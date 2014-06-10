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Мэру Арсеньева пришлось отвечать перед местным бизнесом даже за работу Таможенного союза
Глава Арсеньевского городского округа Александр ДРОНИН встретился с предпринимателями города и поблагодарил их за активный вклад в развитие территории, а заодно и выслушал пожелания в адрес властей. Причем всех уровней.
За активное участие в общественной жизни города, развитие предпринимательства Арсеньева и в честь праздника несколько предпринимателей городского округа были отмечены благодарностями главы Арсеньевского городского округа и Почетными грамотами Думы Арсеньевского городского округа. На встрече в администрации предприниматели имели возможность задать главе города вопросы, которые их волнуют. Так, известный в городе предприниматель Николай БЕСШАПКИН поделился своей проблемой: вводимый в России Технический регламент Таможенного союза по реализации мясо-молочной продукции негативно отразится на многих сельхозпроизводителях края. Как отметил глава городского округа, этот вопрос не раз обсуждался на уровне края. Проблема, действительно, серьезная. В свою очередь глава города напомнил предпринимателям о той поддержке, которую может оказать местная администрация: это всяческое содействие по участию в городской и краевой программах поддержке малого и среднего бизнеса. В Арсеньеве уже в течение ряда лет начинающие предприниматели получают финансовую поддержки по программе развития малого и среднего бизнеса. Гранты, полученные в рамках программы поддержки предпринимателей, помогли многим жителям города открыть свой бизнес в различных областях.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета субъектам малого и среднего бизнеса возмещаются затраты, связанные с уплатой лизинговых платежей. Финансовую поддержку получают арсеньевские предприниматели, производящие и реализующие товары, предназначенные для экспорта. Получить субсидию может любое предприятие, зарегистрированное на территории Арсеньевского городского округа, не имеющее долгов по налогам и иным обязательным платежам, с установленным уровнем среднемесячной заработной платы не менее 10 тыс. руб. На встрече предприниматели выступили с предложением о создании экспертного совета при главе города. В рамках совета появится возможность совместно решать важные для представителей бизнеса вопросы. Это предложение поддержал глава города: «Жду от вас конкретных предложений. Готов сотрудничать!»
Предприниматели не остались в стороне от общегородских проблем. Так, на встрече прозвучали вопросы, связанные с качеством выполнения работ по асфальтированию дорог. Александр Дронин отметил, что администрация города держит этот вопрос на постоянном контроле: в ближайшее время подрядчики обещают устранить все недостатки, которые выявились за зиму. Продолжая тему ремонта дорог, глава городского округа определил объем работ, которые будут выполнены этим летом: это асфальтирование улицы Станционной, дворов и межквартальных проездов. В этом году ремонт дорог идет из средств дорожного фонда. Арсеньеву выделено около 9 млн руб. Для сравнения: в 2012 и 2013 годах в городе на ремонт дорог было потрачено почти 120 млн руб. Но есть возможность привлечения в город дополнительных средств. В этом случае расширится перечень дворовых территорий, которые будут отремонтированы этим летом.
Александр Алексеевич еще раз напомнил о социальной ответственности бизнеса: при строительстве и открытии новых торговых точек необходимо заниматься благоустройством прилегающей территории, каждый должен вносить вклад в развитие города. Такие встречи в администрации города решено сделать регулярными.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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