Приморью нужен Спасательный Союз для горной отрасли

Поддержка горной отрасли Приморского края начнется с создания Союза горнопромышленников

В конце мая власти Приморского края на встрече с руководством горнорудных предприятий ЗАО «ГХК «Бор», ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» и ЗАО «Приморская горнорудная компания «Восток» обсуждали проблемы горной отрасли. Было принято решение создать Союз горнопромышленников Приморского края, основной целью которого станет защита интересов отрасли как на территориальном, так и на федеральном уровнях.

Как следует из сообщения пресс-службы ГХК «Бор», учредительные документы союза уже поданы на регистрацию. По слухам, президентом союза станет Алексей АВЕРШИН - координатор Приморского регионального отделения политической партии ЛДПР.

Совещание поставило и другие задачи. Озвучено предложение включить крупные горнорудные компании Дальнегорского района в проект «Территории опережающего развития Приморского края», а центральным проектом сделать горно-металлургический передел - новое металлургическое производство, скорее всего на базе старого металлургического завода ОАО «Дальполиметалл».

Горно-химической компании «Бор» предложено диверсифицировать производство, уйдя от монопродукта в условиях плохой конъюнктуры рынка, и взяться за добычу и обогащение полиметаллических руд.

Пытаясь оценить открывающиеся этими решениями перспективы, «Золотой Рог» взял комментарии у представителей отрасли.

Руководитель Управления по недропользованию по Приморскому краю Михаил ПОПОВ:

- Что касается диверсификации «Бора», то мысль, на мой взгляд, правильная, надо заниматься кроме производства борной кислоты и другими полезными ископаемыми. Лучшим вариантом для компании станет разработка месторождения Таежного. Лицензия на него принадлежит ПГРК «Восток». Ее передача возможна через покупку контрольного пакета акций ПГРК. Это месторождение не слишком далеко от Дальнегорска, там есть готовый производственный комплекс и рудник. У «Бора» есть главное - это коллектив. Запустить производство на Таежном месторождении возможно в течение нескольких месяцев, а дальше расширять сырьевую базу за счет доразедки участков Кумирный и Левобережный, лицензии на которые тоже находятся в собственности ПГРК «Восток».

Если же брать лицензию на неосвоенный участок, то акционерам «Бора» придется вкладывать средства в разведку, строительство нового ГОКа и обогатительной фабрики, что может оказаться и дольше, и дороже.

Думаю, что для нынешних собственников «Востока» такой выход тоже выгоден, предприятие находится в процедуре банкротства. В случае дальнейшей задержки работ ПГРК грозит отзыв лицензии на Таежное. Компании уже направлено уведомление о возможном досрочном прекращении ее действия.

Что касается Союза горнопромышленников, то я отношусь к его созданию скептически.

Что касается строительства металлургического завода, то в первую очередь надо оценить сырьевую базу: какой по мощности завод она позволит проектировать? Строить завод, ориентируясь на низкие запасы, никто не станет. Это нерентабельно. Завод будет кому-то принадлежать, значит, надо договориться, чтобы другие добывающие предприятия везли свой концентрат именно на этот завод. А если поставщиков не устроит цена покупки? Добывающее предприятие, как и любой бизнес, будет стараться продавать туда, где больше заплатят.

Генеральный директор ОАО «Дальплиметалл» Глеб ЗУЕВ:

- Мы не можем платить заработную плату меньше той, что платим. У нас почасовая заработная плата выше, чем у тех, кто работает вахтовым методом. У нас выше расходы на электроэнергию, чем, например, на Урале, выше стоимость поставок материалов.

Что касается идеи объединить производство ГХК «Бор» и ПГРК «Восток», то для этого кроме кадров нужно иметь вторую составляющую успеха - деньги. И потом, 2800 человек, работающих на «Боре», не пригодятся на «Востоке», это предприятие не того масштаба.

Не стоит забывать, что на таежном месторождении подземная добыча, тогда как «Бор» эксплуатирует открытый карьер. Значит, потребуются специалисты для подземных работ, а на «Боре» таких нет. Думаю, что в сегодняшней ситуации этот объект не для «Бора». Единственное, на мой взгляд, предприятие, которое сможет вести добычу на Таежном месторождении, - это «Дальполиметалл». Это наш профиль работ - подземный. Но мы не рассматриваем такую возможность, не хотим распыляться. У нас есть свои объекты.

ПГРК «Восток» нужна другая стратегия развития. Здесь нужен долгосрочный инвестор с деньгами, способный его докапитализировать - провести разведку и подтвердить запасы.

Что касается металлургического завода, то он будет создаваться на базе «Дальполиметалла». Старый завод выведен из под процедуры банкротства, и предполагается, что возобновит работу. Мы подыскиваем иностранного партнера для строительства нового завода, который заинтересован на сегодняшний день в покупке наших концентратов. Это процесс небыстрый, и чтобы придать ему ускорение, важно привлечь в проект государство. Такая перспектива появилась, учитывая, что на краевом уровне поддержана идея создания в Дальнегорском районе территории опережающего развития.

Согласен, что необходимо выделить средства на детальную геологоразведку и уточнение запасов. Нужно понять, на каких объемах создавать этот передел. Ранее сделанные расчеты ориентированы на объемы, добываемые только «Дальполиметаллом». Строительство более крупного по масштабам производства предприятия улучшит его экономику.

Досье "Золотого Рога": По данным Русдрагмет основными продуктами производства Новоширокинского рудника являются свинцовый и цинковый концентраты с годовым объемом свинцового концентрата 20-28 тыс. тонн, цинкового концентрата - 8-9 тыс. тонн, а также золото и серебро. Подтвержденные запасы месторождения дают основания для прогноза стабильной отработки в течение 15 лет.

Вновь созданному Союзу горнопромышленников Приморского края важно сейчас активно включаться в работу и пытаться решать больные вопросы. Проблемы отрасли можно разделить на две части: те, что можно решить уже сегодня, и те, что потребуют длительного времени. Сначала надо облегчить экономическую составляющую предприятий, позволить им заработать, что возможно за счет снижения стоимости электроэнергии. На федеральном уровне надо ставить вопрос о снижении налога на добычу полезных ископаемых. Парадокс в том, что, с ростом затрат на добычу руды из более глубоких горизонтов, у нас возрастает налог на добычу - НДПИ. И надо, наконец, ставить вопрос подготовки кадров для отрасли или привлечения их на Дальний Восток из других регионов.

Генеральный директор RuspacificGroup (владелец ПГРК «Восток») Юрий СИВАЧЕНКО:

- Если «Бор» уйдет от монопродукта, то перестанет зависеть от борной кислоты. Его возможности по обогащению гораздо шире, чем только производство борной кислоты. Диверсификация поможет полностью изменить экономику «Бора». В свою очередь, для ПГРК «Восток» объединение с «Бором» даст возможность запустить добычу и производство концентрата. Чтобы предприятие успешно заработало и стало приносить выручку, нужны стартовые вложения, в частности в геологоразведку. У акционеров «Бора» такие возможности есть.

Мы уже предметно ведем переговоры с руководством «Бора». На «Восток» есть еще один претендент, но иностранный инвестор сейчас подвергается прессингу из-за санкций, применяемых к России.