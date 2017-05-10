Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Кооператоры "Острова" дождались господдержки
Наблюдательный совет Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) одобрил безвозмездное выделение жилищно-строительному кооперативу (ЖСК) «Остров» в Приморском крае 820 млн рублей на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
В том числе 300 млн рублей будут направлены на обеспечение объектов жилищного строительства ЖСК инженерными сетями, включая оплату подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 520 млн рублей – на обеспечение строительства объектов транспортной инфраструктуры и благоустройства поселка на выделенных земельных участках.
Набсовет также поручил правлению АИЖК проработать вопрос использования объектов инженерной и транспортной инфраструктуры ЖСК «Остров» для смежных земельных участков, в отношении которых АИЖК выступает в качестве агента РФ.
В рамках проекта на участке площадью 400,5 тыс. кв. метров будет построено 224 индивидуальных жилых дома, 20 таунхаусов на две квартиры и 8 многоквартирных домов. Жителями поселка станут многодетные семьи, научные сотрудники и преподаватели Дальневосточного федерального университета и отделения РАН. В общей сложности там будет проживать не менее 1,1 тыс. человек.
Новости тематики
- Кооператоры "Острова" дождались господдержки
- Выставка "Город" задала тон
- Тут вам не Геленджик!
- Надеждинское Полесье: работать в городе и жить на природе
- Квартира в два клика!
- Дом на улице Очаковской построят к следующему лету
- Общественность спросят о дорогах
- Резидент свободного порта построит торгово-выставочный комплекс "Калина Молл" во Владивостоке
- Во Владивостоке выставка "Город-2017" пройдет в "Терминал Экспо"
- Обманутый застройщик
Новости раздела
- What is солянка?
- По улицам с "Доступной средой"
- Кооператоры "Острова" дождались господдержки
- Престиж нового жилья выше
- Услуги уходят в Сеть
- В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну
- "Терминал Астафьева" хорошо подзаработал на перевалке угля в Находке
- В Приморье операторы связи подготовились к праздничным нагрузкам
- "Ростелеком" к Дню Победы представляет видеоколлекцию "Война за линией фронта"
- В Приморье запахло гелием
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Абрамович покупает один из крупнейших портов Приморского края
- Приморцы узнают, на каких АЗС лучше не заправляться
- Планы США проверять порты Приморья российские власти приравняли к объявлению войны
- Начало работы паромной линии Владивосток – Расон может стать поводом для войны
- "Терминал Астафьева" хорошо подзаработал на перевалке угля в Находке
- В Приморье "Лесную поляну" попросили покинуть поляну
- В Приморье запахло гелием
- США возьмут под контроль порты Владивостока и Находки
- Огромные рыбины мешают водолазам чистить бассейны в океанариуме (фото)
- Главный тренер "Луча-Энергия": Как играть, когда в клубе бардак продолжается?