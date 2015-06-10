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В Приморье "Успех" закономерно стал консалтинговым агентством

10 Июня 2015, 17:27 | Приморье

За последние 10 лет рекрутинговый бизнес претерпел значительные изменения: специализирующиеся вначале исключительно на услуге подбора персонала, сегодня кадровые агентства оказывают широчайший спектр услуг, смообщает деловая газета "Золотой Рог".

Не избежал этой участи и «Успех», и название «кадровое агентство» перестало в полной мере соответствовать содержанию работы. В связи с этим в год своего 15-летия агентство презентовало свое новое название – Дальневосточное консалтинговое агентство «Успех».

«Консалтинг появился в нашем названии потому, что мы давно занимаемся больше чем подбором и обучением. В структуре наших доходов в последние годы именно консалтинг стал занимать ведущую роль, - прокомментировала смену названия генеральный директор Дальневосточного консалтингового агентства «Успех» Елена РАУД. - Мы решили, что название должно в полной мере соответствовать содержанию. Наши клиенты могут рассчитывать на системное решение в любом вопросе, касающемся работы с человеческим капиталом. Два других слова – Дальневосточное агентство – остались прежними: мы продолжим работать на наш родной регион - Приморье, Хабаровский край, Сахалин, Камчатка, Магадан, - не отказываемся и от социальных функций, которые предопределяет название «агентство».

Елена АРДАЛЬЯНОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

Автор: Елена Ардальянова
Теги: персонал  успех  консалтинг  кадры 



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