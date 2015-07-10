Рыбохозяйственные предприятия Приморcкого края принесли в бюджет 1 млрд рублей

В Приморье необходимо развивать собственное судостроение. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на совещании по рыбной отрасли региона, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

В совещании приняли участие вице-губернатор края Сергей Сидоренко, представители департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, отраслевого общественного экспертного совета, руководители рыбохозяйственных предприятий края и ветераны рыбной отрасли Приморья.

Как доложил директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Александр Передня, в Приморье суммарный объем добычи водных биоресурсов за первое полугодие 2015 года составил 462,2 тысячи тонн.

«Основу уловов составляет минтай – 374,6 тысячи тонн – 81 процент от общего вылова, сельдь – 45,7 тысяч тонн. Всего в крае добывается 45 видов водных биоресурсов», – сообщил он.

Александр Передня также добавил, что поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ и Приморья за январь-май 2015 года составили более 950 миллионов рублей.

«Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя заработная плата на одного работающего в рыболовстве составила 54 тысячи рублей, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период 2014 года», – сказал он.

Александр Передня также добавил, что в конце августа в Приморье состоится 10-й Международный Конгресс рыбаков.

«Тема Конгресса выбрана не случайно и очень актуальна для рыбаков в преддверии предстоящего в сентябре заседании Президиума Госсовета, от решений которого будет зависеть дальнейшее развитие рыбной отрасли», – отметил он.

Глава края подчеркнул, что все назревшие вопросы отрасли необходимо вынести в качестве предложений и законодательных инициатив.

В обсуждение включился президент ассоциации рыбопромышленных предприятий края Георгий Мартынов. Он отметил, что в преддверие Госсовета необходимо откорректировать вопросы, планируемые к обсуждению. Это создание рыбного кластера в Приморье, а также вернуть долгосрочное распределения квот добычи водных биоресурсов, а также принцип единого промыслового пространства.

Владимир Миклушевский отметил, что решать эти вопросы действительно необходимо, несмотря на существующие сложности.

«Я согласен, что нужно продвигать создание рыбоперерабатывающего кластера. Приморье для реализации этого проекта с точки зрения логистики подходит лучшим образом – у нас незамерзающие порты и уже существующие мощности. Безусловно, мы эту позицию будем отстаивать и на рабочей группе и на Госсовете», – заявил губернатор.

На совещании также подняли вопрос обновления рыболовного флота Приморья. Владимир Миклушевский заявил, что в регионе для решения этой задачи необходимо развивать собственное судостроение.

«Я разделяю позицию Юрия Петровича Трутнева и Владимира Владимировича Путина относительно того, что в Приморье нужно развивать собственное судостроение. Если мы будем приобретать суда за рубежом, то у нас не будет развиваться собственная промышленность. Единственное, что мы пока не конкурентны по себестоимости с Кореей и Китаем, но я дам поручение Александру Передне и Сергею Сидоренко разработать новую программу, в рамках которой поддержку будут получать и предприятия, производящие суда, и их покупающие», – акцентировал глава региона.