarPost.ru, показывает, что во Владивостоке по-прежнему повышенным спросом пользуются квартиры, более подходящие для одиноких людей, нежели для семьи из нескольких человек.
Так, за один летний месяц подборку из более чем 500 предложений посетители раздела «Недвижимость – продажа квартир во Владивостоке» на FarPost.ru просмотрели более 112 тыс. раз. Причем 46% просмотров приходилось на 1-комнатные квартиры. Двухкомнатными интересовались 36%, и более просторными квартирами – остальные 18%.
Парадокс спроса отмечается в том, что покупатель, ориентируясь на малогабаритное жилье, пытается выиграть в затратах на решение своего жилищного вопроса, но фактически остается в проигрыше. Он действительно экономит на том, что покупает меньше квадратных метров. Однако метры в «однушках» заметно дороже, и поэтому он все-таки переплачивает. Наиболее высокая цена за квадратный метр жилья малогабаритных квартир относительно квартир большей комнатности отмечается в сегменте экономкласса. Но за счет небольших площадей однокомнатные оказываются более доступными и раскупаются быстрее.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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