Через Приморье будет проходить новый контейнерный маршрут в Китай

Планируемое время поезда в пути от Красноярска до станции Гродеково - шесть суток

ЗАО «Евросиб СПб - транспортные системы» (входит в группу «Евросиб») запустило регулярный контейнерный маршрут из Красноярска через пограничный переход Гродеково (Приморский край) - Суйфэньхэ (Китай). Первый состав был сформирован на терминале ООО «БЛТК» на станции Базаиха.

Планируемое время поезда в пути от Красноярска до станции Гродеково - не более шести суток. На российско-китайской границе контейнеры перегрузят на платформы пространства 1435, после чего экспортный груз будет направлен на станцию Сянин.

В составе поезда 41 сорокафутовый контейнер, загруженный пиломатериалами предприятий лесопромышленного комплекса Красноярского края.

Планируется, что контейнерные поезда в рамках нового сервиса будут организовываться с регулярностью один раз в неделю.

«БЛТК» - частный контейнерный терминал в Красноярске, осуществляющий работу с контейнерными поездами на регулярной основе, предоставляет полный спектр услуг в области контейнерной логистики на станции Базаиха. ЗАО «Евросиб» - российская многопрофильная группа компаний, основанная в 1992 году. Группа предоставляет комплексное транспортно-логистическое обслуживание, включая организацию железнодорожных перевозок с привлечением собственного и арендованного подвижного состава, услуги комплексной логистики, терминального оператора.