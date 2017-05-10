По улицам с "Доступной средой"

Оборудование пандусами входов в подъезды многоквартирных домов зависит исключительно от воли собственников жилья и управляющих компаний

В 2017 году на создание безбарьерной среды для маломобильных приморцев планируется затратить более 40 млн рублей из краевого и муниципальных бюджетов. Еще 89 млн рублей на эти цели готов предоставить федеральный бюджет. В текущем году предстоит адаптировать под нужды маломобильных людей 92 краевых и муниципальных объекта, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Одной из основных целей реализации программы «Доступная среда» является обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, а также других маломобильных групп населения.













В Приморском крае на протяжении нескольких лет реализуется ряд ведомственных государственных программ в сфере здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты населения, информатизации, в которых в числе прочих мероприятий предусмотрено обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к социально значимым объектам, повышение качества жизни инвалидов в крае, а также вовлечение их в социокультурную жизнь общества.









Отметим, что на основании ранее подготовленных паспортов доступности в муниципалитетах Приморья были проведены работы по обеспечению доступности для инвалидов наиболее востребованных маломобильными гражданами зданий, а также территорий, прилегающих к этим зданиям. Также были выполнены мероприятия по оснащению светофоров специальными звуковыми сигналами, оборудованы специальные парковочные места, пешеходные дорожки с использованием тактильной плитки, пониженные бордюры, установлены пандусы и леерные ограждения.

В то же время оборудование пандусами входов в подъезды многоквартирных домов всецело зависит от воли собственников жилья и управляющих компаний. В рамках программы капитального ремонта МКД в Приморье, которая является отдельным мероприятием в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы», это сделать пока невозможно: такой вид работ не предусмотрен законодательством о капитальном ремонте.

Александр САЛКОВ. Фото автора.