"Соллерс" переезжает в ТОР

Владелец одного из крупнейших российских автопроизводителей хочет реализовывать новые проекты в Приморье в рамках ТОР

Гендиректор и основной владелец российского автопроизводителя ПАО «Соллерс» Вадим ШВЕЦОВ попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА разрешить зарегистрировать новые предприятия на Дальнем Востоке в рамках ТОР, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Сегодня (5 мая) выступал руководитель компании «Соллерс» и попросил Дмитрия Анатольевича Медведева о разрешении зарегистрировать новые проекты в рамках ТОРов, сказав, что, к сожалению, в ОЭЗ он тратит очень много времени на согласование документов, проекта планировки территории, то есть проект теряет динамику. Мы, естественно, это предложение примем, будем расширять границы ТОРа, для того чтобы новые проекты «Соллерса» вошли», - пояснил вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ по итогам совещания правительства РФ.

Напомним, что на полях второго Восточного экономического форума (ВЭФ) СП японского автопроизводителя Mazda и «Соллерса» подписало специальный инвестиционный контракт (СПИК) с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство двигателей начнется в конце 2018 года. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.

По условиям контракта автопроизводитель принимает на себя обязательства построить производственные мощности на своем предприятии во Владивостоке. Двигатели, которые будут выпускаться заводом, предназначены для экспорта и оснащения моторных транспортных средств, производимых СП.

Досье "Золотого Рога": В группу Sollers входят ООО «Ульяновский автомобильный завод» (выпускает автомобили «УАЗ», является ключевым активом группы), ОАО «Заволжский моторный завод», ООО «Соллерс - Дальний Восток». Кроме того, во Владивостоке работает ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» (МСМР) - совместное предприятие ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company, созданное в 2011 году. С октября 2012 года СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей - Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год. Общая численность работников предприятия - более 500 человек. В 2016 году с конвейера единственного на Дальнем Востоке автомобильного завода сошел 100-тысячный автомобиль, с 2017 года предприятие приступило к выпуску автомобилей, оборудованных системой «ЭРА-ГЛОНАСС». ООО «Эрфикс» Вадима Швецова контролирует 63,5% акций ПАО «Соллерс».

Как отмечали в Минпромторге, подписание специального инвестиционного контракта «стало ключевым фактором при принятии Mazda Motor Corporation решения об организации двигателестроительного производства в России». МСМР одной из первых подала заявку на получение режима СПИК. Немецкий автоконцерн Daimler в феврале 2017 года подписал специальный инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Контракт предполагает создание производства полного цикла по выпуску седанов E-класса и внедорожников, включая локализацию сварки, окраски, сборки автомобилей, а также выполнение цепочки логистических операций. Инвестиции составят не менее 15 млрд рублей. Срок СПИКа - 9 лет, запуск производства запланирован на 2019 год.

Досье "Золотого Рога": Первая вариация режима промышленной сборки (по ней начинала работу МСМР) появилась в 2005 году. По его условиям автопроизводителям предоставлялись льготные ставки таможенных пошлин на автокомпоненты (0-5%), в обмен на это компании должны были в течение семи лет создать в РФ мощности по сварке, окраске кузова и сборке в объеме не менее 25 тыс. автомобилей в год, а также сократить перечень импортируемых компонентов на 30%.

В январе Вадим Швецов прогнозировал рост российского рынка легковых машин и LCV в 2017 году на 10-11% к 2016 году. По данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых автомобилей и LCV в РФ в 2016 году сократились по сравнению с 2015 годом на 11%, до 1,42 млн штук. Собственно Sollers в 2016 году снизила продажи легковых автомобилей и LCV в РФ на 7,1%, до 49,989 тыс. автомобилей.

«У нас случилось в прошлом году историческое событие: мы достигли исторического дна. А потом стукнулись несколько раз, попрыгали и там и остались. В этом году у нас есть все основания, чтобы рынок подпрыгнул до результатов 2015 года, то есть мы должны прирасти на 10-11%. Это тот консенсус, который сложился исходя из простой математики, связанной с тем, что в этом году российское правительство решило поддержать автопром вновь», - отметил Вадим Швецов.

У Sollers есть еще один пример сотрудничества с японским автопроизводителем: ООО «Соллерс-Буссан» (СП ПАО «Соллерс» и японской Mitsui & Co., Ltd.) с февраля 2013 года собирало во Владивостоке популярные на Дальнем Востоке внедорожники Toyota Land Cruiser Prado. Комплектующие для сборки поставляла Toyota.

В июне 2015 года СП прекратило выпуск машин, соглашение о сотрудничестве было расторгнуто по обоюдному решению сторон.

По словам представителя Toyota, производство было остановлено из-за экономической нецелесообразности проекта в текущей экономической ситуации. «Решение было принято четырьмя сторонами - ОАО «Соллерс», ООО «Соллерс-Буссан», Mitsui и Toyota. Стороны обсудили возможности перехода производства на полный цикл и пришли к выводу, что этот вариант нежизнеспособен», - пояснял представитель Toyota.

Летом прошлого года Вадим Швецов пояснял, что Sollers ожидает найти партнера для СП «Соллерс-Буссан» после восстановления рынка.

Другим примером интеграции «Соллерса» с иностранным производителем служит южнокорейская SsangYong, модель которой Actyon российский автопроизводитель успешно собирал во Владивостоке. В марте 2015 года SsangYong приостановила экспорт автомобилей в РФ в связи с падением спроса. «Это временное решение, принятое до стабилизации спроса на российском рынке», - поясняли в Sollers. При этом в SsangYong подчеркивали, что об уходе бренда с рынка или о разрыве соглашения с Sollers речи не идет.

Пик продаж бренда был в 2013 году, когда было продано около 34 тыс. автомобилей SsangYong. В январе компания официально объявила о возобновлении поставок автомобилей - на российском рынке стартовали продажи кроссоверов XLV и Tivoli.

На фото: «Соллерс» хочет въехать в ворота ТОР, пока они не прикрылись.

Олег КЛИМЕНКО. Фото ООО «МСМР».