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По улицам с "Доступной средой"
Оборудование пандусами входов в подъезды многоквартирных домов зависит исключительно от воли собственников жилья и управляющих компаний
В 2017 году на создание безбарьерной среды для маломобильных приморцев планируется затратить более 40 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов. Еще 89 млн рублей на эти цели готов предоставить федеральный бюджет. В текущем году предстоит адаптировать под нужды маломобильных людей 92 краевых и муниципальных объекта, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
Одной из основных целей реализации программы «Доступная среда» является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, а также других маломобильных групп населения.
В Приморском крае на протяжении нескольких лет реализуется ряд ведомственных государственных программ в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, информатизации, в которых в числе прочих мероприятий предусмотрено обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам, повышение качества жизни инвалидов в крае, а также вовлечение их в социокультурную жизнь общества.
Отметим, что на основании ранее подготовленных паспортов доступности в муниципалитетах Приморья были проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов наиболее востребованных маломобильными гражданами зданий, а также территорий, прилегающих к этим зданиям. Также были выполнены мероприятия по оснащению светофоров специальными звуковыми сигналами, оборудованы специальные парковочные места, пешеходные дорожки с использованием тактильной плитки, пониженные бордюры, установлены пандусы и леерные ограждения.
В то же время оборудование пандусами входов в подъезды многоквартирных домов всецело зависит от воли собственников жилья и управляющих компаний. В рамках программы капитального ремонта МКД в Приморье, которая является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», это сделать пока невозможно: такой вид работ не предусмотрен законодательством о капитальном ремонте.
Александр САЛКОВ. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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