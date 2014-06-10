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В Приморье нефтяники предлагают работу на нефтеперерабатывающем комплексе
ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" предлагает следующие вакансии:
|
Управление реализации проекта
|
Производство глубокой переработки нефти
Начальник производства
Начальник установки
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Производство моторных топлив
Начальник производства
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Управление по инновациям и научной работе
Начальник управления
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Блок первого заместителя генерального директора - технического директора
|
Главный технолог (нефтепереработка)
|
Группа по нефтепереработке
Заместитель начальника отдела по нефтепереработке
|
Группа по нефтехимии
Заместитель начальника отдела по нефтехимии
|
Отдел главного метролога
Главный метролог
Начальник отдела главного метролога
Ведущий инженер
|
Группа химводоподготовки теплотехнического отдела
Ведущий инженер
|
Производство тепловой и электрической энергии
Начальник производства
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Морской терминал
Начальник морского терминала
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Блок заместителя генерального по МТО и транспорту
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Отдел поставки оборудования
Начальник отдела
|
Блок заместителя генерального директора по строительству
|
Управление капитальных вложений
Начальник управления
|
Сметный отдел
Начальник отдела
Ведущий инженер
|
Отдел взаимодействия со строительным контролем
Начальник отдела
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Управление ПБОТОС
Начальник управления
Главный эколог
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Группа внутреннего аудита и контроля
Ведущий специалист внутреннего аудита
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Управление организации закупок
Отдел организации закупок по материально-техническому обеспечению
Ведущий специалист
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Отдел организации закупок по капитальному строительству
Начальник отдела
Требования: высшее профильное образование. Опыт работы на аналогичной должности нефтеперерабатывающего, нефтехимического предприятия: для ведущих специалистов от 3 лет, руководителей отделов - от 5 лет, руководителей подразделений - от 8 лет. Свободное владение программами Microsoft Office (Microsoft Windows, Microsoft Word, Microsoft Excel), Adobe, Reader, ABBYY FineReader, AutoCad. Знание английского языка приветствуется.
Просим направлять резюме на адрес электронной почты ZvontsovaES@rosneft-vnhk.ru с указанием названия вакансии в теме письма.
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