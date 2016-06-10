Общественные организации Приморья получат субсидии

Более четырех миллионов рублей из бюджета Приморья направят на реализацию общественно-значимых проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций (НКО).

Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в департаменте внутренней политики, в конкурсе могут участвовать проекты, направленные на социальную адаптацию инвалидов и их семей, профилактику экстремизма и укрепление межнациональных отношений, развитие институтов гражданского общества и патриотическое воспитание молодежи», – рассказали в департаменте.

Отметим, субсидии для НКО в Приморье предоставляются ежегодно на конкурсной основе. К участникам предъявляются несколько требований – отсутствие фактов нецелевого использования государственных средств, аполитичность НКО, отсутствие иностранных счетов и зарубежного финансирования.

Кроме того некоммерческая организация должна представить на конкурс разработанную концепцию общественно значимой программы или проекта, которые будут реализованы в течение двух лет с момента получения гранта.

Отметим, подать заявку на участие можно будет с 14 июня до 4 июля 2016 года включительно. Ознакомиться с правилами оформления документов можно здесь.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.