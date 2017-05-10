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Престиж нового жилья выше
Жилой комплекс «Молодежный» во Владивостоке пользуется повышенным спросом
Жилой комплекс «Молодёжный» расположен, казалось бы, не в самом престижном районе Владивостока. Но средние цены на вторичном рынке здесь составляют от 89 тыс. рублей, хотя панельные дома, построенные еще в советское время, самыми привлекательными не назовешь.
В чем же преимущество приобретения квартиры в нашем новострое на улице Черняховского?
Среди главных достоинств жилья здесь – это то, что наша компания-застройщик «Восточные ворота» использует для строительства зданий нового микрорайона качественные материалы и тщательно подходит к выбору подрядной организации.
Наша ценовая политика одна из самых привлекательных в городе. Сегодня цена квадратного метра в строящемся новом доме на ул. Черняховского составляет от 49 500 рублей. И это почти в два раза меньше, чем на вторичном рынке этого района города!
Квартира будущему собственнику нами предоставляется в свободной планировке, и это позволяет ему сделать свое жилье таким, каким он желает его видеть.
Площадь предлагаемых нами квартир в «Молодежном» – от 52 до 97 квадратных метров. Это практически исключает риск заселения дома относительно неблагополучными людьми и появление в нем студий гостиничного типа. На каждой площадке этажа – не более шести квартир. В какой-то степени этим создается более безопасная и комфортная среда обитания.
Надо сказать, что жилой комплекс на ул. Черняховского не случайно назван «Молодёжным». Его настоящие и будущие собственники – это в основном молодые семьи с детьми, которым покупка квартиры здесь оказалась по средствам. Некоторые из них приобрели рядом со своим жилье и для своих родителей, чтобы перевезти их поближе к себе и внукам.
На территории жилого комплекса расположены детские площадки. С окончанием строительства ЖК «Молодёжный» застройщиком планируется благоустроить всю территорию с помощью ландшафтного дизайна. Также ведутся работы по проектированию детского спортивного комплекса, который планируется построить на месте недостроенной заброшенной школы.
Еще хотелось бы отметить, что воздух в этом районе не загрязнён выхлопными газами, а строительство крытой автопарковки решает вопрос с хранением автомобилей.
Для любителей фэншуя можно отметить, что этот комплекс расположен в «логове дракона», обращенном к югу, где, считается, доминируют особая энергетика и наиболее комфортные природные условия для жизни.
И особенно стоит добавить, что новая застройка всегда привлекательнее. Об этом можно судить, например, сравнивая рейтинги нового жилого района Патрокл и старого – бухты Тихой. Естественно, новый жилой квартал в окружении построенных более тридцати лет назад намного престижнее.
Анастасия МИХАЙЛОВА.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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