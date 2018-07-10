Имидж заволокло газом

Загазованный воздух и расплодившийся мусор подорвали «экологический» престиж некогда одного из лучших по этой части приморских городов

Есть места в России, которые по уровню комфорта могли бы претендовать быть райскими. Но досадные мелочи, как ложка дегтя, портят медовое благополучие и впечатления. И есть понимание, что для достижения совершенства потребуется приложить еще немало усилий в рамках государственной программы «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы, чтобы жить в этом месте можно было бы на отлично, а не на оценку, близкую к посредственной.

В конце прошлого года по данным сайта Domofond.ru Уссурийск занял 152 место в ТОП-250 населенных пунктов в России по качеству жизни. Учитывая, что в целом городов в нашей стране - более тысячи, место в середине второй сотни вроде бы не так уж и плохо. Это если не принимать во внимание, что есть серьезные и обоснованные претензии самих жителей, считающих, что не все гладко в «датском королевстве». Именно они вывели средний балл для своего города в этом рейтинге 3,4. То есть, до «пятерки» оказалось далеко. Из 146 отзывов, пошедших в зачет, положительными оказались 71, и отрицательными - 75.

Город не на том месте?

Чем же уссурийцы недовольны? Ниже рейтингового балла участниками опроса были оценены экология города 3,1, чистота 3, ЖКХ 2,7, условия для детей 3,1, спорт и отдых 2,8, транспорт 2,9, безопасность 3,3, стоимость жизни 2,3. Только две радости оказалось в уссурийской жизни: соседи 3,6 балла и магазины 4,2.

Лидерами опроса были Анапа, Грозный и Дубна. Москва заняла 22 место. Безусловно, опрос, основанный на субъективных оценках жителей, может несколько согрешить против истины. Объективнее, когда комфорт оценивается специалистами по каким-то «гостовским» критериям. Тем не менее, этот рейтинг зеркально отражает определенные проблемы, которые мешают городу подняться в своей самооценке. При том, что у него в этом серьезный потенциал.

Бывая в Уссурийске еще до массовой автомобилизации в 1980-е, автор этих строк, например, воспринимал его как более уютный и чистый, чем Владивосток. Нравилось то, что в городе озеленение выполнялось плодовыми деревьями, и весной Уссурийск весь был в белом цвету.

Почему-то в прошлом этот город вызывал позитива больше, чем сегодня. И, как сами горожане отмечают, сегодня больше всего отравляет жизнь именно испорченный воздух. Поскольку для этой местности характерны застойные штилевые явления, то часто, подъезжая к городу, можно видеть накрывающую его сизую шапку смога. Особенно с ноября по март. Летом обильная зелень чистит воздух.

Больше всего портит атмосферу города автомобильный транспорт. На него приходится около 60% загрязнения воздуха. Ранее считалось, что после строительства на федеральной трассе «Уссури» объезда Уссурийска, когда резко сократится транзит через город, ситуация разрядится. Но этого не произошло, поскольку горожане тоже в основном пересели с общественного транспорта на свои авто. Их только в частном владении - около 40 тысяч.

По данным Приморгидромета, особенно тревожно в воздухе Уссурийска содержание бензапирена, которое бывает в несколько раз выше допустимых концентраций. Пост наблюдения в центре города фиксирует также постоянное превышения уровней пыли, диоксидов серы и азота, оксида углерода, тяжелых металлов - свинца, марганца, хрома, никеля, цинка.

Значителен вклад в загрязнение воздуха города многочисленных котельных, работающих на угле, мазуте и дизельном топливе. Их в городе насчитывается до 50. Дымят промышленные предприятия, частный сектор, который самоотапливается углем, дровами и торфом. Нередко практикуются поджоги мусора. В целом в Уссурийске ежегодно в воздух попадает около 260 тысяч тонн загрязняющих веществ. Все это сделало его лидером региона по загрязнению воздуха, хотя в общероссийском списке городов по этому показателю он далеко уступает Норильску, Магнитогорску и другим особенно проблемным городам.

Тем не менее, плохой воздух серьезно сказывается на горожанах, страдающих заболеваниями дыхательных путей, снижает их самочувствие и работоспособность.

Радужные ориентиры

Специалисты отмечают, что сейчас в Уссурийске лишь один отдаленный от центра микрорайон можно считать экологически благополучным - это новый жилой массив Радужный, где нет предприятий и домов с печным отоплением, и машины еще не смогли испортить этой идиллии, заложенной в его проекте.

Загрязнение атмосферы Уссурийска сказывается и на загрязнении почв города, впитывающих находящиеся в воздухе вредные вещества. Пробы по ним показывают превышение ПДК по санитарно-химическим показателям до 50%. И основным загрязнителем почв города является свинец и его соединения, которые попадают на поверхность земли от сжигания двигателями машин этилированного бензина.

И еще одной серьезной экологической проблемой Уссурийска признан мусор, который скапливается на несанкционированных свалках. Борьба с ним идет, но мусор быстро восстанавливает свои позиции.

Санация должна победить

Пожалуй, Уссурийск наглядно демонстрирует, что для оздоровления города парк машин и механизмов необходимо как можно быстрее переводить на газомоторное и другие виды альтернативного экологичного топлива, горожанам надо пересаживаться на электромобили. Но эта перспектива еще очень отдаленная.

Реальное улучшение качества воздуха в городе должно проявиться после его полной газификации. Закончить ее планируется уже до конца этого года. Для этого из средств городского и краевого бюджетов выделены 285 млн рублей, которые позволят завершить строительство внутрипоселковых газораспределительных сетей и перевести на газ котельные. Началась эта работа по устройству газораспределения в городе в 2014 году, но из-за разногласий контракт на строительство был прерван.

В этом году достроить мощности первого пускового газораспределительного комплекса было решено за счет средств, полученных компанией «Газпром газораспределение Дальний Восток» от надбавки, принятой к тарифу на транспортировку газа. Директор краевого департамента энергетики Алла ФОРТУН отмечала по этому поводу: «Департамент по тарифам Приморского края установил спецнадбавку к тарифу на услуги по транспортировке природного газа. По предварительным расчетам, это позволит вернуть инвестиции предприятия в строительство газопровода уже через пять лет». Повышенный тариф позволил на цели газификации края привлечь дополнительно около 80 млн рублей в год.

Помимо ввода первого пускового комплекса в этом году должен быть введен комплекс газификации поселка Радужный и комплекс по снабжению газом двух котельных в мк Междуречье, на что также выделены деньги краевого и местного бюджетов.

Довольно рачительно город расходует средства на повышение благоустройства. Начальник отдела по работе с жилищным фондом администрации УГО Игорь ЛИХОШЕРСТОВ сообщал, что членами общественной комиссии специально осматривались дворовые территории, которые решено было включить в план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды УГО» этого года. Выбор остановили на дворах, где часть посильных работ выполнили сами жильцы в рамках проводившихся в этом году субботника и ударного месячника по уборке мусора и благоустройству.

Всего в рамках этой программы было запланировано выполнить работ более чем на 52 млн рублей, из которых 46 млн из федерального бюджета и 6,3 млн из краевого. Предполагалось, что на эти деньги будет сделано благоустройство 15 городских дворов, но акты обследования и сметные расчеты показали возможную экономию средств, благодаря чему в план были включены еще 7 дворов. В комплекс работ по ним включены укладка асфальта и тактильной плитки, установка нового бордюрного камня, скамеек и урн, работы по освещению дворов. Дизайн-проекты обновляемых дворовых пространств прошли обсуждения общественностью и включили замечания жителей.

А из общественных пространств в первую очередь решено благоустраивать сквер им. Кузьменчука в мк Междуречье, новую зону отдыха в Доброполье и сквер в мк «5 км». Дизайн-проекты этих территорий боролись за первенство в исполнении на президентских выборах этого года.

Сами с метлами

Главное, каким будет Уссурийск завтра, конечно это зависит от самих его жителей, от их неравнодушия к окружающей их городской среде, от их отношения к ней, от общей и экологической культуры. Без этого оздоровление города невозможно.

По данным городской администрации, 21 апреля этого года на общегородской субботник, проходивший в рамках двухмесячника по благоустройству и санитарной очистке территории, вышли более 20 тысяч уссурийцев. Они благоустраивали придомовые пространства, убирали сухостой и мелкий бытовой мусор, белили бордюры и деревья, производили посадку зеленых насаждений. Организованно убирался и вывозился накопившийся за зиму бытовой мусор.

19 июня в городской администрации наиболее отличившимся в этих мероприятиях горожанам торжественно вручались грамоты. Глава администрации УГО Евгений КОРЖ поблагодарил их за вклад в благоустройство города: «Вы показываете всем пример, как надо заботиться о чистоте округа, спасибо вам за ваш труд». А заместитель начальника отдела благоустройства МКУ «Управление благоустройства» Нина КУЖЕЛИВСКАЯ сказала: «Наши жители отмечают, что благоустройство и санитарное состояние округа улучшается. Благодаря таким общественникам, как наши награжденные, Уссурийск становится чище и зеленее. Хорошо, что в округе таких людей с каждым годом становится больше».

Энтузиазм старшего поколения в благоустройстве города поддерживается и растущим в городе волонтерским движением. Пожалуй, в этом и кроется залог того, что город успешно решит свои экологические проблемы и добьется серьезных успехов в своем благоустройстве и организации комфортной для жизни среды.

КСТАТИ

Волонтеры выходят на тропу войны с мусором

Главный специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации УГО Анна НОВОКРЕЩЕННЫХ сообщила, что в минувшем Году экологии студенты города провели свыше 100 экологических акций.

Уссурийские волонтеры постоянно помогают в уборке и обустройстве территорий, очищают от мусора парки, берега озер и рек, ведут разъяснительную работу с населением и вовлекают его в свои акции. Благодаря им по итогам всероссийской акции «Марафон добрых дел» Уссурийск в минувшем году вошел в первую десятку рейтинга самых добрых городов, заняв шестое место.

Эта доброта особенно проявилась, когда добровольцы в минувшем году принимали активное участие в ликвидации наводнения, которое подтопило отдельные районы города и захламило огромные территории. Евгений Корж, отмечая заслуги волонтеров, сказал: «Радует, что наши люди всегда готовы прийти на помощь к своим землякам, проявив милосердие и сострадание. Работая вместе и поддерживая друг друга, мы можем достичь больших результатов».

На фото: Сегодня лишь один отдаленный микрорайон Уссурийска радует своих жителей образцовой экологией - это поселок Радужный.

Фото Натальи КОМИССАРОВОЙ

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток