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Рестораторов Приморья обучают иностранным языкам
«Гостеприимное Приморье» - программа, направленная на создание комфортной информационной среды для иностранных гостей региона. В рамках этой программы сотрудники туристско-информационного центра края совместно с компанией «СиБиСкул» проводят бесплатные уроки для работников туриндустрии региона. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора ТИЦ Дарьи Гусевой, программа повысит не только качество услуг для туристов, но и имидж Приморского края за рубежом.
«Участие в мастер-классах поможет сотрудникам преодолеть языковой барьер и успешно контактировать с иностранными туристами», - отметила Дарья Гусева.
Бесплатные мастер-классы набирают популярность, и организаторы изменили порядок приема заявок на обучение.
«Если раньше компания могла отправить на обучение одного-двух сотрудников, то сейчас мы предоставляем возможность организовывать персональный мастер-класс для сотрудников каждой компании. Такой формат обучения способствует повышению качества общения с иностранными туристами и уровня корпоративной культуры заведения в целом», - добавила руководитель туристского центра Приморья.
Записаться на бесплатные мастер-классы можно в туристско-информационном центре Приморского края и в компании «СиБиСкул», отправив заявку на электронный адрес hello@cbschool.ru, указав в теме письма «Бесплатный мастер-класс «Гостеприимное Приморье».
Отметим, в Приморье ведется большая работа по созданию комфортной информационной среды для иностранных гостей. В прошлом году наш край посетили почти полмиллиона гостей из-за рубежа. По мнению вице-губернатора Приморья Сергея Нехаева, введение упрощенного визового режима в рамках Свободного порта Владивосток значительно увеличит турпоток в регион.
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