В Приморье обсудили добавленную стоимость от человеческого капитала

HR-специалисты региона на традиционной профессиональной конференции обсуждали актуальные вопросы управления персоналом, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В эпоху экономической нестабильности в любой компании на первый план выходит работа с персоналом: людей необходимо мотивировать на достижение лучших результатов, создавать в коллективе ощущение команды, способной вывести компанию на новый уровень развития, и вдохновляющую среду.

Об этом и многом другом шла речь на Дальневосточной научно-практической конференции «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы», которая прошла в этом году во Владивостоке в десятый раз.

На протяжении многих лет HR-конференция, организатором которой выступает Дальневосточная сеть кадровых агентств и Учебный центр «Успех», является ярким событием в профессиональной жизни сообщества руководителей и специалистов по управлению персоналом и развитию человеческого капитала. Во время конференции выступают эксперты, генеральные директора, HR-директора ведущих российских и зарубежных компаний, которые рассказывают об основных тенденциях в управлении человеческими ресурсами в России и в мире, обсуждают актуальные вопросы и делятся практическим опытом, а также демонстрируют наиболее интересные HR-проекты.

Этот год также не стал исключением – мероприятие собрало более 100 специалистов со всего региона, а в качестве спикеров выступили как местные, так и приглашенные эксперты.

Открыл юбилейную конференцию предприниматель с большим стажем, который не раз был участником конференции как владелец собственного бизнеса, а сегодня директор департамента экономики и стратегического развития Приморского края Дмитрий ЦАРЕВ.

Сначала он прокомментировал общую экономическую ситуацию в стране: «Еще два-три года кризисные явления будут продолжаться в связи с тем экономическим давлением, которое оказывается на нашу страну. Это происходит потому, что мы впервые после развала Советского Союза стали чувствовать себя самостоятельной державой. Сейчас экономика находится в процессе трансформации. И, на мой взгляд, не все компании выживут. Но те, кто выживет, смогут увеличить свою долю за счет ухода с рынка более слабых игроков и получат новый стимул для развития. Данная ситуация дает многим компаниям новые шансы».

Как бизнесмен с опытом, Дмитрий Царев поделился с собравшимися своим видением роли первого лица в формировании корпоративной культуры компании.

«Сейчас много говорят о человеческом капитале. На мой взгляд, человеческий капитал – это те навыки, компетенции, способности, умения человека, которые могут дать добавленную стоимость. Здесь уже встает вопрос, насколько компания может привлечь в свои ряды таких людей, замотивировать их. И роль эйчара здесь одна из ключевых, учитывая сохраняющийся на рынке труда дефицит кадров».

Этому докладчику, пожалуй, было задано самое большое количество вопросов. Один из них – насколько имя владельца должно ассоциироваться с брендом компании. По мнению Дмитрия Царева, - это хорошо, но в краткосрочной перспективе. «С одной стороны, ассоциация с сильным, харизматичным лидером привлекает в компанию и человеческий капитал, и клиентов, - считает он. – И на первом этапе это играет положительную роль в формировании бренда. Но все мы понимаем, что человек остается человеком: он может охладеть к этому делу, заинтересоваться чем-то другим, отойти от дел, у него могут поменяться приоритеты. И в долгосрочной перспективе это не должно влиять на компанию».

В первом блоке конференции прозвучали и другие аналитические доклады. Так, заведующая кафедрой управления персоналом и экономики труда ДВФУ Лариса САВИНКИНА познакомила собравшихся с исследованием рынка труда в Приморском крае. По ее мнению, для того чтобы увеличить уровень инновационной продукции в объеме валового регионального продукта на Дальнем Востоке, нужны квалифицированные кадры. Эксперт назвала цифру 45-50 тыс. - столько новых рабочих мест может быть создано в Приморье в ближайшем будущем. «Решить проблему подготовки такого количества необходимых специалистов может только создание образовательных кластеров, где будут представлены несколько уровней образования», - считает она.

Завершило аналитический блок выступление приглашенного из Москвы гостя, тренера-консультанта, директора консалтинговой компании «НТК Консалтинг» Вадима ВОЙЧЕНКО, который познакомил эйчаров с методикой нетестовой оценки характеров людей и управления их поведением «7Радикалов».

Во второй части конференции директора по персоналу различных компаний делились с коллегами проверенными эйчар-практиками. Марианна НАГОРНАЯ, начальник отдела обучения, оценки и развития персонала Макрорегионального филила ОАО «Ростелеком», рассказала об опыте создания в компании вдохновляющей среды. Елена ВОХМИНА, заместитель генерального директора по кадровой политике ОАО «Восточная верфь», привела пример создания на предприятии пратикоориентированных программ для студентов вузов. Надежда КРУШЕВСКАЯ, главный специалист по подбору и обучению персонала Владивостокского офиса Альфа- Банка, рассказала о развитии HR-бренда, а Елена КАЩЕНКО, начальник отдела управления персоналом ОАО «Первая грузовая компания» - о формировании новой культуры управления кадровым резервом.

Третий дискуссионный блок был проведен в новом формате. Темы «Лидер как коуч», «Технология управления фондом оплаты труда» и «Внутреннее лидерство как основа эффективности сотрудника» обсуждали в формате брейн-ринга. Для участия в этом блоке были приглашены гости из Москвы, Латвии, Петропавловска-Камчатского.

На протяжении всей конференции звучали теплые слова в адрес мероприятия, ставшего действенной площадкой для профессионального общения специалистов в области управления персоналом со всего Дальневосточного региона. За 10 лет конференцию посетило более 1000 человек, на ней прозвучало 142 доклада, обсуждено более 500 различных вопросов.

«В 2005 году мы познакомились с известным человеком в области HR Игорем ВИКЕНТЬЕВЫМ, - рассказала историю создания конференции директор кадрового агентства «Успех» во Владивостоке Диана КРОВЛИНА. - Именно он подкинул нам идею собирать профессиональное сообщество. Мы тоже над этим задумались и решили организовать конференцию. Первые две конференции были посвящены только краткосрочному бизнес-обучению. Но спикеры постоянно окунались в соседние темы в области управления персоналом, и участники конференции писали нам в своих отзывах: хотим большего. С 2008 года конференция стала называться так, как сейчас – «Актуальные вопросы управления персоналом: опыт и перспективы». С 2008 года издаем сборник, стараемся, чтобы доклады, размещенные в нем, имели прикладной характер. Мы всегда придерживаемся определенных принципов. Например, у нас никогда не было чисто рекламных докладов, каждое сообщение всегда имеет практическую пользу.

Решение о докладе всегда принимается с упором на личность – мы всегда выбираем интересных персон, экспертов в своей области, которые могут донести знания до других людей».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.