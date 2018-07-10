Недетские проблемы приморского туризма

Законодательные инициативы доходят до абсурда и мешают предпринимателям зарабатывать на детских путешествиях

Детский туризм – одно из направлений, которому в Приморском крае стоит уделять больше внимания. Уже известно, что в 2018 году в пришкольных и загородных лагерях Приморского края отдохнут более 192 тысяч детей и подростков. Для них уже готовы 630 мест детского отдыха. Однако отдыха в детских лагерях Приморья недостаточно, считают эксперты рынка туризма.

Такая традиция в России сохранилась со времен Советского Союза, ведь развитие туризма в стране началось именно с детских экскурсий и лагерей. Позже, из-за значительных изменений в законодательстве, туроператоры сместили вектор на старшее поколение.

- Оказывать туристские и экскурсионные услуги для детей и юношества сегодня могут только те туроператоры, которые внесены в единый реестр туроператоров в специально установленном порядке, - рассказала исполнительный директор Ассоциации «Приморский Региональный Союз Туриндустрии» Ольга ГУРЕВИЧ. - Действует также правило о разграничении ответственности между школой и турорганизацией во время проведения тура или экскурсии для детей. Туроператор должен знать и неукоснительно соблюдать правила безопасности при организации детского туризма.

Выбор крайне мал

С одной стороны, жесткие правила оберегают детей от беды, но с другой – слишком сильно препятствуют развитию важного сектора экономики – детского туризма. Сегодня, на фоне реализации краевой госпрограммы «Развитие туризма в Приморье на 2013-2020-е годы» к детскому туризму необходимо подходить, в том числе, и с коммерческой точки зрения: нужно больше детских турпродуктов, экскурсий и объектов, куда семьи смогут привести детей и заплатить деньги за их досуг и развлечения. К сожалению, у гостей, приезжающих в Приморье со своими отпрысками, не такой уж большой выбор, в особенности – зимой.

Развитию круглогодичного коммерческого вектора детского туризма в крае мешает как отсутствие финансовой поддержки бизнеса со стороны властей (на детях в России зарабатывать не стремятся, тем более что для них предусмотрен большой ассортимент бесплатных летних развлечений), так и законодательные ограничения, ведь чтобы работать с детьми, необходимо огромное количество разрешений и документов, на сбор которых могут уйти месяцы. Кроме того, на фоне частых проверок со стороны надзорных органов, бизнесу легче работать со взрослыми. Как результат, в Приморье очень небольшое количество туркомпаний сегодня работают с юными туристами.

В основном эта работа ограничивается сотрудничеством со школами, да и то – редким: в виду того, что в школах не предусмотрено четкого порядка при проведении экскурсий, учителя предпочитают обращаться в туристические компании, имеющие разрешения на работу с детьми. Их в Приморье, в свою очередь, ограниченное количество. Таким образом, спрос на детские турпродукты туроператоров Приморья крайне низок.

- Туроператор более квалифицирован в этом плане и может более профессионально провести экскурсию для детей, однако учитель для них – это особый авторитет, поэтому я считаю, что необходимо совместить учителей и туризм, - считает директор международного института туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина ГОМИЛЕВСКАЯ. - С этой целью было бы правильно поднять вопрос о стимулировании учителей на повышение профориентации в туристической сфере. На сегодняшний день развитие школьного туризма ограничено нормативными актами, плохой сформированностью механического субсидирования и проблемой глобализации технологического процесса. Несмотря на то, что в России есть госпрограмма «Развитие культурно-познавательного туризма», она совсем не затрагивает индустрию путешествий для детей.





Свой бизнес на юных приморцах имеют многие.

Защитить до абсурда

Главная проблема в развитии школьного туризма обозначилась еще 1 января 2017 года и сохраняется до сих пор: в соответствии с новыми требованиями перевозки детских групп, стало нельзя перевозить детей старше 10 лет в автобусах без таксографа и системы ГЛОНАСС. Ограниченность возможностей групповых детских перевозок – один из основных камней преткновения в деле развития детского туризма сегодня. Эксперты уверены, что законодательство порой выдвигает слишком жесткие и неэффективные требования, препятствующие экскурсионным выездам школьников.

- Большинство требований к перевозкам детей доходят до абсурда, тем не менее их реально, хотя и трудно, выполнить, - считает Гуревич. – Требования касаются даже расцветок экскурсионных автобусов для детей: они должны быть исключительно желтыми, как и школьные, и никакими другими. При этом никого не волнует, что экскурсионный транспорт может обслуживать, в том числе, и взрослые группы туристов.

По словам экспертов, даже если туроператоры попытаются соблюсти все новые требования законодательства, им придется значительно увеличить стоимость своих услуг, в том числе, и детских перевозок. Как следствие – резко, снижение доступности автобусного и экскурсионного туризма, который многим обеспечивает развитие внутреннего туризма в России в целом.

Точки притяжения

Если не стремиться прибегать к услугам туроператоров для развлечения своих отпрысков, в последние годы у приморских родителей и семей, приезжающих в Приморье издалека, появилось гораздо больше вариантов хорошо провести время с детьми. Правда, в этом случае родители сами выступают в качестве туроператоров: отвозят детей в Приморский океанариум, во Владивостокский цирк и даже на Приморскую сцену Мариинского театра, где есть отдельная культурная программа для детей. Деловая газета «Золотой Рог» подготовила рейтинг самых популярных направлений для детских развлечений в Приморье.

К 2018 году на Штыковских прудах многое кардинально изменилось: парк стал ориентироваться на семейный отдых с детьми. Здесь для них есть большое количество арт-объектов – скульптур, выполненных по мотивам знаменитых детских сказок, а также изображающих легендарных приморских животных – дальневосточного леопарда и амурского тигра. Весь парк выполнен в особенном дизайнерском стиле, здесь есть огромная водяная горка, склоны для катания на лыжах, сноубордах и тюбингах зимой, зона катка и многое другое. Каждый день здесь проводятся развлекательные программы для детей – творческие мастерские, квесты, мероприятия по дополнительному образованию детей и многое другое. В 2018 году арт-парк презентовал свой измененный формат на международной туристской выставке PITE. По словам организаторов, новый формат позволяет работать с детьми круглый год.

- В Приморье действительно не так уж много возможностей хорошо и с пользой отдохнуть с детьми, - сообщили руководители арт-парка. – Для этого мы имеем сегодня все возможности и лицензии.

Еще несколько лет назад культурный отдых для детей в Приморье зачастую ограничивался походом в кинотеатр на иностранный детский мультик с поп-корном, а сегодня приморские дети имеют возможность почувствовать Чайковского и причаститься к высокому искусству. Все потому, что на Приморской сцене Мариинского театра для детей есть специальная программа, пользующаяся популярностью – это цикл «Музыка песчаных сказок», составленный специально для детей в рамках персонального проекта «Валерий Гергиев – детям». Так, юные люди могут посмотреть спектакль «Детский альбом стеклянного мальчика», повествующий о детстве Петра Чайковского под его же музыку, «Спящая красавица, или Чудесное пробуждение», увидеть балет «Жар-Птица» и многое другое.

И все-таки – детские экскурсии

Одна из немногих турфирм Приморья, специализирующаяся на проведении детских экскурсий – это туроператор «Б.А.Р. С.». В ассортименте предложений компании – детские и школьные туры практически по всему Приморью, при этом детей вполне можно отправить без родителей: для каждой группы выделяется отдельный менеджер, имеющий разрешение на работу с детьми.

В компании сообщили о своем почти пятилетнем опыте организации работы с детскими группами, а также о том, что весь транспорт для перевозки детей лицензирован, а экскурсоводы и проводники отлично знают как работать с детьми. Вот только заявки турфирма принимает не от родителей, а от школ, лицеев, колледжей и техникумов, зато помогает подобрать маршрут в любой из уголков Приморья, организовать тур для любого возраста, провести военно-развлекательные игры и розыгрыши, поиграть в «Зарницу» и «Орленок» и многое другое.

На фото: Детскому туризму нужно вовремя протянуть руку помощи.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток