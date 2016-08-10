Приморье на пороге ипотечного бума

Банки отмечают рост сделок по ипотеке, ждут адекватной реакции от застройщиков

Снижение процентных ставок стабилизировало ипотеку и вернуло интерес к вторичному рынку жилья. Коммерческие банки в Приморье фиксируют в некоторых случаях более чем двукратный рост ипотечных сделок в первом полугодии 2016 года и делают ставку на собственные кредитные программы. По официальным данным, на 1 июля нынешнего года приморцы оформили ипотеку в общей сумме на 7,493 млрд рублей, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Фиксация средней ставки по ипотеке в пределах 12,91% (данные www.cbr.ru на 1 июля 2016 года) лишь подогревает спрос у клиентов.

«В целом мы позитивно оцениваем итоги первого полугодия. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, рост по выданным кредитам - более чем в два раза, на 144%, - говорит начальник управления ипотечного кредитования Примсоцбанка Илья ТКАЧУК. - На сегодняшний день в банке действует 19 ипотечных программ, и все они востребованы. Особо хотелось бы отметить программу с господдержкой – субсидирование процентных ставок на первичном рынке жилья под льготную процентную ставку от 11,5%. В первом полугодии 2016 года банк выдал 1000 ипотечных кредитов, из них около 10% - военная ипотека, около 30% - ипотечные кредиты на сумму материнского (семейного) капитала. Остальной объем ипотечных кредитов - это равная доля выдач на первичном и вторичном рынках недвижимости для заемщиков, не имеющих сертификаты НИС или материнского (семейного) капитала. При этом средняя сумма кредита остается примерно на одном уровне и колеблется в пределах 1,1-1,5 млн рублей».

Начальник департамента розничного кредитования и КМСБ Дальневосточного банка Вячеслав ТОГОБИЦКИЙ отмечает, что по итогам первого полугодия 2016 года сохранилась привычная структура спроса на ипотечные программы: наибольший интерес заемщиков по-прежнему вызывают кредиты на приобретение готового жилья на первичном и вторичном рынках (средняя сумма кредита - 1,85 млн рублей); второе место удерживает ипотека с государственной поддержкой (средняя сумма кредита - 1,96 млн рублей); закрывают список кредиты на приобретение дома с земельным участком (средняя сумма кредита - 5,34 млн рублей). Иными словами, рынок весьма стабилен, предпочтения клиентов не изменились, суммы кредитов с учетом инфляции также остались практически неизменными.

«Абсолютно рекордным по всем значениям был 2014 год, в том числе по объему выдачи ипотеки. Ажиотажный спрос на жилье в условиях высокой волатильности курса валют позволил вновь рассматривать недвижимость как инструмент сбережения, - делится своими выводами управляющий директор ВТБ24 по ипотеке в Приморье Людмила УЛАНОВА. - Но вопрос покупки квартиры настолько актуален, что даже нестабильная ситуация в экономике не в состоянии влиять на данный процесс. В этом году мы планируем выдать ипотечные кредиты в Приморском крае примерно на 6,5 млрд рублей, но сейчас уже идем чуть выше плана. Наряду с крупными кредитами наши заемщики оформляют и совсем незначительные - до 1 млн рублей, - цель которых - воспользоваться средствами материнского капитала. В целом, средняя сумма кредита в ВТБ24 при покупке жилья во Владивостоке, как и годом ранее, составляет 2,2 млн рублей, в Уссурийске и Находке - 1,6 млн рублей, срок кредитования – 15 лет».

Ипотечный креатив

По словам директора центра ипотечного кредитования филиала «Дальневосточный» банка «Открытие» Любови ФЕДЕРЯЕВОЙ, сегодня процентные ставки снизились к аналогичному уровню начала 2014 года, тогда как в начале 2015 года они были лишком дороги.

Это обстоятельство заставляет делать ипотеку более интерактивной и креативной. Теперь «присмотреть» квартиру можно даже на сайтах банков. К примеру, новый ипотечный кредит «Перемены к лучшему» банка «Открытие» позволяет клиентам банка оперировать территориально удаленными сделками и выбирать жилую недвижимость в центральных регионах страны, в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре.

Вячеслав Тогобицкий рассказывает, что в настоящее время Дальневосточный банк реализует несколько новых программ. Так, по акции «Медовый процент» можно получить кредит на покупку квартиры на первичном, вторичном рынках жилья по ставке от 12,95%, «ипотеку с государственной поддержкой» - под ставку 11,85%. Кроме того, банк заключил соответствующее соглашение о сотрудничестве с администрацией Приморского края и теперь участвует в реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей Приморского края на 2013-2017 годы». Условия кредитования для участников программы внедрены в текущем году.

Илья Ткачук замечает, что на рынке ипотечного кредитования с конца 2015 года превалирует тенденция снижения процентных ставок. В Примсоцбанке сегодня предлагают программы от 11,5%. Кроме того, на регулярной основе проводят различные акции, в ходе которых можно уменьшить размер процентной ставки на 0,5% годовых, для участников зарплатных проектов - на 0,25%. «В большинстве наших программ есть возможность воспользоваться программой «Назначь свою ставку», которая позволяет снизить процентную ставку от 0,5% до 2% годовых на весь срок кредитования», - указывает на преференции программ Примсоцбанка менеджер банка.

Застройщиков достаточно

Строительные компании активно ищут аккредитации банков. Доля в 20-30% ипотечных сделок на рынке первичного жилья сложилась к середине 2016 года, но вряд ли останется таковой в следующем году. Здесь может идти речь о необходимости активно кредитовать застройщиков, на что банки пока идут неохотно.

«На сегодняшний день Примсоцбанком аккредитованы фактически все значимые застройщики Приморья, такие как: ООО «Дальневосточная корпорация», ЗАО «Ренессанс Актив», «Восточные ворота», ООО «Новый дом», ООО «Водострой», ООО «УссурЭкономСтрой», ООО «Регион», - уточняет Илья Ткачук.

Вячеслав Тогобицкий называет в качестве объектов, аккредитованных Дальневосточным банком, которые находятся в высокой степени готовности, многоквартирный жилой дом в Уссурийске (застройщик - ИСК «Уссури»), 3 дома в поселке Радужном с. Баневурово, во Владивостоке на ул. Сабанеева, Лесной, Чернышевского и т.д.

ВТБ24 во Владивостоке и Артеме аккредитовал 24 застройщика, которые возводят 46 объектов. Из них 20 объектов застройщики планируют сдать до конца текущего года.

В Уссурийске аккредитовано 15 строительных компаний с 16 строящимися объектами. Из них 11 сдаются в конце 2016-го - начале 2017гг. В конце августа банк планирует аккредитовать еще одного застройщика и один объект.

Пока активную стройку поддерживает ипотека с господдержкой. «Половина выдач ВТБ24 в стране приходится на данный продукт. В Приморье доля таких кредитов у ВТБ24 – 17%, что не так много в сравнении с другими регионами и банком в целом. Связано это в первую очередь все же с незначительным строительством в крае и высокой стоимостью квадратного метра жилья в новостройках, при том что максимальная сумма кредита в регионах ограничена 3 млн рублей. Мы надеемся, что к концу года, благодаря снижению уровня ставок в экономике, рынок спокойно переживет завершение программы», - полагает Людмила Уланова.

Яна МАЛЬЦЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.