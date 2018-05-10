Застройщики штурмуют Орлиную сопку

Проблема в том, что общего организующего стержня в нагромождении новостроек нет

Облик исторической сопки Орлиное гнездо во Владивостоке с начала этого века уже серьезно изменил ряд высотных жилых зданий, подобравшихся к ее вершине. Однако окончательно ее новый облик, возможно, сформируется в ближайшее десятилетие через строительство относительно немногих новых, но довольно заметных объектов, строительство которых началось или находится в стадии подготовки строительства.

Если брать от уровня полотна Золотого моста, то можно отметить, что, вероятно, у его начала за десять-то лет обязательно появится здание, строительство которого было начато как офисного «Тихоокеанской мостостроительной компании», но брошено ввиду несвоевременного банкротства. Вряд ли свято место будет пустовать, хотя объект уже несколько лет стоит после того, как строительство поднялось на уровень моста.

Выше по склону, как раз над этой заброшенной стройкой, ООО «ЭТУ-Девелопмент» завершает строительство внушительного клубного дома всего на 25 квартир. А рядом с верхней станцией фуникулера вместе с наступившим в этом году теплом началось строительство т.н. 9-этажного «ресторанного комплекса» с магазином кулинарии и встроенными автопарковками на 142 места. Если из этой стройки получится что-то иное, это будет неудивительным, поскольку данная точка ранее примерялась под разные объекты – гостиницу, жилой дом, а до этого – даже под кафедральный собор, который все-таки ушел на центральную площадь.

На восточном склоне сопки, рядом с уже введенным домом ЖСК «Голубиная падь», уже около двух месяцев как началось строительство второго дома кооператоров, который будет несколько отличаться от первого своими архитектурными решениями и повыше ценой квадратного метра. А выше по склону, рядом с уже построенным «ЖК «Тринити» компания ООО «Тринити-Девелопмент» в марте получило разрешение построить еще один 22-этажный дом на ул. Державина, 21.

С северной стороны сопки в районе Инструментального завода сейчас в полном разгаре строительство офисного центра.

А с запада Орлиную сопку штурмует резидент Свободного порта Владивосток компания ООО «Приморстрой», которой выдано разрешение на строительство 29-этажного дома (с учетом 4 стилобатных парковочных этажей). Дом появится в районе офисного здания на ул. Нерчинской, 10. В начале апреля это строительство после тщательной подготовки стартовало.

Но изюминкой застройки вершины этой сопки, и даже двумя изюмками, могут стать объекты, которые предполагается построить на юго-западном склоне в районе ул. Прапорщика Комарова, 60.

Кстати, здесь, вокруг участка с кадастровым номером 25:28:010008:33 в последний месяц разгорелись непонятные страсти. Увидев, что участок учебной станции Владивостокского гидрометтехникума начал обноситься новым забором, люди, в частности жители соседней с участком высотки на ул. Комарова, 58 начали протестовать против вероятного строительства высотки, которая им может перекрыть вид на вход в бухту Золотой Рог. Их товарищество пообещало дойти вплоть до президента РФ ради того, чтобы такое безобразие было невозможно, поскольку оно изуродует исторический вид. Их-то дом, видимо, его украшает.

В администрации Владивостока, однако, пояснили, что пока речи о возведении какого-нибудь объекта здесь не было. Просто рабочими восстанавливается забор, который ранее здесь существовал. Никакого разрешения на строительство чего-либо в границах этого участка город пока не предоставлял.

Впрочем, в новейшей истории Владивостока не раз случалось, что разрешение выдавалось, когда строительство бывало в разгаре, а то и под его конец. И в части многоэтажного строительства решение города зачастую было уже после решения края. А то, что здесь новый дом будет, не может быть сомнений. На официальном сайте Росреестра отмечено, что имеется право собственности по участку – № 25-25-01/033/2014-043 от 21.02.2014, и это право зарегистрировано с видом использования «для объектов жилой застройки».

Надо предполагать, что новый жилой комплекс на площадке напротив исторического центра города будет не менее масштабен, нежели ЖК «Орлиное гнездо», «Орлиное гнездо-2» и ул. Комарова, 58. То, что застройщик нового ЖК пока не заявил о себе в полную силу, вероятно, говорит о его скромности, а, может быть, и желании не придавать своим планам излишней публичности, которая может обернуться и отзывом разрешения на строительство, как это недавно случилось с высоткой, которую один из застройщиков пытался начать строить на Эгершельде. Хотя, вроде разрешением пока не рискует, раз его нет.

К данному кадастровому участку примыкает другой – 25:28:010008:1630. На нем любопытные горожане обнаружили метки на деревьях, которые растут на достаточно крутом склоне. И они обеспокоились, что деревья, не иначе как, готовят к вырубке.

Поскольку меченые деревья находятся за «восстанавливаемым забором» бывшей учебной метеостанции, можно предположить, что к будущему объекту на ул. Комарова, 60 этот никакого отношения иметь не будет. И построят ли вообще планировавшийся здесь 18-этажный офисно-деловой центр с четырехэтажной парковкой на 162 автоместа, пока непонятно. Заявившийся застройщик четыре года к участку не прикасался, хотя эскизный проект этого объекта в целом получил довольно неплохие оценки градостроительного совета и пожелание – повысить высотность. Можно предположить, что это строительство было отставлено либо из-за его сложности, либо из-за непомерной дороговизны. Однако верить в то, что этот участок останется абсолютно незастроенным, не следует.













Знаменитая сопка Владивостока оказалась лакомым кусочком для застройщиков.

К этому стоит добавить, что в отношении верхней части сопки Орлиное гнездо ранее высказывались идеи строительства еще нескольких высоток. И когда они обсуждались на градосовете, то было рекомендовано вообще: выполнить общий план застройки этой территории, включая замену привычной вышки высотной многофункциональной башней, откуда туристам открывались бы самые дальние уголки города.

Когда сегодня относительно сопки Орлиное гнездо говорится, что здесь ведется точечная застройка, это не верно, потому что это не точечный масштаб строительства. Но и общего организующего стержня в нем нет, хотя бы потому, что сегодня нет общих эскизных проработок и решений для всей этой территории.

Фото автора.