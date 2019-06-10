Ещё на двух улицах Владивостока начинается капитальный ремонт

На каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, восстановят люки и решетки

Ещё на двух улицах краевого центра – Нижнепортовой и Нерчинской – начинается капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автомобилистов просят быть внимательными на этих участках, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.

В управлении дорог и благоустройства мэрии сообщают, что из 15 улиц, на которых будет проведен ремонт по нацпроекту «БКАД», в работе уже семь адресов, на ремонт восьмой улицы – Нерчинской – специалисты выйдут завтра.

На Нижнепортовую подрядчики из компании «Автобан-ДВ» зашли минувшей ночью. Здесь уже приступили к демонтажу старых бортовых камней, впереди установка новых бордюров, ремонт тротуаров и проезжей части. Работы проводятся на участке от дома № 6 по улице Нижнепортовая до дома № 54 по Верхнепортовой.

«А вот на ремонт улицы Нерчинской специалисты из «ФедералСтроя» планируют выйти уже завтра», - добавляют специалисты городской администрации.

Здесь ремонтировать дорогу и тротуары будут на участке от дома № 58 на Нерчинской до дома № 28 по Партизанскому проспекту.

На каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, восстановят люки и решетки. Кроме того, отремонтируют подпорные стены и установят автобусные павильоны.

Напомним, что всего в рамках нацпроекта во Владивостоке в этом году будут отремонтированы 15 улиц: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Также построят новый пешеходных переход на улице Олега Кошевого.

К работам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступила компания «Строй Сити». Её специалисты ведут ремонт на Сахалинской и Добровольского. Компания «Автобан-ДВ» убирает на Хабаровской и Луговой старые бортовые камни и монтирует новые бордюры. Работами на Вилкова занимается «ФедералСтрой». На ремонт Енисейской вышли подрядчики из компании «СКАБ», а Нижнепортовую делает «Автобан-ДВ».

Анастасия Котлярова (фото)