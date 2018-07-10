"Остров Сахалин" поймал на крючок приморского рыбака

Ключевым фактором в принятии решения о приобретении сахалинцами «Преображенской базы тралового и рефрижераторного флота» стало наличие на юго-востоке Приморья незамерзающей бухты и судоремонтного завода

На Дальнем Востоке продолжается переформатирование рыбной отрасли. На фоне ожиданий нового перераспределения квот на добычу рыбы по историческому принципу, крупнейшие игроки рынка наращивают «мускулы» за счет приобретения свободных компаний. На этот раз очередь дошла до ПАО «Преображенская база тралового флота» (ПБТФ), одного из крупнейших рыбопромышленных предприятий Приморского края. По неподтвержденным данным, актив переходит от семьи губернатора Сахалинской области Олега КОЖЕМЯКО к холдингу «Гидрострой», близкому к экс-сенатору от Сахалинской области Александру ВЕРХОВСКОМУ. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ПБТФ в итоге может перейти под контроль ООО «Дальнее», созданного топ-менеджерами из команды Романа АБРАМОВИЧА Ефимом МАЛКИНЫМ и Ириной ПАНЧЕНКО.

По факту, приобретение ПБТФ позволит «Гидрострою» занять второе место по объему вылова биоресурсов в России после лидера отрасли - группы компаний «Норебо» Виталия ОРЛОВА. По итогам 2017 года объем вылова ГК «Норебо» составил 592 тыс. тонн, группы «Русская рыбопромышленная компания» (РРПК) – 326 тыс. тонн, ПАО «Океанрыбфлот» (Южно-Сахалинск) – 262 тыс. тонн, ПАО «Находкинская база активного морского рыболовства» (НБАМР, Приморский край) – 169 тыс. тонн, ПАО «Преображенская база тралового и рефрижераторного флота» - 114 тыс. тонн.

В случае с версией об интересе к ПБТФ со стороны ООО «Дальнее», на рынке появится новый серьезный игрок, который в дальнейшем продолжит скупку активов. Например, за счет ПАО «НБАМР» экс-губернатора Приморья Сергея ДАРЬКИНА.

В феврале 2018 года ООО «Дальнее» выкупило у ООО «Производственное объединение Сахалинрыбаксоюз» 25% капитала ООО «Поронай» (Южно-Сахалинск), которому принадлежат квоты на вылов 60 тыс. тонн минтая и сельди. Позже «Дальнее» увеличило долю до 50%, выкупив еще 25% у ЗАО «Остров Сахалин». За последним пока остаются еще 50% ООО «Поронай».

В итоге именно «Остров Сахалин», связанный с холдингом «Гидрострой», может выступить в качестве «переходника» при сделке и с акциями ПБТФ. За подтверждением тому далеко ходить не надо – на прошлой неделе ЗАО «Остров Сахалин» выкупило 96,38% капитала приморской компании на свой баланс.

Досье "Золотого Рога": ЗАО «Остров Сахалин» зарегистрировано в Южно-Сахалинске. Учредителями компании на начало июля выступали несколько физлиц, в том числе более 20% долей контролировал Валентин БУРКОВ. По итогам 2016 года «Остров Сахалин» получил 1,215 млрд рублей чистой прибыли при выручке в 4,044 млрд рублей. ЗАО «Остров Сахалин» кроме 50% ЗАО «Поронай» на данный момент владеет 70% ООО «Транзит», 50% ООО «МИГ-95», 10,5% ООО «ПО Сахалинрыбаксоюз» (все – Сахалинская область), а также 16,67% ООО «Ясное-М» (д.Носово Московской области).

Отметим, что накануне основной сделки была завершена структурная - Ирина ГЕРАСИМЕНКО (в некоторых источниках указывается как супруга Олега Кожемяко) и сын губернатора Никита КОЖЕМЯКО продали принадлежавшие им 48% акций АО «Преображенский рыбокомбинат». Покупателем выступило ПАО «ПБТФ», консолидировавшее после того 100% акций рыбокомбината.

Досье "Золотого Рога": «Преображенская база тралового флота» является одним из крупнейших предприятий рыбной промышленности Дальнего Востока. Компания в современном ее виде существует с 1992 года, являясь правопреемником бывшего государственного предприятия «Преображенская база тралового флота», начало которому было положено еще в 1930 году. В настоящее время предприятие представляет собой крупную многопрофильную структуру, в которой взаимодействуют добывающее, перерабатывающее производства и вспомогательные береговые подразделения. Собственными судами ведется вылов рыбы в Охотском, Беринговом и Японском морях. Основу флота составляют два больших морозильных рыболовных траулера (БМРТ) и сейнеры-траулеры, также у компании есть плавучий док для докования среднетоннажных судов. В Японском и Охотском морях ПБТФ осуществляет добычу креветки и краба. Основные рынки сбыта рыбопродукции - Япония и Южная Корея. Среди рыболовецких компаний Дальнего Востока доля ПБТФ в добыче и выпуске рыбной продукции составляет 13%.

До прошлой недели компанию контролировал пул родственников Олега Кожемяко. Так, Ирина Герасименко (официально числится директором Московского представительства ПБТФ) напрямую владела 28,0529% акций ПБТФ, сестра Олега Кожемяко, гендиректор ООО «Торговый Дом «Фили» Ольга КРАВЧЕНКО - 27,4209%. Кроме того, Ирина Герасименко и Ольга Кравченко владели соответственно по 55% и 25% долей ООО «Вымпел», которому принадлежало 13,7013%.

Еще 11,1014% акций напрямую владел Никита Кожемяко, недавно начавший свой первый серьезный бизнес-проект. Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», Кожемяко-младший может инвестировать 3,5 млрд рублей в проект создания тепличного комплекса в рамках территории опережающего развития «Михайловский».

5 июля все основные акционеры продали свои акции ЗАО «Остров Сахалин». Правда, на балансе ООО «Вымпел» остались символические 0,4773%.

Кроме того, ПБТФ продала принадлежавшие ей 51% долей уставного капитала ООО «Восход» (пгт. Преображение) и 24% ООО Комплекс семейного отдыха «Бухта Петрова» (Владивосток). Покупателем последнего пакета выступил Никита Кожемяко, в итоге консолидировавший 100% долей комплекса.

Как прокомментировали ИА Sakh.com в «Гидрострое», ключевым фактором в принятии решения о приобретении ПБТФ стало наличие на юго-востоке Приморья незамерзающей бухты Преображение и судоремонтного завода. На сегодняшний день в холдинге «Гидрострой» насчитывается 25 единиц тяжелого флота, а в Сахалинской области нет базы для отстаивания судов компании. «Возможность ремонтировать суда на собственном предприятии на дальневосточной территории страны - вектор развития рыбодобывающего холдинга. Впереди - изучение крупной многопрофильной структуры ПБТФ и реорганизация. В числе приоритетов - сохранение трудового коллектива и лучших традиций предприятия, выпуск продукции высокого качества», - сообщает ИА Sakh.com.

Участники рынка считают, что именно ЗАО «Остров Сахалин», связанное с холдингом «Гидрострой», может выступить в качестве «переходника» при сделке и с акциями ПБТФ.

Отметим, что ПБТФ не на словах, а на деле уже взялась за пополнение добывающего флота. В декабре 2017 года АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (ПСЗ, Калининград) сообщило о заключении контракта с ПБТФ на строительство большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ). По условиям контракта, который был подписан 1 декабря, ПСЗ должен построить БМРТ и передать его приморской компании в октябре 2021 года. Закладка судна запланирована на четвертый квартал 2018 года. Длина траулера составит 113 м, ширина - 21 м, водоизмещение - около 11 тыс. тонн. На борту судна будут расположены орудия лова, рыбоперерабатывающая фабрика и морозильные трюмы для хранения готовой продукции.

В годовом отчете говорится, что ПБТФ, вкладывая в развитие производства значительные средства, работает на перспективу. «Совет директоров и руководство еще с начала нулевых взяли курс на обновление флота, привлекая немалые собственные и заемные финансовые средства. За последние годы в строй введено несколько крупнотоннажных судов типа БМТР (большой морозильный траулер-рыбозавод - Прим. «ЗР») и РКТС (рыболовно-крилевый траулер-супертраулер) в рамках программы обновления и модернизации флота. Реализация этой стратегии позволяет ПБТФ существенно экономить на топливе, снижать затраты на ремонт и эксплуатацию устаревших среднетоннажных судов; уменьшать непроизводительные потери промыслового времени в море, используя суда высокого класса, более приспособленные к непростым дальневосточным штормовым погодным условиям. У базы появились новые возможности для глубокой переработки рыбы и расширения ассортимента выпускаемой продукции, поскольку все поступающие на предприятие траулеры оснащаются современными технологическими линиями. Поэтому программа замены флота остается одной из приоритетных, несмотря на необходимость привлечения значительного объема собственных и заемных средств. Планируется приобретение либо постройка судов под вылов креветки и краба», - отмечает компания.

Еще одно перспективное направление развития ПБТФ - аквакультурный комплекс. «В 2017 году в реализацию этой программы были вложены значительные средства. Запланирована и начата модернизация цеха береговой переработки гидробионтов (морской еж, гребешок, морская капуста). Ассортимент выпускаемой продукции значительным образом влияет на конечный финансовый результат компании, поэтому постоянно обновляется, и добавляются новые виды продукции с высокой добавленной стоимостью. Так в последние два года на российский рынок поступила наша варено-мороженная креветка, расфасованная в удобные для покупателя коробки весом от одного до двух килограммов. В 2016 году произведен капитальный ремонт четырех судов в Корее с установлением и модернизацией технологических линий для выпуска продукции глубокой переработки под выпуск филе минтая, фарша из минтая, консервов из печени минтая и других видов продукции, что положительно сказалось на выполнении производственной программы предприятием в 2016-2017 гг.», - поясняет компания.

Камчатский улов

ПБТФ - далеко не первый приморский актив, ушедший к соседям. Так, камчатское ПАО «Океанрыб-

флот» в конце 2017 года завершило реорганизацию, присоединив рыбодобывающие ООО «Огни Востока» и АО «Дальинторг» (оба - Приморский край), которые ранее контролировал глава группы компаний «Акваресурсы» Руслан КОНДРАТОВ.

Приобретение «Дальинторга» позволило камчадалам увеличить квоту на вылов минтая на 8,806 тыс. тонн, на вылов сельди - на 3,667 тыс. тонн; приобретение «Огней Востока» позволило увеличить квоту на вылов минтая на 8,418 тыс. тонн, на вылов сельди - на 4,972 тыс. тонн.

В 2017 году «Океанрыбфлот» приобрел транспортные рефрижераторы «Геннадий Водолазский» (за 103 млн рублей) и «Петр Рикорд» (за 133 млн рублей). Также компания провела техперевооружение судов на 248,6 млн рублей.

Досье "Золотого Рога": Флот «Океанрыбфлота» насчитывает 14 БМРТ, пять транспортных судов и два буксира. Суда ведут промысел минтая, кальмара и сельди в Охотском и Беринговом морях. 32,6163% акций ПАО «Океанрыбфлот» принадлежат председателю совета директоров компании Игорю ЕВТУШКУ. Владельцами 32,6175% и 32,6143% акций являются Валерий ПОНОМАРЕВ и член совета директоров ДЕ Ен Тяк, соответственно.

В 2017 «Океанрыбфлот» добыл 261,750 тыс. тонн рыбы, в том числе 205,13 тыс. тонн минтая по собственным квотам, что составило 38% в общем вылове минтая по Камчатскому краю в 2017 году.

Несмотря на хороший улов, «Океанрыбфлот» в 2017 году сократил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2016 годом в 2,3 раза - до 1,6 млрд рублей. Выручка компании за год снизилась на 5,8% - до 14,5 млрд рублей, себестоимость при этом выросла на 8,7% и достигла 9,65 млрд рублей.

Cтоит отметить, что совладельцы «Океанрыбфлота» Игорь Евтушок и Де Ен Тяк в этом году выступили учредителями ООО «Витязь-авто» (Петропавловск-Камчатский), которое получило статус резидента ТОР «Камчатка» с проектом завода по переработке минтая и других видов рыбы. Мощность предприятия составит свыше 100 тонн готовой продукции в сутки. Инвестор планирует производить филе индивидуальной заморозки и блочное филе, стейки, тушки потрошеные, а также рыбный фарш и рыбную муку из минтая, трески и лососевых пород рыб.

На фото: Умелые руки преображенских рыбообработчиц скоро будут работать на соседей по региону.

Фото Ивана БЕЛОЗЕРОВА.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток