За материнское тепло выставили счет

«Примтеплоэнерго» пытается взыскать с Лермонтовского ГОКа долги за поставленную теплоэнергию

ООО «Лермонтовский ГОК» (пос. Светлогорье, производитель вольфрамового концентрата) в конце апреля возобновило производство после остановки для наладки нового оборудования. Тем временем, «материнская» компания - КГУП «Примтеплоэнерго» - пытается взыскать с комбината 7,956 млн рублей долга за поставленную теплоэнергию (горячая вода и пар). Предварительное судебное заседание назначено в Арбитражном суде Приморского края на 30 мая.

«Лермонтовский ГОК» в начале февраля планово приостановил работу для установки нового оборудования. В прошлом году предприятие получило субсидию из краевого бюджета в размере 250 млн рублей на восстановление производственной деятельности и обновление производственных мощностей.

По данным компании, с начала года ГОК отгрузил заказчикам уже 51 тонну вольфрамового концентрата (73 тонны по итогам 2017 года).

Досье "Золотого Рога": ЛГОК испытывал проблемы с добычей руды и сбытом, начиная с 2003 года. Производство на руднике Лермонтовского месторождения было остановлено в сентябре 2008 года. Через год имущество предприятия за символическую плату было передано в аренду на 5 лет краевому ГУП «Примтеплоэнерго», которое для восстановления производства создало филиал – «Лермонтовский горно-обогатительный комбинат». В июне 2013 года было зарегистрировано ООО «Лермонтовский ГОК», единственным учредителем которого является «Примтеплоэнерго».

В октябре 2016 года ЛГОК приостановил работу в связи с истощением ресурсной базы. Рабочих отправили в отпуск с сохранением части зарплаты, уведомив о возможных сокращениях в будущем. В июне 2017 года, после получения первого транша субсидии из краевого бюджета, ГОК возобновил добычу, а в ноябре запустил основное производство.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, в отличие от своего предшественника Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, развил бурную деятельность по переформатированию горнодобывающей отрасли региона. В частности, власти Приморья договорились с руководством АО «Компания «Вольфрам» (Красногорск) о реализации проектов по обеспечению стабильной работы «Лермонтовского ГОКа», организации производства и строительстве горно-

обогатительного предприятия на базе местного месторождения в Красноармейском районе, а также проведении геологоразведочных работ и строительстве в крае завода по выпуску ферровольфрама.

Общий объем вложений в проект по созданию горно-обогатительных производств в регионе составит не менее 1,5 млрд рублей. Проекты предполагается реализовать в 2018-2025 годах в Пожарском, Красноармейском, Лесозаводском и других районах Приморья. При этом администрация Приморья окажет содействие в предоставлении участков недр местного значения в пользование инвестору.

Соответствующее соглашение о реализации проекта по созданию горно-обогатительных производств в регионе подписали врио губернатора Андрей Тарасенко и гендиректор АО «Компания «Вольфрам» Ефим ПЛЕТНЕВ.

Компания «Вольфрам» также планирует в районе месторождения в Красноармейском районе построить линию электропередач от села Рощино или малую ГЭС на реке Уссурка для производственных нужд. Также инвестор рассмотрит возможность строительства автодороги от поселка Мельничное до производственной площадки месторождения.

Досье "Золотого Рога": «Компания «Вольфрам» основана в июле 1997 года, занимается добычей, переработкой и продажей металлов - вольфрама, молибдена, рения, кобальта. Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) владеет 33% уставного капитала АО, физлица - 67%.

Отметим, что «Лермонтовский ГОК» сегодня находится в лучшем положении, чем АО «Приморский ГОК» (пгт. Восток, Красноармейский р-он), крупнейшее в России предприятие по добыче вольфрамовых руд. Вместе с аффилированным с ним АО «Горнорудная компания «АИР» «Приморский ГОК» осуществляют добычу руды, ее переработку и продажу вольфрамового и медного концентратов, паравольфрамата аммония и триоксида вольфрама. Добычей занимается ГОК, ее переработкой в концентрат – ГРК «АИР».

Год назад акционеры ГРК «АИР» подсчитывали стоимость закрытия предприятия, однако затем приморский бизнес получил передышку после отсрочки на три месяца возвращения экспортной пошлины в 10% на вольфрамовые руды и концентраты.

На фото: Лермонтовский ГОК остается на плаву только благодаря поддержке краевых властей.

Фото из архива.