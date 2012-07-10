В Приморье Кавалеровское «АСО-1» празднует 65-летие

12 августа кавалеровская группа компаний «АСО-1» торжественно отметит свой юбилей – 65-летие. Дата уже традиционно приурочена к празднику - Дню строителя, который, конечно же, ежегодно отмечается в «АСО-1». Накануне на предприятиях будут поздравлять своих заслуженных работников и ветеранов, им вручат памятные подарки, премии и благодарственные письма.

Сегодня в ГК «АСО-1» заняты около 300 человек. Управляющая компания - ЗАО «АСО-1», которая, кроме управленческих функций, реализует всю инвестиционную программу, закупает и распределяет технику по предприятиям, а также сдает в аренду офисные помещения, тяжелые механизмы: экскаваторы, бульдозера и прочие основные фонды; ЗАО «Уголь АСО» - занимается разведкой, добычей и реализацией угля и оказанием транспортных услуг; чугуевский «Терминал-1» в основном занят переработкой готовой продукции, сыпучих и других грузов как для стратегического партнера ЗАО ГХК «Бор», так и для других предприятий Приморского края; чугуевский «Терминал-2» занят переработкой лесопродукции, предоставляет складские помещения, осуществляет отправку на экспортный рынок лесоматериалов предприятий холдинга «Дальлес». В итоге недавней реструктуризации было ликвидировано одно из предприятий – строительное предприятие «АСО плюс», а его функции теперь возложены на Управляющую компанию «АСО-1», которая уже начала реализацию коммерческого проекта по строительству гаражей для кавалеровцев.

Главный итог деятельности предприятия за этот год и за последние пять лет, по мнению гендиректора Общества Владимира БЕЛЯЕВА - это то, что компании удалось сохранить объемы производства, не сокращая персонал. А это немаловажно, особенно в условиях экономического кризиса, и поэтому «АСО-1» постоянно находится в поиске новых клиентов, старается расширять географию поставок угля и оказывать транспортные услуги, не только предприятиям Приморского края, но и местному населению. За последние 2 года «АСО-1» в пять раз увеличило объемы оказываемых транспортных услуг.

«Вся наша финансово-экономическая благонадежность и процветание предприятий зависит сегодня от трех главных стратегических партнеров «АСО-1»,- говорит Владимир Беляев,- КГУП «Примтеплоэнерго», ЗАО ГХК «Бор» и предприятия «Дальлес». Перспективы «АСО-1» тесно связаны с планами «Примтеплоэнерго». Так, например, оно начало перестраивать в Дальнегорске котельную, ранее принадлежавшую «Бору». А для того, чтобы удовлетворить потребности этой котельной, мы готовы больше добыть угля, а для переработки привезенного угля в ООО «Терминал» в Чугуевке увеличиваем перерабатывающие мощности, для чего оснащаем производство более современной техникой и оборудованием. В разработке сейчас проект «Примтеплоэнерго» по созданию роботов-бойлеров для обеспечения летнего горячего водоснабжения районов. Сегодня такой бойлер испытывают в центральной кавалеровской больнице. А «заправляться» углем бойлерам поможет «АСО-1».

В этом году «АСО-1» как никогда рано начало вскрышные работы на угольном разрезе «Возновский» Кавалеровского района. В прошлом году зимой «АСО-1» столкнулось с проблемой нехватки запасов угля, поэтому и не смогло полностью закрыть все заявки на уголь. Вот и пришлось нынче пораньше начать вскрышные работы, чтобы бесперебойно поставлять уголь в котельные во время отопительного сезона. На предприятии рассматривают возможность поставки угля и в летнее время. Это актуально, так как затраты на вскрышные работы немалые, а реализации угля в этот период времени нет, соответственно возникают различные экономические трудности. Уголь же начинают покупать лишь осенью и зимой.

Второй стратегический партнер – это «Бор». Группа компаний «АСО-1» готова заключить с «Бором» договор о долгосрочном сотрудничестве и об использовании совместных инвестиций на приобретение нового технологического оборудования. Новые собственники, пришедшие на ЗАО ГХК «Бор» в декабре прошлого года, ставят задачу перед своим предприятием по увеличению выпуска продукции. А это напрямую отразится на росте объемов переработки и транспортировки грузов через чугуевский «Терминал-1». Когда-то в 70-е годы Строительное управление № 1 треста «Дальметаллургстрой» (ныне – ЗАО «АСО-1») принимало участие в строительстве отдельных объектов «Бора». А сегодня «Бор» и «АСО-1» работают в условиях тесной кооперации… Руководство «АСО-1» выражает огромную благодарность партнерам и желает коллективам, менеджменту и руководству всех предприятий-партнеров удачи в бизнесе и процветания.

В ЗАО «АСО-1» надеются, что предприятие не окажется в стороне от реализации ФЗ № 185 по ремонту многоквартирных домов и предприятие примет участие в ремонте и замене кровель нескольких домов в Хрустальном, Кавалерово, Рудном, Горнореченске.

Немало уже сделано в рамках реализации этого закона. Хотя сначала предстоит пройти конкурсный отбор. Электронные торги и их несовершенство – головная боль не только для «АСО-1». Главным критерием на любых торгах сегодня является цена вопроса: кто ниже предложит, тот и выиграет. При этом в расчет не берутся ни репутация, ни история, ни опыт компании. Так, например, в прошлом году ЗАО «АСО-1» неоднократно участвовало в электронных торгах. Конкуренты сбивают цены на строительство и ремонт объектов до минимального уровня, а это заведомо предполагает, что будут использованы некачественные материалы, что очень важно при дальнейшей эксплуатации объекта. Так что «упасть в цене» - это значит недоделать, выполнить не в срок и применить не те материалы. Конечно, есть посредники, гарантирующие победу в любых торгах, но они просят за свои услуги до 10% от стоимости работ. А это очень большой процент для предприятия, находящегося в отдаленном районе, для которого данная ставка является большей частью прибыли. Тем более, что по сравнению с крупными владивостокскими строительными компаниями «АСО-1» неконкурентоспособно из-за своей географической удаленности. К тому же расценки в строительной отрасли, в частности, если речь идет о бюджетных объектах, несколько лет не пересматривались, в них заложена минимальная зарплата, которая сейчас не устраивает даже приезжих. И здесь подход краевой власти, по мнению строителей, должен поменяться. На крупные объекты «АСО-1» вынуждено брать на работу людей со стороны - приезжих. Их квалификация бывает ниже, чем у местных, но зато они не пьют. Среди местных же специалистов найти плотников или столяров очень тяжело. Нехватка рабочих рук в строительстве – общая проблема. Но, несмотря на все существующие проблемы, группа компаний «АСО-1» продолжает и будет продолжать работать на благо родного района и его жителей.

Хочется в преддверии праздника поблагодарить всех работников группы компаний «АСО-1» и отметить его старожилов и ныне работающих: это Людмила ПЕЧЕНКИНА, Валентин КИШ, Наталья КОЗЛОВА, Ирина ВОРОНАЯ, Евгений АБЛОВ, Ирина ХОЛОДНЯК, Евгения ЛИХОДЕД, Михаил КРЕНЬ, Дарья ШВАЙКА, Владимир БЕКЕТОВ, Александр ЯНЧЕНКО, Иван СТЕПАНОВ, Геннадий СЛЕПОВИЧЕВ, Василий ЛИТОВЧЕНКО, Виктор ВЛАСЕНКО, Александр КРАСНОВ, Виталий МАЗАЙ, Владимир ХАЙРУЛЛИН, Василий ШИРИКАЛОВ, Владимир ШИПИТКО, Сергей ЮРИНОК, Владимир НЕКРАСОВ, Владимир СКАЖУТИН, Михаил САВИЧ, Сергей ЧЕРНЫШОВ, Василий КОРОЛЬ. Спасибо Вам за ваш преданный труд, терпения и здоровья Вам!

Из молодых специалистов хотелось бы назвать Анну ОСИПОВУ, Константина БУЦКОВА, Ирину КОВАЛЕВУ, Юрия ФУФЫГИНА, Михаила МАТВИЕВСКОГО, Евгения ПЯТЫШИНА, Романа АТЛАНОВА . Люди – главное богатство «АСО-1».

И сегодня, накануне профессионального праздника «Дня Строителя» и юбилейной даты - 65-летия Акционерному строительному обществу - наши наилучшие пожелания всем сотрудникам, благополучия родным и близким, здоровья, успехов и уверенности на пути строительства нашего будущего!

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».