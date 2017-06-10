Лесопромышленный технопарк появится в Приморском крае

В Хасанском районе Приморского края появится крупный современный завод по производству и обработке пиломатериалов, который построит резидент свободного порта Владивосток «Стивидорная Компания «Славянский Лесной Терминал», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Инвестором в реализации данного проекта выступает японская компания «Iida Group Holdings», объем капиталовложений в проект составит 2 млрд 10 млн рублей. Реализация проекта позволит создать 65 рабочих мест.

Начало работ запланировано на 3-4 квартал 2017 года, запуск производственной деятельности намечен на первый квартал 2019 года. Комплекс будет оснащен необходимым оборудованием для обработки древесины и распилки цельных стволов деревьев для дальнейшего изготовления досок, брусков и других стройматериалов.

«Сегодня на Дальнем Востоке строятся десятки новых заводов, фабрик, новая инфраструктура, добывающие и перерабатывающие комплексы. Создаются новые рабочие места, развивается социальная сфера, – подчеркнул Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. – Новые инвестиции диверсифицируют структуру экономики Дальнего Востока, так как 73 процента из них не связаны с добычей природных ресурсов. Это обрабатывающие производства, логистика, сельское хозяйство, туризм».

Производственная мощность и объём переработки исходного сырья составит 300 тыс куб м. Древесные отходы компания планирует направлять на производство биотоплива (щепа и пеллеты).

По словам генерального директора компании «Ферст вуд Приморье» управляющей компании «Славянский Лесной Терминал» Сигеру Окада, весь объем сухого пиломатериала будет реализован как на внутреннем рынке России, так и отправляться на экспорт в Японию, Китай, Южную Корею и другие страны. Наша компания также планирует выход на рынок малоэтажного деревянного домостроения Дальнего Востока. Таким образом, лес, заготовленный в Приморском крае, будет переработан на месте и использован при строительстве жилья на территории региона. Режим свободного порта Владивосток позволит нам реализовать данный инвестиционный проект с максимальной эффективностью в кротчайшие сроки» - добавляет он.

Как отмечает генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Денис Тихонов, иностранные инвестиции являются важным импульсом развития региона. Бизнесу интересен комплекс преференций свободного порта Владивосток. Сегодня семь инвесторов реализуют проекты с участием японских инвестиций в ТОР и СПВ Инвесторы запускают эффективные производства, создают новые рабочие места, оказывая, тем самым, серьезное влияние на инвестиционную привлекательность Дальнего Востока. «Подписание соглашения со «Славянским Лесным Терминалом» стало продолжением совместной работы с «IidaGroupHoldings», закрепленной меморандумом о взаимопонимании в сфере инвестиционного сотрудничества на российском Дальнем Востоке. Резидент реализует инвестиционный проект по глубокой переработке древесины с экспортноориенированным потенциалом», - добавляет он.

Отметим, сегодня для получения статуса резидента Свободного порта Владивосток подано 21 заявка с участием иностранных компаний на общую сумму инвестиций более 71 млрд рублей и перспективой создать около 3 тысяч рабочих мест. Статус резидента СПВ получили 12 компаний с иностранными инвестициями на сумму более 67 млрд рублей и перспективой создать около 2 тысяч рабочих мест.

С момента реализации федерального закона о Свободном порте Владивосток в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 364 заявки на общую сумму инвестиций более 362 млрд рублей и перспективой создания более 34 тысяч рабочих мест. Сегодня резидентами СПВ являются 206 компаний с объемом инвестиций на сумму более 278 млрд рублей и перспективой создания около 27 тысяч рабочих мест.