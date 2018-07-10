Бизнесу напомнили о безопасности

Компании края призывают вовремя задуматься об обеспечении пожарной безопасности и воспользоваться бесплатными консультациями

За время «надзорных каникул», в течение которых в России были прекращены плановые проверки малого бизнеса (2016-2018 год), многие предприниматели Приморья успели расслабиться и должным образом не обеспечивать безопасность в своих зданиях и помещениях, в том числе пожарную. Сейчас «каникулы» закончились, и сотрудники надзорных органов выявляют тысячи нарушений на малых предприятиях края, которые становятся причиной для приостановления деловой деятельности.

С момента начала проверок в Приморье временно закрыты до устранения нарушений несколько десятков торговых центров и других мест массового скопления людей. Подавляющее большинство нарушения уже устранили и продолжают работать дальше.

Десятки нарушений на объект





Несмотря на это, проверки в Приморье продолжают выявлять нарушения, которые могут стать причиной приостановления предпринимательской деятельности и потери доходов малого бизнеса. В свою очередь, омбудсмен по защите прав предпринимателей края Марина ШЕМИЛИНА, а также представители прокуратуры и МЧС края призывают бизнес не дотягивать до последнего и воспользоваться возможностью бесплатных консультаций по обеспечению безопасности на своих объектах.





- В период с конца марта по середину апреля органами краевой прокуратуры было проверено почти 600 объектов массового скопления людей в Приморье. В результате выявлено более тысячи нарушений законодательства о противопожарной безопасности. В основном они касаются неисправности противопожарного оборудования, либо его неудовлетворительного состояния (бизнесмены ленятся даже вовремя перезаряжать огнетушители - Прим. ред.), заваленных горючими предметами аварийных выходов и т.д. В целях устранения нарушений было принято свыше 1000 актов прокурорского реагирования, - рассказал старший прокурор отдела по надзору за соблюдением федерального и краевого законодательства, прав и свобод граждан прокуратуры Приморского края Евгений СУПРЯГА. - На приостановление деятельности было подано 15 исков до момента устранения нарушений. Сейчас на 15 предприятиях края нарушения устранены, как показали новые проверки.





По словам заместителя начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Приморскому краю Кирилла ПИМАНИХИНА, по состоянию на 2 июля 2018 года МЧС проверено уже более 180 объектов. На них выявлено более 3700 нарушений требований пожарной безопасности.

- Это, конечно же, несоответствие путей эвакуации должному состоянию, - добавил Кирилл ПИМАНИХИН. - Закрытые выходы, заваленные проходы, перепланировка путей эвакуации, неработающие системы оповещения при пожаре и противопожарной защиты, и многое другое. При этом, дело касается зданий не только коммерческих предприятий, но и государственных, в том числе - объектов культуры. Почему нарисовалась такая картина? Потому что ФЗ 294 («О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля») основан на презумпции добросовестности предпринимателей. В итоге мы несколько утратили обратную связь с бизнесом, были смягчены штрафные санкции, а это для некоторых бизнесменов стало поводом раз за разом откладывать исправление обнаруженных нарушений. Во всяком случае, работа по проверкам продолжается, но стоит понимать, что основная наша задача - это не только обеспечение безопасности граждан, но и снижение нагрузки на бизнес, то есть - предотвращение исков по приостановлению деятельности, которые заставляют бизнес нести убытки. Иски о приостановлении сегодня подаются только при повторном обнаружении нарушений. То есть, если предприниматель не потрудился их устранить, ведь мы знаем, что нередко нарушения возникают не из-за халатности, а из-за банального незнания. В свою очередь, мы готовы вести бесплатные консультации бизнеса, помогать приводить помещения в надлежащее состояние. В этом плане мы опираемся на риско-ориентированный подход: мы уже внедряем так называемые «чек-листы», которые опубликованы на нашем сайте. Предприниматель может ознакомиться с ними и подготовиться к проверкам.

Не штрафовать до последнего

Тем не менее, по словам экспертов, в Приморье на некоторых объектах (которые не разглашаются) были случаи некрасивого поведения: так, по требованию сотрудников надзорных органов владельцы нескольких ТЦ Владивостока устраняли нарушения (в частности - расчищали аварийные проходы от горючих предметов и открывали двери пожарных выходов), но позже, уже после повторных проверок, представители контроля, прогуливаясь по ТЦ в качестве покупателей в свои выходные дни, снова обнаруживали аварийными выходы закрытыми, а проходы заваленными.





- С чем это связано? Наверное, предприниматели действительно получили повод расслабиться с введением моратория на проверки, - прокомментировала эксперт по пожарной безопасности, генеральный директор компаний «Аспект безопасности», «Дальтехресурс», учебно-методического центра «Безопасность» Ольга ИВАНОВА. - С одной стороны, сняли нагрузку с бизнеса, а с другой - получили массу нарушений. Среди них огромное количество даже не системного, а режимного характера. Та же перезарядка огнетушителей, которая на многих предприятиях игнорируется, как и банальное ведение журнала безопасности. Где-то не работает система противопожарной автоматики, что уже, конечно, намного серьезнее. Однако все это, конечно же, не повод оказывать непосильное давление на бизнес. Благо, сейчас есть огромный выбор способов поддержки предпринимателей, готовых обеспечивать безопасность своим гостям добросовестно. Например, если раньше почти не было возможности получить бесплатные консультации, то сейчас их просто масса. В том числе, можно пригласить на предприятие испытательную пожарную лабораторию, которая поможет все проверить до визита надзорных органов. Мораторий закончился, дальше будет еще больше проверок.





Как сообщил начальник контрольного отдела департамента лицензирования и торговли Приморья Игорь РОВИНЕЦ, с 1 июля 2018-го года запрещено включать в план проверок ряд продавцов алкоголя. В частности, закон коснется лицензиатов, которые ведут розничную продажу алкоголя, за исключением сельхозпроизводителей, которые продают в розницу вина и шампанское. Что касается общепитов, предлагающих спиртные напитки гостям, то тех из них, кто имеет лицензию, также нельзя будет включать в план проверок.

- Мы контролируем именно этот сегмент рынка - торговлю алкоголем. Могу сказать, что то, что в плановые проверки с 1 июля нельзя включать такие предприятия, может обернуться некоторыми проблемами, - добавил Ровинец. - В частности, алкоголь - это легковоспламенимый продукт, и к его хранению также имеется ряд требований.

По словам Марины ШЕМИЛИНОЙ, к сожалению, бизнес в крае зачастую обращается за консультациями и помощью лишь тогда, когда гром уже грянул, и светит иск о приостановлении деятельности.

- Наша задача сегодня - вовремя провести аудит предпринимателей, чтобы предотвратить массовые закрытия и обеспечить людям безопасность, - добавила Шемилина. - Что касается проведения такого аудита в крупных торговых центрах, то зачастую этому мешает неготовность собственников этих объектов идти на контакт. Арендаторы, напротив, делают все возможное, чтобы устранить нарушения, но зависит от них мало что. А вот собственникам нужно понять, что необходимо принимать меры.

Марина Шемилина представила памятку для предпринимателей, разработанную совместно с представителями надзорных органов. В памятке содержатся рекомендации к соблюдениям требований пожарной безопасности, а также алгоритмы действий в случае выявления таких нарушений. Получить ее можно, обратившись к омбудсмену.

МНЕНИЕ

«Только штрафы делу не помогут»

По словам Марины Шемилиной, первое, что приходит на ум обычному человеку, услышавшему о массовых нарушениях противопожарной безопасности на предприятиях, это увеличение штрафов и прочие карательные методы и наказания.

- Увеличить штрафы - это первое решение, которое приходит в голову под эмоциями, - добавила Шемилина. - Однако перезарядка огнетушителя - не такое уж дорогое мероприятие, оно, во всяком случае, дешевле штрафов. Бизнесмены не делают этого не потому, что это дорого. Проблема нарушений противопожарной безопасности носит системный характер. Мы убеждаемся в этом каждый раз, когда слышим о новой трагедии: они происходят независимо от того, насколько строги к предпринимателям карательные меры, действующие в стране на этот момент. Нам нужно добиться того, чтобы требования к бизнесу хотя бы не противоречили друг другу. Например, когда я была предпринимателем, по требованиям МЧС на окнах помещений на первых этажах не должно было быть решеток, а предприятия вневедомственной охраны просто-напросто отказывались брать объект под охрану без этих решеток, либо делали это за огромные деньги.

На фото: После массовых проверок подобное объявления украсило многие офисные и «развлекательные» здания в Приморье.

Фото автора.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток