www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.31 р. 100 JPY: 57.92 р.
EUR: 75.37 р. 10 CNY: 94.15 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Проекты молодых предпринимателей Приморья профинансирует венчурный фонд Промсвязьбанка

10 Июля 2014, 12:45 | Приморье

26 августа 2014 года во Владивостоке на базе кампуса ДВФУ (о. Русский)–  пройдет отбор проектов молодых предпринимателей Приморского края в Венчурный Фонд Промсвязьбанка. Отбор проектов станет частью программы конкурса молодых предпринимателей «Бизнес-Успех».

КТО МОЖЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ?

-    Молодые предприниматели, победители или участники конкурсов для молодых предпринимателей в возрасте от 18 до 35лет;

-    Имеют собственный бизнес/начинают новый проект на базе успешно завершенных проектов/хотят кратно увеличить масштаб бизнеса;

-    Имеют положительный предпринимательский опыт (производство, торговля, услуги B2B,B2C).

Чтобы стать участником отбора, необходимо до 15 августа 2014г. написать на электронный адрес akulovaayu@vladivostok.psbank.ru или sinyagovskayaav@vladivostok.psbanк.ru,  мы вышлем вам анкету для заполнения и шаблон презентации. Также вы можете подать заявку через сайт http://psbfund.ru/ .

Помимо финансирования, поддержка Венчурного фонда предусматривает предоставление молодым предпринимателям доступа к менторской программе. Так, звездным ментором молодых бизнесменов из Красноярска стал Андрей Коркунов, основатель кондитерского бренда «А.Коркунов». Красноярские предприниматели получили финансирование в размере 5 млн. рублей на развитие кондитерского бизнеса за счет средств Венчурного Фонда в июле 2013 года.

Справка о Венчурном фонде:

Венчурный фонд был запущен Промсвязьбанком в сотрудничестве с «Опорой России» в феврале 2013 года. Основной сегмент для размещения средств – малый бизнес молодых предпринимателей, у которых уже есть успешный опыт и начинающих новый проект или желающих кратно увеличить масштаб существующего. Весь фонд (300 миллионов рублей) будет размещен в течение 2013 – 2014 годов. За это время планируется заключить сделки по инвестированию с 50 – 70 предприятиями.

Подробнее о фонде на сайте http://psbfund.ru/

Напомним, ОАО «Промсвязьбанк», Москва (год основания – 1995) – один из ведущих российских частных банков с активами 727 млрд рублей и собственными средствами (капиталом) 92 млрд рублей по состоянию на 01.10.2013  согласно данным по РСБУ. Компании «Промсвязь Капитал Б.В.» принадлежит 88,25% в уставном капитале банка, 11,75% – Европейскому Банку Реконструкции и Развития. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВВ» Standard & Poor’s (прогноз «Стабильный»), «Ba3» Moody’s Investors Service (прогноз «Стабильный»), «BB-» Fitch Ratings (прогноз «Стабильный»), а также индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+» Национального Рейтингового Агентства. По состоянию на 01.11.2013 сеть банка в России насчитывает 307 точек продаж, а также филиал банка на Кипре и представительства на Украине, в Китае, Казахстане и Индии. www.psbank.ru

 

ZRPRESS.RU, Владивосток 

Автор:
Теги: венчурный фонд  финансирование  предприниматели 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru