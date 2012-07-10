Приморцы зарплату по осени считают

Почему я стану самым лучшим сотрудником компании? На этот вопрос в ходе полуфинала краевого конкурса «Золотой диплом: конвертируй знания в зарплату» отвечали выпускники вузов Владивостока. По результатам презентаций многие молодые специалисты получили приглашения пройти собеседования в компаниях.

Напомним, конкурс «Золотой диплом» стартовал 27 марта. В результате первого отборочного тура из всех претендентов были отобраны 30 выпускников, которые продолжили борьбу за лучшее предложение о трудоустройстве от компаний-партнеров конкурса. Затем они прошли образовательный курс, состоящий из двух сессий и мастер-классов с участием высшего руководства ведущих компаний региона и московского бизнес-тренера Владимира ЯКУБЫ. Следующим этапом стали стажировки в компаниях-партнерах конкурса.

Кстати сказать, результаты стажировки были также озвучены в ходе полуфинала. И на них работодатели обращали особое внимание – ведь в ходе двухнедельной работы в компаниях выпускники должны были решить конкретные бизнес-задачи. Например, Нина МУСТАЕВА представила в ходе презентации свой ответ на вопрос, как сделать бизнес-мероприятие праздником (она проходила стажировку в агентстве по подбору персонала «Карьера-Форум»). Петр БАРИНОВ представил собравшимся свой расчет себестоимости коммерческого автомобиля на 20 посадочных мест, а Михаил ЖИТНИКОВ предложил свой вариант продвижения на рынок внедорожника KIA, имея в бюджете 100 000 рублей в месяц (оба конкурсанта проходили стажировку в технохолдинге «Сумотори»). Весьма интересными были презентации по итогам стажировки в компаниях «Ростелеком», «Фарпост», «Сименс-Финанс» и др.

«У нас стажировались три человека, мы за них немножко переживали, но они выступили достойно, - говорит Софья ПРОНИНА, менеджер по персоналу компании Фарпост. - Впечатление о ребятах очень положительное – они активные, стремятся получить хорошую работу, боятся обидеть работодателя и отказаться от интересного предложения. Мы надеемся, что этот конкурс в будущем приобретет активное развитие».

Вопросы, которые задавали члены жюри конкурсантам, касались в основном карьерных и зарплатных ожиданий выпускников. Кстати, большинство выпускников в качестве стартовой зарплаты называли сумму в 25-28 тысяч рублей с перспективой дальнейшего роста. Причем многие готовы начинать со стартовых позиций, что особенно радовало присутствующих работодателей.

«Очень часто главная проблема в трудоустройстве выпускников – это несовпадение ожиданий выпускников и работодателей, - считает директор агентства по подбору персонала «Карьера-Форум» Галина ПОПОВА. – И в этом конкурсе нам удалось эти совпадения выявить, проанализировать и во многом разрешить – в результате конкурсных мероприятий выпускникам и работодателям действительно удалось услышать друг друга, а это очень важно. Наша компания уже 15 лет занимается проектами, связанными с трудоустройством выпускников вузов и практика показывает, что не всегда хорошая учеба в вузе – это залог успешной карьеры. К моменту трудоустройства у ребят должен быть развит целый ряд необходимых компетенций, получить которые лишь в процессе учебы вряд ли возможно. Именно поэтому мы переформатировали наш проект «Лучший выпускник вуза», который вели 9 лет, и при отборе участников конкурса «Золотой диплом» сделали акцент на других качествах – желании найти хорошую работу, стремлении развивать компании, в которых работаешь, умении отдавать. И надо сказать, что именно с отбором ребят возникли определенные сложности – мотивированных кандидатов, стремящихся найти хорошую работу оказалось не так много – из 30 отобранных выпускников только 15 человек дошли до полуфинала. Так как спрос работодателей значительно превышает предложение, мы решили расширить рамки конкурса – резюме от желающих получить хорошую работу мы будем принимать все лето. Окончательные итоги конкурса, по которым мы выберем победителя – а им станет выпускник, который получит самое выгодное предложение – мы подведем в сентябре».

Оценили новый формат и представители компаний. «Тот формат конкурса, который используется в этом году, более приемлем для работодателей, - считает директор по персоналу ООО «Сименс Финанс» Анна КРАСНОЯРОВА. - Если раньше в конкурсе «Лучший выпускник вуза» упор делался на успешную учебу, творческие навыки, то сейчас – именно на мотивации к работе. Это значительно упрощает выбор эйчаров в пользу того или иного кандидата».

Итак, несмотря на то, что основные мероприятия конкурса завершились, главная интрига еще впереди. Поэтому у всех выпускников этого года есть реальный шанс найти работу своей мечты, отправив свое резюме в адрес организаторов. Кстати, организаторами уникального конкурса, аналога которого нет на территории России, выступают агентство по подбору персонала «Карьера-Форум», Департамент образования и науки Приморского края, Комитет по делам молодежи администрации Владивостока. Генеральный партнер конкурса - ОАО «Ростелеком».

Елена АРДАЛЬЯНОВА, «Золотой Рог».