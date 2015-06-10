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В Приморье моряк может потребовать зарплату в судебном порядке
В связи с нынешней непростой экономической ситуацией в стране в Приморскую транспортную прокуратуру продолжают поступать обращения, заявления, жалобы моряков относительно несвоевременной выплаты, а зачастую и невыплаты заработной платы.
Львиную долю обращений на нарушение трудового законодательства составляют обращения, касающиеся невыплаты заработной платы за работу на морских судах, имеющих флаги иностранных государств.
Что необходимо знать и помнить каждому моряку при трудоустройстве и дальнейшей работе у иностранного работодателя, в особенности при работе на судах под удобными флагами.
В первую очередь перед подписанием контракта о найме моряка необходимо внимательно изучить документ, регулирующий условия найма и работы на судне в данной компании. Практически все указанные документы типичны и содержат, в том числе, условия, при которых моряк в случае ненадлежащего поведения либо совершения проступков (нахождение на судне в нетрезвом состоянии либо в состоянии наркотического опьянения, совершение преступления и пр.) может быть досрочно списан с морского судна без выплаты премии (бонуса) либо лишен таковой.
Нередко данные условия найма содержат положения о том, что в случае списания с судна досрочно (до отработки полностью срока контракта) премия (бонус) вообще не выплачивается.
В случае если моряка устраивают условия найма, последнему необходимо подписать контракт и взять его копию на руки.
При списании с судна моряку необходимо потребовать у представителя компании-работодателя, капитана морского судна справку о стаже его работы на судне, денежный аттестат (подробный расчет невыплаченной заработной платы).
Только при наличии данных документов член экипажа судна, которому не выплачена заработная плата, вправе обратиться в транспортную прокуратуру с соответствующим заявлением с приложением копий документов, связанных с его работой.
Кроме того, моряк, имеющий задолженность по заработной плате за работу на судне, в силу положений КТМ РФ вправе взыскать последнюю в судебном порядке в течение года с момента списания.
Старший помощник Приморского транспортного прокурора
С.Ю. ОКУНЕВИЧ.
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