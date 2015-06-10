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В Приморье стройка ищет рабочие руки
В этом году в Приморском крае подготовка рабочих отрасли должна пойти по новым образовательным стандартам, пишет деловая газета "Золотой Рог".
По данным департамента труда и социального развития администрации Приморского края больше всего вакантных мест в мае этого года было зафиксировано в строительной отрасли региона - 18 тыс. свободных рабочих мест. В целом же по краю имеется более 52 тыс. вакансий, из которых 80% приходятся на рабочие специальности.
Директор СРО «Альянс строителей Приморья» Сергей ФЕДОРЕНКО отмечает, что причиной кадрового голода в строительной отрасли края стали падение престижа профессии строителя, тяжелые условия труда и недостойная зарплата. Статистика показала, что в последние пять лет лишь в строительной отрасли Приморья размер средней зарплаты снизился, притом что все остальные отрасли показали ее рост. Строительные компании края, чтобы компенсировать дефицит людей в коллективах, вынуждены прибегать к иностранной рабочей силе, которая становится все дороже.
По мнению эксперта, реальная статистика по потребности специалистов в отрасли по краю неизвестна, потому что строителей набирают не только компании, которые работают официально, но и бригады, артели и просто частные лица, которые работают в теневой экономике и зачастую короткое время.
А исполнительный директор НП СРО РОС ПК Надежда КУЛИКОВА отмечает, что сегодня многие специалисты-строители обращаются по трудоустройству в СРО, а не в службу занятости, поскольку уверены, что найти достойное место через официальные вакансии не смогут. С другой стороны есть повышенные требования у приморских работодателей, которые сталкиваются с тем, что к ним приходят устраиваться люди с недостаточной подготовкой как по рабочим строительным специальностям, так и с высшим образованием.
В конце апреля в ДВФУ состоялся серьезный разговор о подготовке строителей для края. И на нем отмечалось, что вуз, набирая студентов первого курса на строительные специальности, уже должен планировать карьеру будущего специалиста, особенно уделяя внимание, чтобы необходимыми специалистами закрывалась география края, поскольку многие после завершения обучения предпочитают оставаться во Владивостоке, а не возвращаться в другие города и районы. Было сказано также о снижении качества обучения, в частности из-за сокращения более чем вдвое времени на производственную практику будущих инженеров. А подготовку специалистов с высшим образованием для водно-канализационного хозяйства в этом году в Приморье вынуждены были прекратить. Будут ли приезжать к нам специалисты этого профиля из других регионов - это вопрос.
Опять же, в этом году подготовка рабочих отрасли должна пойти по новым образовательным стандартам. И было заявлено, что наша высшая школа в крае способна выдать на стройку специалистов любого уровня.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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