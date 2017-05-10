Кооператоры "Острова" дождались господдержки

Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) одобрил безвозмездное выделение жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Остров» в Приморском крае 820 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

В том числе 300 млн рублей будут направлены на обеспечение объектов жилищного строительства ЖСК инженерными сетями, включая оплату подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 520 млн рублей – на обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства поселка на выделенных земельных участках.

Набсовет также поручил правлению АИЖК проработать вопрос использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ЖСК «Остров» для смежных земельных участков, в отношении которых АИЖК выступает в качестве агента РФ.

В рамках проекта на участке площадью 400,5 тыс. кв. метров будет построено 224 индивидуальных жилых дома, 20 таунхаусов на две квартиры и 8 многоквартирных домов. Жителями поселка станут многодетные семьи, научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и отделения РАН. В общей сложности там будет проживать не менее 1,1 тыс. человек.