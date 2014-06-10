"РусГидро" первой из госкомпаний подыскивает "квартиру" во Владивостоке

ОАО «РусГидро» подбирает варианты для размещения офиса в центре приморской столицы. На прошлой неделе представители «РусГидро» встретились с мэром Владивостока. На встрече, в частности, был затронут вопрос открытия офиса госкомпании.

По сведениям «Золотого Рога», энергетики уже подобрали вариант для размещения офиса в центре Владивостока. Так как во Владивостоке нет офисных центров, отвечающих требованиям класса «А», в случае принятия окончательного решения о переезде здание придется реконструировать, увеличивая площадь с нынешних 5 тыс. кв. м.

В «РусГидро» рассматривают возможность не просто создания крупного регионального представительства, а переезда головного офиса компании. Если такое решение будет принято, во Владивосток переведут сразу несколько сотен человек. Сроки переезда пока не называются.

Источник «Золотого Рога» пояснил, что переезд может затянуться на неопределенный срок. Видимо, для этого и озвучивается тема, что требуемого здания сегодня во Владивостоке днем с огнем не сыщешь.

Поручение рассмотреть возможность переезда ряда госкомпаний на Дальний Восток премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ дал в феврале этого года. В список на переезд в ДФО попало порядка 10 госкомпаний. Большинство из них сырьедобывающие и, соответственно, работающие на Дальнем Востоке. Среди них «Газпром», «Транснефть», «РусГидро», «Алроса» и «Роснефть».

Тем временем Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Минвостокразвития) объявило запрос предложений на право предоставления в аренду здания в Москве сроком на 2,5 года.

Начальная цена госконтракта установлена в 175 млн рублей. Срок аренды - по 31 декабря 2016 года (не менее 30 месяцев), говорится на сайте госзакупок. Подведение итогов намечено на 10 июня.

Согласно условиям заказчика, это должно быть отдельно стоящее здание общей площадью от 2 тыс. кв. метров до 3 тыс. кв. метров с финишной отделкой, расположенное в пределах Садового кольца или на удалении не более 500 метров от него.

Глава Минвостокразвития Александр ГАЛУШКА на прошлой неделе осмотрел помещение для размещения министерства на территории Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Как уже сообщал «Золотой Рог», Минвостокразвития съезжает из здания площадью 1683,4 кв. метра в центре Хабаровска, которое арендовало. Здание за 300 млн рублей приобрел банк ВТБ 24.