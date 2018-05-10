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Как перебраться через границу с комфортом
Прежде чем покупать путевку в Китай, узнайте, на каком автобусе – регулярном или нерегулярном - вас повезут
На майские праздники вновь можно было лицезреть огромные очереди из автобусов с туристами на госгранице. А также стать свидетелем скандалов и жалоб граждан на «наследников Верещагина», якобы намеренно неспешно выпускающих россиян за границу. Из-за чего, по мнению граждан, на границе образуется автомобильный коллапс. Конфликты не исчезнут, пока не будет построен новый пункт пропуска, спроектированный для приема большого потока граждан въезжающих в Россию или выезжающих из нашей страны. Или пока приморцев не перестанут возить в Поднебесную на автобусах.
По словам начальника Уссурийской таможни Николая ЛОЩИНИНА, конфликты с туристами не исчезнут, пока не будет построен новый пункт пропуска, спроектированный для приема большого потока граждан въезжающих в Россию или выезжающих из нашей страны. И пока российских «пилигримов» не перестанут возить в Поднебесную на автобусах.
Свое мнение по данному поводу Николай Владимирович высказал на брифинге в пункте пропуска «Пограничный».
Пункт пропуска завидует китайскому собрату
Согласно планам компании «Росгранстрой», дочерней структуры Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ, в чьих полномочиях обустройство государственной границы, создание, развитие и обеспечение пунктов пропуска, то новый пункт пропуска «Пограничный» сдадут в эксплуатацию не ранее декабря 2019 года. Если не случится что-нибудь неординарное. Поэтому, до этого исторического момента мы будем пользоваться тем, что имеем.
Сегодня в Приморье в зоне деятельности Уссурийской таможни девять таможенных постов и восемь приграничных пунктов пропуска, в том числе пять автомобильных. Из них самый большой и самый загруженный - автомобильный переход «Пограничный». Его паспортная пропускная способность 2500 человек и 44 автобуса в сутки, 22 – в Китай и 22 – из Китая. При 7-дневном режиме работы с 9 часов до 21 часа. В реальности здесь ежедневно пересекают государственную границу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса. По 32 машины в каждую сторону. На круг это почти 5 тыс. туристов. Рекорд был поставлен в первом квартале 2018 года, когда через «Пограничный» проследовало 68 автобусов. Что превысило пропускную способность пункта пропуска на 55 %.
Из-за увеличения загруженности, и чтобы не было конфликтных ситуаций, таможенный пост вынужден перейти на продленный режим работы. Как следствие, увеличилась нагрузка на сотрудников таможни, проверяющих товары и грузы, перемещаемые через границу в основном физическими лицами.
При этом досмотр тюков, коробок и баулов «челноков» и «помогаек» происходит в тесном и душном помещении, площадью не более 86 м2, крайне тесного и некомфортного для такого ежедневного количества туристов. Зимой, кстати, здесь весьма прохладно, в то же время, большинство таможенных инспекторов – женщины.
Не секрет, что пункт пропуска «Пограничный» давно морально устарел, и не соответствует требованиям к оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации таможенного и иных видов контроля. Из-за чего его пропускная способность не соответствует реалиям дня сегодняшнего. В сравнении с соседним китайским пунктом пропуска в городе Суйфэньхе, здание российского поста – сарай, да простит меня начальство ДВТУ. Но, кто хоть раз ездил в Поднебесную через «Пограничный», тот меня поймет. Как сказал бы в данной ситуации таможенник Павел Верещагин, «за державу обидно».
Между тем, только с начала 2018 года Уссурийская таможня перечислила в доход федерального бюджета 1 млрд 495 млн рублей в виде пошлин, налогов и штрафов. Сумма астрономическая, но отдача для таможни нулевая. Если не считать видеорегистраторов, которыми «вооружили» таможенных инспекторов, чтобы камеры фиксировали их контакты с туристами. И, в случае чего, помогли разобраться в конфликтных ситуациях.
Таможня на очередь повлиять не может. Или не хочет?
По словам начальника Уссурийской таможни Николая ЛОЩИНИНА, один из самых проблематичных векторов деятельности пункта пропуска «Пограничный» - это движение пассажирских автобусов. И дело здесь не в контрабанде, которую могут перевезти туристы. В соответствии с Соглашением о международном пассажирском сообщении между Российской Федерацией и КНР, определены два направления движения пассажирских автотранспортных средств, регулярные и нерегулярные. Расписание движения регулярных автобусов через государственные границы РФ и Китая регламентировано на 66 транспортных средств. Что гарантирует им беспрепятственное прохождение кордонов.
Что касается нерегулярных рейсов туристических автобусов, то эти транспортные средства идут через границу, когда появится «окно» в расписании их узаконенных собратьев. Желанное окно может «открыться» через час, через два или даже через пять часов. Может и вообще не появиться.
Как правило, нерегулярные автобусы прибывают на границу за несколько часов до начала работы пункта пропуска, надеясь на удачу. Долгое стояние в ожидании пробела в расписании регулярных автобусов вызывает негодование пассажиров, которые даже не подозревают, что они могут вообще не пройти через пункт пропуска, если не будет окна. Во-первых, туристическая путевка на руках не дает гарантию своевременного перехода границы. Жаль, что туристические компании и туроператоры не сообщают своим клиентам, на каком автобусе они повезут туристов в Китай, на регулярном или нерегулярном. Во-вторых, пограничная служба и таможенные органы, в соответствии с законодательством, не уполномочены устанавливать очередность проезда транспорта на территорию пункта пропуска. Для справки, в прошлом году через пункты пропуска Уссурийской таможни прошло 1 731 793 туристов, в этом году увеличение потока прогнозируется на 15%.
Наглые водители
По словам сотрудников таможни, в пиковые дни, когда туристы буквально рядами и колонными устремляются в Китай, у шлагбаума, перед въездом на территорию пункта пропуска, скапливается до 15 автобусов с туристами. Которые не понимают, почему они вынуждены стоять часами, в то время как другие пассажиры других автобусов быстро проходят таможенный досмотр.
«Расписание регулярных рейсов туристических автобусов определено министерством транспорта РФ. Нерегулярных автобусов в расписании движения через границу нет. Их водители нагло пытаются вклиниться в очередь, если, конечно, повезет. При этом, согласно статистики, значительная часть автобусов следует через пункт пропуска именно нерегулярными рейсами. К примеру, в 2017 году регулярных рейсовых автобусов оформлено 22 187, нерегулярных – 1479. В сравнении с 2016 годом количество нерегулярных автобусов возросло почти на 50 %. Уже в первом квартале текущего года через границу прошло 333 нерегулярных автобуса», - говорит Николай Лощинин.
Рост количества нерегулярных туристических автобусов может привести к печальным последствиям для регулярных автобусов. В этом году приказом Минтранса РФ, согласованным с китайской стороной, установлена квота на пересечение государственных границ РФ и КНР по 400 автобусов с каждой стороны. По итогам 2017 года эта цифра превышена в два раза. И может статься так, что российская сторона квоту переберет, и китайцы закроют границу для пассажирских перевозок. Поскольку им все равно, какие автобусы привозят к ним туристов, регулярные или нерегулярные.
По словам Николая Лощинина, выход из непростой ситуации один – скорейшее строительство нового пункта пропуска «Пограничный», который бы смог пропустить через себя любое количество туристов, привозимых регулярными и нерегулярными автобусами. Но, пока суд да дело, можно было бы ограничить движение нерегулярных автобусов через границу, к примеру, в дни наплыва туристов, не более двух автобусов. Чтобы часами не стоять перед пунктом пропуска в ожидании свободного окна. Поэтому таможенники советуют гражданам, при покупке путевки в Китай, поинтересоваться у клерков туроператоров, на каком автобусе их повезут через границу.
На брифинг в «Пограничный» были приглашены представители «Росгранстроя», чтобы они рассказали о строительстве нового пункта пропуска. Но они отказались. Более того, попытались отменить мероприятие, сначала через руководство Дальневосточной таможни, затем через прокуратуру. Но у «Росгранстроя» ничего вышло.
На фото: В последнее время через пункт пропуска «Пограничный» ежедневно пересекают государственную границу десятки груженых фур и 64 пассажирских автобуса.
Фото автора.
Сергей КОЖИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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