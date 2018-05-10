В Приморье создается рыбная империя

Группа компаний «Антей» вслед за крабами нацелилась на трепанг и гребешок

Рыбодобывающее ООО «Антей» (Владивосток, принадлежит Игорю МИХНОВУ и совладельцу адвокатского бюро «Белянцев и партнеры» Сергею БЕЛЯНЦЕВУ) выстраивает свою бизнес-империю, развивая краболовное направление и новые проекты на Камчатке, и в марикультуре Приморья.

На прошлой неделе стало известно, что резидент Свободного порта Владивосток OОО «Русская марикультура» (Владивосток) инвестирует более 200 млн рублей в проект по выращиванию трепанга и гребешка в Приморском крае. Проект был одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Группа компаний «Антей» реализует параллельно несколько проектов. Один из них - проект дочерней компании «Русская марикультура» по выращиванию трепанга и гребешка на рыбоводных участках, предоставленных в аренду, с последующей переработкой и реализацией», - сказал генеральный директор ООО «Русская марикультура» Владимир СТОЯНОВ, слова которого приводит пресс-служба Минвостокразвития.

В настоящее время в пользовании компании находится более 280 га рыбоводных участков. «До конца 2017 года были установлены садки и высажена молодь. Сейчас проводим мониторинг состояния молодняка и поголовья, в этом году будем делать пробные изъятия для того, чтобы оценить, насколько быстро растет наш урожай», - сказал г-н Стоянов.

По его словам, на данный момент в проект инвестировано порядка 70 млн рублей, в том числе 30 млн рублей оборотных средств и более 40 млн рублей капитальных затрат.

OОО «Русская марикультура» зарегистрировано во Владивостоке в феврале 2017 года с уставным капиталом 1,020 млн рублей. Учредителями компании являются ООО «Антей» (Владивосток) и Максим МАКАРОВ.

Досье "Золотого Рога": OОО «Антей» зарегистрировано в апреле 1993 года. Уставный капитал компании составляет 4,041 млн рублей. 51% капитала ООО принадлежит Игорю Михнову, 49% - Сергею Белянцеву, бывшему управляющему партнеру адвокатского бюро «Белянцев и партнеры». По данным «Антея», на добыче крабовых объектов промысла в морях Дальневосточного бассейна работают десять судов группы компаний «Антей». Они ведут промысел краба в Охотском, Беринговом и Японском морях. Шесть судов выпускают готовую мороженую продукцию непосредственно в море в течение промыслового рейса, в виде краба целого и отдельных конечностей краба. Четыре судна - СРТМ «Олафссон», СРТМ «Эндевор», СРТМ «Спарта» и СРТМ «Сунтар» - оборудованы под доставку уловов краба до конечного покупателя в живом виде.

«Антей» – первая рыболовная компания, которая поставляет охлажденную рыбу и живого краба с Камчатки, Сахалина и из Приморского края на рынок Москвы и Санкт-Петербурга. Таким образом жители России в европейском регионе имеют прекрасную возможность приобретать охлажденную промысловую рыбу и живые морепродукты», - говорится на сайте компании.

ООО «Антей» также владеет 30% капитала ООО «Охотское», которое планирует инвестировать более 2 млрд рублей в строительство рыбоперерабатывающего завода в устье реки Сопочная Тигильского района Камчатского края. Проект также одобрен для включения в государственную программу «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона».

«Строительство берегового рыбоперерабатывающего комплекса в Тигильском районе Камчатского края планируется на месте, где мы ведем промысел лососей и белорыбицы в течение последних пяти лет. Знаем ресурсную базу, климатические условия. У нас в этом районе не первый год работает плавзавод. Поэтому родилась идея, в том числе под инвестквоты, построить капитальный завод на берегу», - пояснил гендиректор ООО «Охотское» Олег БРОНЕВИЧ.

Проектом предполагается строительство за три года цехов по производству мороженой разделанной рыбы, филе, икры, субпродуктов, рыбной муки и жира, а также холодильного комплекса для хранения готовой продукции.

«Для проекта по созданию рыбоперерабатывающего комплекса в прошлом году была приобретена строительная техника, оформлены в аренду земельные участки, был построен икорный цех и общежитие для проживания как рыбопереработчиков, так и строителей. Сейчас решаем вопрос перевода земли в необходимую категорию для начала строительства и будем приступать», - сказал г-н Броневич.

Досье "Золотого Рога": ООО «Охотское» зарегистрировано в селе Коряки Елизовского района Камчатского края в августе 2014 года. Уставный капитал компании составляет 80 тыс. рублей. Основной вид деятельности – «морское рыболовство». Учредители: Игорь Михнов - 40,25%, ООО «Антей» - 30%, Олег Броневич - 22,39%.

Ранее генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ сообщил, что компания заключила контракт на строительство судна-краболова с ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». В дальнейшем «Антей» планирует заказать более десяти судов, не исключено, что заказы могут быть размещены также на «Пелле». Где приморская компания собирается найти финансирование, не раскрывается.

Размещение заказов на строительство новых судов на российских верфях стало популярным после запуска Росрыболовством механизма перераспределения квот на добычу морских биоресурсов. Механизм предусматривает изъятие у каждой рыболовной компании по 15% долей квот на добычу для последующего их распределения между судовладельцами, построившими новые рыболовные суда на российских верфях.

Отметим, что в рамках ВЭФ-2017 «Пелла» подписала с Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций (АПИ), ООО «Антей» и Ассоциацией добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) соглашение о сотрудничестве по проекту создания в рамках Свободного порта Владивосток компакт-верфи для строительства рыбопромысловых судов длиной до 80 метров. Озвучивалось, что «Пелла» планирует сотрудничать с корейскими партнерами по поставкам оборудования как для строительства верфи, так и для установки на суда. Увы, но о запуске этого проекта данных так и нет.