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"Восточный Порт" завершает модернизацию угольного терминала
Крупнейший угольный терминал России выходит на финишную прямую в реализации проекта Третьей очереди АО «Восточный Порт». В настоящее время на строительной площадке во Врангеле (Находкинский городской округ) подрядчик ведет сборку четырех специализированных ковшовых погрузчиков (реклаймеров). Детали гигантских машин, весом более 500 тонн каждая, пришлось доставлять на площадку из порта Находка на барже «Степан», пишет Деловая газета "Золотой Рог"
Одновременно с этим ведется строительство причала, который будет способен принимать суда дедвейтом до 180 тысяч тонн. Уникально то, что причальная стенка возводится на искусственно созданном земельном участке. До начала строительства третьей очереди АО «Восточный Порт» здесь было море глубиной до 15 метров.
После запуска в эксплуатацию третьей очереди АО «Восточный Порт» уголь из вагоноопрокидывателя будет подниматься по галереям вверх на склады временного хранения, что полностью соответствует современным экологическим требованиям при строительстве угольных комплексов.
Третья очередь АО «Восточный Порт» представляет собой зеркальное отражение действующего специализированного производственно-перегрузочного комплекса «Угольный». Начало строительства – 2012 год.
Полномасштабный вариант проекта Третьей очереди предполагает строительство причала с двумя судопогрузочными машинами, двух вагоноопрокидывателей, вагоноразмораживателей, четырех дополнительных угольных складов с возможностью единовременного хранения более 783 000 т угля, оборудованных двумя стакерами и четырьмя реклаймерами, железнодорожную инфраструктуру для подачи – уборки вагонов.
По прогнозам экспертного совета, к 2019 году с вводом в эксплуатацию полномасштабного варианта Третьей очереди Угольного комплекса АО «Восточный Порт» сможет обрабатывать 39 млн тонн угольной продукции в год.
Общая сумма инвестиций по проекту составляет более 27 млрд рублей, вложено порядка 9 млрд рублей. Реализация проекта ведется полностью за счет собственных средств.
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