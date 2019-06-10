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Почта России представила обновленный онлайн сервис для отправки товаров почтой

10 Июня 2019, 18:20 | Приморье

Сервис ориентирован на интернет ритейлеров, заинтересованных в широкой географии доставки своих товаров до потребителей. Первыми оценить возможности цифрового сервиса и задать вопросы его разработчикам смогли представители дальневосточных компаний во Владивостоке и Хабаровске.

Почтовому сервису otpravka.pochta.ru более двух лет. Его обновление является результатом ряда специальных программных продуктов, которые внедряются в рамках федеральной стратегии Почты России и направлены на минимизацию трудозатрат корпоративных клиентов.

«Личный кабинет отправителя» на сайте otpravka.pochta.ru предоставляется каждому клиенту на бесплатной основе, не требует специальных знаний и позволяет в один клик создавать заявку на отправку посылочной почты, получать актуальные сведения о статусе доставки, обмениваться бухгалтерской документацией. Клиентская поддержка оказывается в режиме 24/7, без ограничений по времени.

Отправители получили возможность пользоваться подсказками по подбору корректного адреса получателя товара и снижению финансовых рисков. Система автоматически проверит адреса доставки заказов, укажет индексы, рассчитает стоимость и сформирует документы для пересылки.

Несомненным преимуществом «Личного кабинета отправителя» является его интеграция с упрощенным таможенным оформлением международных почтовых отправлений, что позволяет оперативно и правильно заполнять таможенные декларации для доставки заказанной продукции в другие страны. Новый подробный отчет по объемам оказанных услуг на интерактивной карте России и мира будет удобен тем, кто планирует маркетинговые активности. Учитывая пожелания клиентов, разработчики добавили возможность выгрузки отчета для дальнейшей аналитики.

«Почта России предоставляет комплексные решения для участников электронной торговли. Обновление сервиса otpravka.pochta.ru и выстраивание диалога с компаниями в регионах позволяет повысить качество услуг и предоставлять современные решения для ведения бизнеса», – отметил заместитель директора по посылочному бизнесу Макрорегиона Дальний Восток Евгений Луконькин.

Отметим, Почта России активно развивает производственные мощности и внедряет передовые информационные технологии. Сервисом otpravka.pochta.ru в России пользуются более 45 тысяч корпоративных клиентов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: Почта России  сервис 



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