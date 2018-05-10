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Остров Русский пытаются сделать офшором

10 Мая 2018, 11:47 | Приморье

Идея Минэкономразвития создать на островах Русский (Владивосток) и Октябрьский (Калининград) специальные административные районы (САР), по аналогии с офшорами, может дать потенциальным резидентам, помимо особого режима корпоративного и налогового законодательства, значительные послабления с точки зрения соблюдения валютных норм.

Пакет законопроектов о создании САР сейчас проходит межведомственное согласование. В презентации цели создания САР коротко сформулированы так: «Защита от санкций за счет возможности переноса зарубежных активов в закрытую зону с обеспечением удобного режима владения и управления ими. Развитие Приморского края и Калининградской области за счет повышения деловой и инвестиционной активности в регионах».

Проект САР исходно планировался как своеобразный «морской офшор» для создания льгот под участников российского судового реестра (в том числе для снятия ограничений на наем иностранцев и т. д.). Позже описания САР были дополнены кратким упоминанием возможности регистрации в них воздушного транспорта.

Предлагаемые разработчиками идеи создания САР поправки в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» гласят, что «юрлица, созданные или редомицилированные в соответствии с федеральным законом «О международных компаниях» и являющиеся участниками специальных административных районов, не признаются резидентами».

«Для целей валютного контроля все резиденты САР не должны признаваться валютными резидентами РФ, что создаст возможность для резидентов САР без ограничений совершать расчеты в иностранной валюте; совершать сделки с валютными ценностями (например, сделки с внешними ценными бумагами); осуществлять внешнеторговую деятельность без ограничений, свойственных российскому валютному законодательству (репатриация)», - говорится в презентации Минэкономразвития к пакету законопроектов, на которые ссылается «Интерфакс».

При этом валютным резидентам будет разрешено осуществлять расчеты с резидентами САР с использованием счетов в иностранных банках - при условии, что хотя бы одной стороной для целей таких расчетов используется уполномоченный банк в РФ, сказано в презентации.

Основополагающий для САР институт - процедура перевода в спецрайон зарубежных активов путем перерегистрации иностранных компаний. Юрлица - резиденты САР получат особый статус Международной компании, дающий возможность применения к ним более гибкого корпоративно-правового режима (учреждение в течение одного дня, конфиденциальность части сведений, упрощенная процедура ведения реестра, собственные правила для акционерных соглашений и сделок по отчуждению долей, возможность деления долей участия на классы с разным объемом прав, опция избрания членов совета директоров на срок до 5 лет и др.).

Резиденты САР будут платить налоги только от доходов в РФ, по желанию смогут вести отчетность только по международным стандартам. Доходы физлиц от работы по найму, полученные от резидентов САР, облагаются НДФЛ по стандартной ставке 13% вне зависимости от длительности их нахождения на территории спецрайона.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: САР  морской офшор  остров русский 






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