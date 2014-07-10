В Приморье более 8,5 тысяч легальных такси

Более 8,5 тысяч разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковыми такси выдано в Приморье. Данные разрешения выдает департамент промышленности и транспорта Приморского края.

Как сообщили в департаменте, такое количество разрешений выдано с 2008 года. С начала этого года выдано 1 580 разрешений индивидуальным предпринимателям и обществам с ограниченной ответственностью.

Получить разрешение можно несколькими способами: непосредственно в департаменте: на личном приеме, в МФЦ Приморского края или через «Единый портал госуслуг».

Стоит отметить, что с начала года в Приморье прошло три плановых проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Проверено 25 ИП и ООО, нарушений не выявлено.

Вместе с тем, с начала года рассмотрено 25 дел об административных нарушениях, выписано 16 предписаний об устранении нарушений.

ZRPRESS.RU, Владивосток.