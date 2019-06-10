Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Ещё на двух улицах Владивостока начинается капитальный ремонт
На каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, восстановят люки и решетки
Ещё на двух улицах краевого центра – Нижнепортовой и Нерчинской – начинается капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Автомобилистов просят быть внимательными на этих участках, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Владивостока.
В управлении дорог и благоустройства мэрии сообщают, что из 15 улиц, на которых будет проведен ремонт по нацпроекту «БКАД», в работе уже семь адресов, на ремонт восьмой улицы – Нерчинской – специалисты выйдут завтра.
На Нижнепортовую подрядчики из компании «Автобан-ДВ» зашли минувшей ночью. Здесь уже приступили к демонтажу старых бортовых камней, впереди установка новых бордюров, ремонт тротуаров и проезжей части. Работы проводятся на участке от дома № 6 по улице Нижнепортовая до дома № 54 по Верхнепортовой.
«А вот на ремонт улицы Нерчинской специалисты из «ФедералСтроя» планируют выйти уже завтра», - добавляют специалисты городской администрации.
Здесь ремонтировать дорогу и тротуары будут на участке от дома № 58 на Нерчинской до дома № 28 по Партизанскому проспекту.
На каждом из объектов «БКАД» появится не только новый асфальт, но и новые бордюры, тротуары, ограждение и разметка, восстановят люки и решетки. Кроме того, отремонтируют подпорные стены и установят автобусные павильоны.
Напомним, что всего в рамках нацпроекта во Владивостоке в этом году будут отремонтированы 15 улиц: Воропаева, Приходько, Шепеткова, Спиридонова, Нерчинская, Нижнепортовая, Хабаровская, Луговая (от площади Баляева до Рудневского моста), Енисейская, Кирова, Шкотовская, Добровольского, Сахалинская, Калинина, Вилкова (от Интернациональной до Борисенко, 2) и Вилкова (от 50 лет ВЛКСМ до Вилкова, 14). Также построят новый пешеходных переход на улице Олега Кошевого.
К работам по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» приступила компания «Строй Сити». Её специалисты ведут ремонт на Сахалинской и Добровольского. Компания «Автобан-ДВ» убирает на Хабаровской и Луговой старые бортовые камни и монтирует новые бордюры. Работами на Вилкова занимается «ФедералСтрой». На ремонт Енисейской вышли подрядчики из компании «СКАБ», а Нижнепортовую делает «Автобан-ДВ».
Анастасия Котлярова (фото)
Новости тематики
- Ещё на двух улицах Владивостока начинается капитальный ремонт
- Дороги Владивостока дождались капитального ремонта
- 9 мая во Владивостоке изменится схема движения автобусов
- Летом Владивосток ждет большой ремонт дорог
- Ремонт дорог в 2018 году проведен во всех муниципалитетах Приморья
- Во Владивостоке очистка территорий от снега должна проводиться незамедлительно
- Во Владивостоке десять отремонтированных дорог прошли проверку
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Ремонт дорог: второй этап
- Владивосток мечтает о платном проезде
Новости раздела
- Сотрудничество Приморья c Республикой Корея набирает обороты, но не в сфере инвестиций
- В Приморье на женьшеневые плантации повезут туристов
- Ещё на двух улицах Владивостока начинается капитальный ремонт
- Японцы заинтересовались приморскими морепродуктами
- Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы
- Выпечку хлеба просубсидировали производителям Приморья
- ФРДВ совместно с партнером из КНР инвестирует в создание агрохолдинга в Приморье
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- Более 100 соглашений о погашении зарплаты работникам "Радиоприбора" подписано в Приморье
- Приморье ждет более 1500 бывших соотечественников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- Сотни приморцев удивились, когда их телевизоры перестали показывать
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"
- Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы
- 20 журналистов Приморья получат награды ХIII Дальневосточного конкурса "Живая тайга"