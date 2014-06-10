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В Кавалерово отметили 60-летний юбилей района
В прошедшую пятницу, 6 июня, в кавалеровском доме культуры «Россия» состоялось торжественное собрание общественности в честь 60-летнего юбилея района. Кавалеровский район был создан 3 июня 1954 года Указом Президиума Верховного Совета СССР. И создавался он вокруг главного градообразующего предприятия - Хрустальненского горнодобывающего комбината, долгие годы добывавшего для страны оловянную руду.
С тех пор минуло 60 лет - мы стали жить в другой эпохе, при другой общественной формации - российском капитализме. ХГОКа давно нет, многие уехали из района, бедного на рабочие места, но остались самые преданные, те, кому некуда и незачем ехать. Глава района Сергей ЗАЙЦЕВ первым взял слово и сердечно поздравил земляков с большим праздником, отметив, что район - наш общий дом: «Мы с благодарностью вспоминаем наших дедов и отцов, стоявших у истоков создания района, наших ветеранов, участников ВОВ, тружеников, создававших трудовую славу кавалеровской земли…».
С приветственным адресом от имени врио губернатора Приморья обратился к присутствующим вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ. Помощник члена Совета Федерации от Приморского края Татьяны ЗАБОЛОТНОЙ Галина ДВУЖИЛЬНАЯ зачитала приветственный адрес от Татьяны Заболотной. Депутат ЗСПК Галуст АХОЯН заметил, что вектор развития страны развернулся сегодня на восток. И Кавалеровский район занимает свое достойное место среди районов и городов Приморья. От имени ЗСПК ГалустАхоян наградил почетными грамотами главу администрации района Сергея Зайцева, главврача кавалеровской ЦРБ Вячеслава НАЗАРЕНКО, вручил благодарности ряду заслуженных кавалеровских тружеников. В адрес главы района С. Зайцева поступила также приветственная телеграмма от депутата ЗСПК Петра СОПЧУКА. А вот мэр Дальнегорска Игорь САХУТА и председатель дальнегорской думы Светлана АРТЕМЬЕВА прибыли лично поздравить кавалеровцев и вручили свои подарки - панно с изображением графа МУРАВЬЕВА-АМУРСКОГО и картину с изображением Белой скалы в Дальнегорске.
Земляк кавалеровцев, директор краевой почты Андрей БРИК также лично приехал, чтобы поприветствовать земляков и поздравить их с праздником. Он тоже прибыл с подарком: передал главе района С. Зайцеву сертификат на компьютеризацию класса в сельской устиновской школе. Многие соседние районы прислали в адрес юбиляра приветственные телеграммы. А творческие коллективы района преподнесли юбиляру свой подарок - песни и танцы, игровые сценки. Пели и плясали кавалеровцы от души, и так же от души весело хлопала им благодарная публика.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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