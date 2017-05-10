What is солянка?

Наличие меню только на русском языке ставит иностранных гостей Свободного порта в тупик

По итогам 2016 года туристический поток в Приморье вырос в 1,5 раза. Стабильная туристическая активность положительно влияет на многие сферы экономики, в том числе и на отрасль общественного питания. О том, какие изменения произошли на этом рынке за последние годы, деловой газете «Золотой Рог» рассказали эксперты.

По словам Романа ИВАНИЩЕВА, президента Дальневосточной ассоциации рестораторов и отельеров, члена Общественного экспертного совета по развитию туризма, рестораторы Приморского края стали ориентироваться на быстрорастущий рынок туристов и подстроились под его потребности: начали обучать персонал иностранным языкам, вводить меню на английском, китайском и корейском. Изменяется не только язык, но и само наполнение: все чаще акценты расставляются на русскую кухню, которая востребована среди иностранцев. Отмечает эксперт и наличие региональных вкладок, расширивших предложение блюд из дальневосточных морепродуктов, фермерского мяса и других местных продуктов.

Досье "Золотого Рога": Въездной поток иностранных граждан в 2016 году в Приморский край, по данным Пограничного управления ФСБ, по всем целям визита составил 570 тыс. человек (прирост посещений с туристскими целями - 32%). Закономерно первое место по объему въездного туристского потока в край занимает Китайская Народная Республика. Туристский поток в 2016 году составил 420 тыс. человек, что на 91 тыс. больше, чем в 2015 году (прирост - 27%). Второе место занимает Республика Корея, туристский поток из которой по итогам прошлого года составил 46,6 тысячи человек (прирост - 65,5%). Тройку лидеров по объему въездного туристского потока в Приморье замыкает Япония, поток граждан которой является стабильно высоким.

Иностранная аудитория диктует свою моду на форматы, поэтому все большую популярность будут обретать рестораны не только русской, но и других национальных кухонь.



Свободная ниша

Как отмечают эксперты, увеличивающийся с каждым годом туристический поток расширяет нишу общепита Приморского края. Маргарита ШИШКОВА, маркетолог управляющей компании WEST (бургерная-бар DAB, пельменная «Ложки-плошки»), указывает, что во Владивостоке в данный момент проживает около 600 тыс. человек, а заведений общественного питания в приморской столице около 900. Благодаря нехитрым расчетам, можно вычислить, что на одно заведение приходится более 600 человек. А если учесть еще и всех туристов, которые посещают город, цифра значительно увеличится. «Я уверена, что на данный момент еще ни одно кафе не закрылось из-за того, что по соседству открылось иное (зачастую закрываются из-за неправильного менеджмента). Поэтому можно с уверенностью сказать, что Владивостокский рынок еще не перенасыщен ресторанами», – уверена Шишкова.

Соглашаются с этим и другие эксперты, утверждая, что, благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, Владивосток становится туристическим центром, и, как и в любой другой развитой туристической дестинации, здесь для новых рестораторов всегда найдется ниша. «В Москве за счет командировочных и туристов успешно развиваются различные форматы, даже нелепые. Увеличившийся поток приезжих дарит и владивостокским рестораторам шанс найти свою целевую аудиторию», – уверен Роман Иванищев.

По словам Димостениса ПАТЕЛОСА, директора ресторанного направления Tigre de Cristal, Владивосток может предложить множество заведений туристам: здесь есть хорошие бары и рестораны со свежими идеями, которые используют местные продукты, организуют мастер-классы по приготовлению блюд, проводят интересные акции. «Как и во всем остальном мире, во Владивостоке есть хорошие и плохие кафе и рестораны, где подают не очень качественную еду. Но приморская столица предлагает широкий выбор заведений, и я впечатлен, что некоторые из них демонстрируют высокий уровень, который я не ожидал увидеть в Приморском крае, – отмечает он. – Каждый город, который привлекает туристов, должен иметь разнообразие в ресторанах и кухнях, адаптированных для туристов. Некоторые из них в путешествии стараются найти еду похожую на ту, которую они едят в своей стране, – например, итальянцы стараются найти пиццерию. Но другие туристы стремятся попробовать блюда местных кухонь, экспериментируя с гастрономическими ощущениями. И необходимо обеим категориям путешественников дать возможность выбора, предлагая не только набор блюд, которые можно обнаружить в Москве, Париже или Нью-Йорке, но и аутентичные предложения, которые может обеспечить только Владивосток».

Досье "Золотого Рога": По данным справочника компаний VL.ru, к началу 2017 года во Владивостоке открылось минимум 17 новых заведений. Почти все новые игроки зашли в ресторанную сферу с новыми концепциями: гастрономические, лаундж, гриль-бары, виниловые и другие. Некоторые из них выстроены на симбиозе ресторана и бара, сочетая качественную кухню и атмосферу ночного заведения. Увеличилось предложение и в экономсегменте: помимо местных игроков недорогую еду предлагают и крупные сетевые компании – в Приморский край зашел международный гигант KFC.

Отмечается и увеличившееся количество заведений, предлагающих различную кухню для разных целевых аудиторий. Примером такого заведения выступает Tigre de Cristal, на базе которого функционируют два ресторана: «99» и Cascade. Целевая аудитория одного – граждане Китая, другого – европейцы и русские. Димастенис Пантелос указывает, что сочетать кухни довольно сложно, поэтому меню приходится регулярно менять, подстраиваясь под предпочтения гостей. «Любой ресторан должен меняться – вводить какие-то новые позиции в меню и получать обратную связь от гостей. Также при организации пространства для иностранной аудитории необходимо учитывать культурные особенности и постоянно общаться с посетителями, выясняя, нравится им у вас или нет. Например, после открытия «99» мы неоднократно адаптировали заведение под запросы китайской аудитории», – рассказал Пантелос.

Сервис в приоритете

Иностранная аудитория диктует свою моду на форматы, поэтому все большую популярность будут обретать рестораны не только русской, но и других национальных кухонь, например грузинской, армянской и т.п., которые являются для иностранцев экзотикой. «Тренды в ресторации формируются постоянно, как и модные тенденции, они приходят и уходят, – делится Пантелос. – Например, в этом году во Владивостоке господствует тренд свежих местных продуктов, завтра – будет что-то другое. Люди следуют трендам, транслируемым социальными сетями или СМИ, но, на мой взгляд, совершенно не важно, какой сегодня тренд в приоритете: если у ресторатора нет качественных продуктов и сервиса, он не будет успешным. Конечно, ориентироваться на пожелания гостей необходимо, но при этом важно, чтобы персонал оставался дружелюбным. Когда я только приехал во Владивосток, был разочарован качеством сервиса, с которым столкнулся в заведениях общепита. Я не знал языка, города и чувствовал себя потерянным. Но сегодня могу сказать, что заведений с хорошим сервисом становится больше – в них работают люди, которые любят свое дело и отдают свою энергию гостям с удовольствием».

Отмечает необходимость в высоком сервисе и Роман Иванищев. «Поскольку Владивосток привлекает не только китайских туристов, но и граждан Европы и Японии, это означает, что сервис должен расти, – заметил эксперт. – И тенденции к увеличению качества есть: сегодня столица Приморья обогнала по уровню сервиса многие российские города, уступая первенство Москве, Санкт-Петербургу и другим крупным городам-миллионникам с развитой туристической инфраструктурой. Люди, которые относятся к нашему городу непредвзято, отмечают, что во Владивостоке выше не только уровень сервиса, но и выбор ресторанов и гостиниц по сравнению с другими дальневосточными столицами: у нас интересное место найдут и любители культурного отдыха, и завсегдатаи шумных вечеринок, и люди разного возраста. Наша сфера гостеприимства разнообразна и в вопросах ценовой политики – есть предложения не только на разный вкус, но и на разный кошелек».

Впрочем, как отмечает генеральный директор некоммерческой организации «Тихоокеанский туристический союз» Кирилл ПОТАПЕНКО, несмотря на то, что за последние три года количество ресторанов с хорошим сервисом и англоязычным или азиатским меню увеличилось, приморской столице по-прежнему есть над чем работать. «Сегодня Владивосток не может стать дружелюбным городом для иностранцев: наша инфраструктура не очень высокого качества, нет сформированного и понятного интернационального пространства, а система общественного транспорта не всегда понятна даже местным жителям. И несмотря на то, что определенные подвижки в этом направлении есть, даже в сфере общепита в подавляющем большинстве заведений по-прежнему нет меню на иностранном языке и не всегда есть люди, способные изъясняться даже на английском».

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.