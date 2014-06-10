В Приморье нефтяники предлагают работу на нефтеперерабатывающем комплексе

ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" предлагает следующие вакансии:

Управление реализации проекта Производство глубокой переработки нефти Начальник производства Начальник установки Производство моторных топлив Начальник производства Управление по инновациям и научной работе Начальник управления Блок первого заместителя генерального директора - технического директора Главный технолог (нефтепереработка) Группа по нефтепереработке Заместитель начальника отдела по нефтепереработке Группа по нефтехимии Заместитель начальника отдела по нефтехимии Отдел главного метролога Главный метролог Начальник отдела главного метролога Ведущий инженер Группа химводоподготовки теплотехнического отдела Ведущий инженер Производство тепловой и электрической энергии Начальник производства Морской терминал Начальник морского терминала Блок заместителя генерального по МТО и транспорту Отдел поставки оборудования Начальник отдела Блок заместителя генерального директора по строительству Управление капитальных вложений Начальник управления Сметный отдел Начальник отдела Ведущий инженер Отдел взаимодействия со строительным контролем Начальник отдела Управление ПБОТОС Начальник управления Главный эколог Группа внутреннего аудита и контроля Ведущий специалист внутреннего аудита Управление организации закупок Отдел организации закупок по материально-техническому обеспечению Ведущий специалист Отдел организации закупок по капитальному строительству Начальник отдела

Требования: высшее профильное образование. Опыт работы на аналогичной должности нефтеперерабатывающего, нефтехимического предприятия: для ведущих специалистов от 3 лет, руководителей отделов - от 5 лет, руководителей подразделений - от 8 лет. Свободное владение программами Microsoft Office (Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel), Adobe, Reader, ABBYY FineReader, AutoCad. Знание английского языка приветствуется.

Просим направлять резюме на адрес электронной почты ZvontsovaES@rosneft-vnhk.ru с указанием названия вакансии в теме письма.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.