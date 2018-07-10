Летом в Приморье будет что поесть

Событийную тур-повестку края заполнили крупномасштабные гастрономические фестивали

Пока Россия готовится отмечать традиционный гастрономический праздник – День пирожков с малиновым вареньем (19 июля) – в Приморском крае в самом разгаре Фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне». Он стартовал 1 июля и продлится до 16 июля, а большинство ресторанов, в которых в эти дни можно попробовать гребешок по максимально низкой цене и по самым разным рецептам, сосредоточено во Владивостоке.

К фестивалю «На гребне» подключились 18 ресторанов столицы Приморья – это фермерский ресторан «OGONЁK», Del Mar, Moloko&Med, Pazzo, «Пятый океан», Zuma, Port Cafe, Novik Country Club, «Виноваты звезды», Studio, Old Fashioned, Gusto, «Невинные радости», Brugge Pub, Billy`s Pub, Hunter Pub, «Фабрика Веранда» и Holy Hop. Еще два ресторана находятся в Находке и в Уссурийске – это «Докер Паб» и кафе «Сказка», соответственно.

Приморье – несомненный лидер Дальнего Востока по количеству ресторанов-участников фестиваля, именно поэтому иностранные туристы из стран Азии, узнавшие о предстоящем «На гребне» еще за полгода до его начала, едут пробовать гребешок именно во Владивосток. Так что не удивительно, что с 1 по 16 июля по городу из заведения в заведение курсируют группы китайских, корейских и японских туристов. Последние, кстати, очень притязательны к еде и сфере услуг в принимающих городах, поэтому их интерес к гастрономической повестке Приморья – комплимент для туриндустрии края.

Однако, если волей судьбы в дни фестиваля любитель морских деликатесов оказался в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском или в Екатеринбурге, то расстраиваться не стоит: эти города - тоже «на гребне волны». Так, в столице Камчатского края блюда из гребешка в самых разных вариациях можно попробовать в ресторанах Da Vinci и «Камчатка», в Хабаровске – в заведениях SOPKA, «Мускатный кит», а также «Аврора и Лис»; а далекий Екатеринбург предлагает гребешка в паназиатском гастробаре MOMO.

Удалось договориться

Фестиваль дальневосточных гребешков «На гребне» в Приморье проводится при поддержке краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Совместная заинтересованность власти и бизнеса в привлечении турпотока позволила сделать блюда из гребешка в дни фестиваля максимально дешевыми. Этого добились благодаря прямому контакту рестораторов с поставщиками гребешка. Последних удалось убедить в том, что ресторанная отрасль Приморского края заинтересована и способна к закупке больших партий товара. Ранее поставщики предпочитали отправлять основной объем на запад страны, где на него больше спроса. Доходило до абсурда - дальневосточный гребешок, как и многие другие морепродукты, попадал на столы к приморцам «через Москву», и потому стоил гораздо дороже. Так происходит до сих пор, но только не в дни фестиваля. О том, сколько тонн гребешка съедят в Приморье за это время, пока что остается только догадываться, зато уже известно, что за десять дней предыдущего Фестиваля мидий (с 11 по 20 мая) гости заведений съели три тонны моллюсков, что, по словам экспертов, очень много.

- Мы ожидали успеха, но не представляли, что он может быть такого масштаба, - прокомментировала член оргкомитета фестиваля и руководитель проекта Pacific Russia Food Татьяна ЗАРЕЧНЕВА. – Однако сейчас причины успеха нам очевидны: действительно вкусный и заслуживающий внимания потребителя продукт, приятная цена, хорошая маркетинговая подготовка – мы обзавелись поддержкой дружественных блогеров и журналистов. Как Фестиваль Мидий, так и Фестиваль гребешков «На гребне» проходят в Приморье впервые, оба они – часть годового календаря событий дальневосточной кухни. Этот календарь составлялся в Приморье сильно заранее, а затем был предоставлен туроператорам стран Азии. Это очень важно при привлечении въездных турпотоков из стран АТР – планировать событийную повестку и уведомлять о ней за полгода-год, ведь азиаты начинают готовиться к путешествиям «загодя». Еще важнее – следовать этой повестке и не срывать намеченного, иначе репутация принимающего города сильно упадет в глазах гостей.

Беззубая цена

В дни фестиваля «На гребне» блюдо, приготовленное из свежих гребешков, в ресторанах Владивостока с 1 по 16 июля можно съесть в среднем за 250-300 рублей, при этом средний вес составит 100-150 граммов.

- В нашем ресторане сет из дальневосточных гребешков с авторским соусом от наших шеф-поваров в дни фестиваля стоит всего 300 рублей за 3 штуки, - сообщили в «STUDIO». – Приходить и пробовать можно круглосуточно. В меню есть и особые предложения: тёплый гребешок с креветкой, спаржей, цукини и томатами, салат с жареным гребешком, миксом салатов и маринованными грибами шиитаке, сливочный крем-суп с гребешком, крабом и овощами и многое другое.

Куратор первого в Приморье фестиваля гребешков – паназиатский ресторан «Зума», который уже с 2016-го года организует другой праздник международного формата – фестиваль живых камчатских крабов «Держи краба!».

- Первый и второй фестивали краба прошли с успехом, и появился повод подумать над новыми идеями, - сообщили в ресторане. – Результат – фестивали мидий и гребешков. Гребешки – сезонный продукт и визитная карточка именно Приморского края, так что неудивительно, что такое количество ресторанов во Владивостоке и других городах Приморья захотели участвовать в событии.

Фестивалим круглый год

Следующий гастрономический фестиваль – «Держи Краба!» - пройдет во Владивостоке уже в третий раз 17 – 27 сентября. В нем также примут участие другие регионы Дальнего востока – Сахалин, Камчатка, Хабаровск. Поесть краба в сентябре можно будет всего за 900 рублей за килограмм – та же цена, что была в дни фестиваля в 2016-м и 2017-м году. К слову, в обычные дни краб стоит почти в два раза дороже.

Сразу за фестивалем краба в Приморье пройдет фестиваль тайги – 29 сентября – 14 октября. Гвоздем гастрономической программы станут съедобные дары Уссурийской тайги: дикоросы, дикое мясо, речная рыба, дальневосточный мед. Главное отличие в концепции этого фестиваля – свободное творчество: шеф-повара не будут ограничены жёстким техзаданием с одним продуктом (гребешок, мидия, краб), и смогут в полной мере выразить свой авторский подход к дальневосточной кухне.

Зимой, уже в 2019 году, в Приморье пройдет еще один гастрономический фестиваль. На этот раз главным предложением станет зимняя рыба – навага и корюшка. По словам экспертов ресторанного рынка, в обычные дни сами приморцы не испытывают сильного интереса к этой рыбе, однако в дни фестивалей (минувшей зимой они также проводились в феврале и декабре по 10 дней) любопытство берет верх, тем более, что даже самая простая рыба, приготовленная руками шеф-поваров хороших ресторанов, обретает особый вкус.

В начале сентября во Владивостоке также планируется к проведению еще один гастрономический фестиваль под названием «О, да! Еда!». Кроме столицы Приморья, он будет проходить и в других городах России – в Казани, Екатеринбурге, Великом Новгороде, Нижнем Новгороде, Иркутске. Концепция этого фестиваля еще более широка: заведения смогут презентовать гостям лучшие местные продукты и гастрономические проекты. То есть, в их число войдут и дикоросы тайги, и дичь, и гребешки, и краб, и мидии, и другие морские и земные деликатесы, которые вместе образуют единый гастрономический бренд дальневосточной кухни «Pacific Russia Food», официально закрепившийся на Дальнем Востоке еще в июне 2017 года.

На фото: На смену блюдам из гребешка придут крабовые пиры.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток