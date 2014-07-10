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Проекты молодых предпринимателей Приморья профинансирует венчурный фонд Промсвязьбанка
26 августа 2014 года во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ (о. Русский)– пройдет отбор проектов молодых предпринимателей Приморского края в Венчурный Фонд Промсвязьбанка. Отбор проектов станет частью программы конкурса молодых предпринимателей «Бизнес-Успех».
КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?
- Молодые предприниматели, победители или участники конкурсов для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35лет;
- Имеют собственный бизнес/начинают новый проект на базе успешно завершенных проектов/хотят кратно увеличить масштаб бизнеса;
- Имеют положительный предпринимательский опыт (производство, торговля, услуги B2B,B2C).
Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 августа 2014г. написать на электронный адрес akulovaayu@vladivostok.psbank.ru или sinyagovskayaav@vladivostok.psbanк.ru, мы вышлем вам анкету для заполнения и шаблон презентации. Также вы можете подать заявку через сайт http://psbfund.ru/ .
Помимо финансирования, поддержка Венчурного фонда предусматривает предоставление молодым предпринимателям доступа к менторской программе. Так, звездным ментором молодых бизнесменов из Красноярска стал Андрей Коркунов, основатель кондитерского бренда «А.Коркунов». Красноярские предприниматели получили финансирование в размере 5 млн. рублей на развитие кондитерского бизнеса за счет средств Венчурного Фонда в июле 2013 года.
Справка о Венчурном фонде:
Венчурный фонд был запущен Промсвязьбанком в сотрудничестве с «Опорой России» в феврале 2013 года. Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес молодых предпринимателей, у которых уже есть успешный опыт и начинающих новый проект или желающих кратно увеличить масштаб существующего. Весь фонд (300 миллионов рублей) будет размещен в течение 2013 – 2014 годов. За это время планируется заключить сделки по инвестированию с 50 – 70 предприятиями.
Подробнее о фонде на сайте http://psbfund.ru/
Напомним, ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 727 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 92 млрд рублей по состоянию на 01.10.2013 согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз «Стабильный»), «BB-» Fitch Ratings (прогноз «Стабильный»), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.11.2013 сеть банка в России насчитывает 307 точек продаж, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru
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