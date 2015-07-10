Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Рыбохозяйственные предприятия Приморcкого края принесли в бюджет 1 млрд рублей
10 Июля 2015, 09:00 | Приморье
В Приморье необходимо развивать собственное судостроение. Об этом заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на совещании по рыбной отрасли региона, пишет деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
В совещании приняли участие вице-губернатор края Сергей Сидоренко, представители департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов, отраслевого общественного экспертного совета, руководители рыбохозяйственных предприятий края и ветераны рыбной отрасли Приморья.
Как доложил директор департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов края Александр Передня, в Приморье суммарный объем добычи водных биоресурсов за первое полугодие 2015 года составил 462,2 тысячи тонн.
«Основу уловов составляет минтай – 374,6 тысячи тонн – 81 процент от общего вылова, сельдь – 45,7 тысяч тонн. Всего в крае добывается 45 видов водных биоресурсов», – сообщил он.
Александр Передня также добавил, что поступления по налогам и сборам в консолидированный бюджет РФ и Приморья за январь-май 2015 года составили более 950 миллионов рублей.
«Это на 37 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя заработная плата на одного работающего в рыболовстве составила 54 тысячи рублей, что на 45 процентов больше, чем за аналогичный период 2014 года», – сказал он.
Александр Передня также добавил, что в конце августа в Приморье состоится 10-й Международный Конгресс рыбаков.
«Тема Конгресса выбрана не случайно и очень актуальна для рыбаков в преддверии предстоящего в сентябре заседании Президиума Госсовета, от решений которого будет зависеть дальнейшее развитие рыбной отрасли», – отметил он.
Глава края подчеркнул, что все назревшие вопросы отрасли необходимо вынести в качестве предложений и законодательных инициатив.
В обсуждение включился президент ассоциации рыбопромышленных предприятий края Георгий Мартынов. Он отметил, что в преддверие Госсовета необходимо откорректировать вопросы, планируемые к обсуждению. Это создание рыбного кластера в Приморье, а также вернуть долгосрочное распределения квот добычи водных биоресурсов, а также принцип единого промыслового пространства.
Владимир Миклушевский отметил, что решать эти вопросы действительно необходимо, несмотря на существующие сложности.
«Я согласен, что нужно продвигать создание рыбоперерабатывающего кластера. Приморье для реализации этого проекта с точки зрения логистики подходит лучшим образом – у нас незамерзающие порты и уже существующие мощности. Безусловно, мы эту позицию будем отстаивать и на рабочей группе и на Госсовете», – заявил губернатор.
На совещании также подняли вопрос обновления рыболовного флота Приморья. Владимир Миклушевский заявил, что в регионе для решения этой задачи необходимо развивать собственное судостроение.
«Я разделяю позицию Юрия Петровича Трутнева и Владимира Владимировича Путина относительно того, что в Приморье нужно развивать собственное судостроение. Если мы будем приобретать суда за рубежом, то у нас не будет развиваться собственная промышленность. Единственное, что мы пока не конкурентны по себестоимости с Кореей и Китаем, но я дам поручение Александру Передне и Сергею Сидоренко разработать новую программу, в рамках которой поддержку будут получать и предприятия, производящие суда, и их покупающие», – акцентировал глава региона.
Автор:
Теги: рыбная отрасль
Новости тематики
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Салон с видом на будущее
- Гарантийный фонд поддержит бизнес Приморья
- Цены на бензин выдохлись
- О сумме налога лучше позаботиться заранее
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке на Восточный экономический форум ждут около 6000 гостей
Новости раздела
- С "лица" Владивостока уберут лишнее
- Роль молодежи в развитии Дальнего Востока обсудят на IV Восточном экономическом форуме
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Марикультура увидела перспективу
- "Гектарные" миллиарды оказались никому не нужны, как и сами гектары
- Жители Приморья предпочитают туристические маршруты погорячее
- Малому бизнесу создали принципиально новые тарифы мобильной связи
- Деньги олигархов будут прятать на Русском
- Заход на новый передел?
- В Приморье стартует завод по выпуску палочек для еды
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке приступили к подготовке скандального строительства 24-этажного дома
- В августе россиянам мало не покажется
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- Во Владивостоке растут цены на вторичное жилье
- Что теперь будет с рублем?
- Во Владивостоке температура воздуха может подняться до плюс 32 градусов
- Митинг во Владивостоке собрал 300 человек, включая китайских туристов
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
Loading...