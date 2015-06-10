Владивостокские многоэтажки ремонтируют капитально

Во Владивостоке ремонтируют кровли и фасады многоквартирных домов, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации и электроснабжения. Капремонт в многоэтажках ведется городскими властями по программе главы города Игоря ПУШКАРЕВА, пишет деловая газета "Золотой Рог".

В 2015 году ремонт фасадов будет проведен в 29 домах (в пяти из них ремонт на сегодняшний уже завершен). Ремонт кровель запланирован в 30 домах (в шести из них выполнен). За счет средств экономии в программу ремонта кровель дополнительно включены еще четыре дома.

В 17 многоквартирных домах будут отремонтированы системы отопления, системы холодного и горячего водоснабжения будут отремонтированы в 16 домах, системы канализации - в 9. Работы по ремонту систем электроснабжения до конца 2015 года будут проведены в 20 домах, общестроительные работы запланированы в 16 домах.

Напомним, что массовое крупнопанельное строительство во Владивостоке началось полвека назад, и такого масштабного ремонта, как в последние несколько лет, в городе с тех самых пор не проводилось.

На сегодняшний день количество отремонтированных во Владивостоке жилых домов вплотную приблизилось к двум тысячам - это более половины городского жилого фонда (всего во Владивостоке более трех тысяч многоквартирных домов). Теперь у этих многоэтажек новые фасады из современных материалов, кровли, лифты, инженерные системы, приборы учета тепла и воды.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.